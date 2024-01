Expertos estiman crecimiento económico máximo de 5% si persiste flexibilización de sanciones

Economistas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y el Observatorio Venezolano de Finanzas (OCV) dirigido por José Guerra, son pesimistas en cuanto a que Estados Unidos pueda profundizar la flexibilización de sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, por las implicaciones que trae un año electoral en ambos países.

Expertos que se dieron cita en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces) de la UCV este 17 de enero, advirtieron que el escenario político definirá el económico. En EEUU, se señaló, no ha comenzado la campaña electoral y las encuestas dan como favorito al expresidente Donald Trump, férreo detractor del madurismo.

Por otro lado, indicaron, está la voluntad de Miraflores para conceder garantías democráticas para elecciones presidenciales competitivas en Venezuela, contenidas en el acuerdo de Barbados y que hasta ahora no ha tenido mayores avances, salvo la liberación de presos estadounidenses y excarcelación de presos políticos venezolanos.

Durante la presentación de la memoria y cuenta de 2023 ante la Asamblea Nacional de 2020, Maduro aseguró que 2023 cerró con un crecimiento económico de 5% del Producto Interno Bruto (PIB) y que la meta es de 8% para 2024. Guerra, la profesora de la Escuela de Economía de la UCV, María Isabel Díaz y el consultor económico, Daniel Cadenas, difieren del escenario anhelado por Maduro, debido justamente al otorgamiento o no de licencias en el área petrolera.

Inflación se mantendrá en tres dígitos

Guerra, expresidente del Banco Central de Venezuela (BCV) y dirigente de Primero Justicia (PJ), actualmente fuera del país, estimó que la economía crecerá en este nuevo año entre 3,5% y 5,5%, por impacto de un aumento de la producción petrolera de entre 120 mil y 130 mil barriles diarios de crudo. Cadenas ubica dicha producción en 200.000 barriles día.

«La incógnita es la actividad no petrolera porque funciona en dólares no en bolívares y ese funcionamiento está cortado. La banca puede tener depósitos pero no los puede transformar en créditos para esas empresas que también enfrentan el tema de los servicios públicos, falta de gasolina, de luz. El salario privado es de 200 dólares y los ingresos de los públicos no llegan a 100 dólares, lo que lleva a la baja demanda que no permite impulsar la economía no petrolera», explicó Guerra.

Por videoconferencia, Guerra también pronosticó un piso de inflación de 100% para este nuevo año, contrario a la promesa de Maduro de bajarla a dos dígitos para el cierre. El diputado de 2015 también apostó por un tipo de cambio en 40 bolívares por dólar, aunque recordó que dicha variable es difícil de predecir, por cuanto el BCV mantendrá la política de estabilizar el tipo de cambio «a costa de la quema de reservas».

«La solución sigue siendo un cambio estructural de la economía para sacar a los venezolanos de la pobreza», concluyó.

Con licencias y sin licencias

Los economistas Díaz y Cadenas proyectaron un crecimiento económico mínimo de 3% del PIB si la Oficina de Control de Activos en el Extranjero de EEUU (OFAC) no otorga más licencias especialmente en el área petrolera o revierte las otorgadas hasta ahora (petróleo, gas y bonos en el mercado secundario) y que tienen una vigencia de seis meses. En este escenario, apuntó la profesora, la inflación podría alcanzar 263% y el tipo de cambio 103 bolívares por dólar.

De darse el escenario de mayor otorgamiento de licencias por parte de la OFAC, el panorama mejora un poco, aunque no demasiado. En este caso, Díaz proyectó 5% de crecimiento económico, 211% de inflación y 73 bolívares por dólar el tipo de cambio.

«Incluso si hay un levantamiento de sanciones o licencias todo el año, no tendrá un efecto inmediato, el impacto se verá para 2025 no este año», acotó la economista.

¿Cómo tratará de contrarrestar Maduro estos escenarios en año electoral? Los economistas hablaron de la «monetización del voto», es decir, mantener medidas como las bonificaciones en el Sistema Patria y los Clap.

«El gobierno inyectará recursos en año electoral para que la gente crea que hay una mejora pero eso no se puede mantener», advirtió Cadenas.

Escenario poco probable

Cadenas, presidente de la firma consultora económica y financiera Oikos Research, calculó incluso que con una sostenida flexibilización de sanciones por 12 meses el crecimiento económico podría alcanzar 6,8%, pero reiteró que este escenario no es probable. Esto, subrayó porque hasta ahora Miraflores, para que EEUU le levante las medidas, solo ha cedido en la liberación de los presos estadounidenses.

Aunado a ello, reiteró, está el poco impulso del sector no petrolero con dificultades para acceder a créditos, situación que estima no mejorará porque el Ejecutivo dará prioridad, en apariencia, al combate a la inflación.

Contrario a lo señalado por Maduro ante el Parlamento con mayoría del chavismo, Cadenas sostuvo que la economía solo creció 3,5% al cierre de 2023 (Maduro habló de 5%). Indicó que la caída del primer semestre fue lo suficientemente fuerte para no dejar que la mejora en el segundo semestre lo compensara.

