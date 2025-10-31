Equipos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) y de la Universidad Metropolitana (Unimet) resultaron ganadores en el Desafío S7B, que buscaba la participación estudiantil en proyectos de innovación tecnológica en materia de pagos electrónicos.

Más de cuarenta equipos respondieron a la convocatoria de la empresa privada Suiche 7B, que organizó esta iniciativa para fomentar la creatividad y el pensamiento innovador en torno al pago móvil interbancario en Venezuela.

El reto reunió a jóvenes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Ucab y Unimet, quienes durante varios meses diseñaron propuestas para mejorar la experiencia y la eficiencia de este servicio financiero, esencial en la vida cotidiana de millones de venezolanos.

“Con Desafío S7B abrimos un espacio donde la creatividad y la tecnología se unen para imaginar nuevas formas de fortalecer el pago móvil interbancario en Venezuela. El resultado superó nuestras expectativas: hallamos ideas que reflejan el enorme potencial de innovación en nuestras universidades”, expresó Madelein Suárez, presidenta ejecutiva de Suiche 7B.

Tras un riguroso proceso de evaluación, quedaron cinco equipos finalistas: VaquitaPay (Unimet), Innova UCAB (UCABUcab), Sinergia (Ucab), Neo-banking (Unimet) y PagoDescuento (Ucab). Los grupos presentaron sus proyectos en un evento de cierre que resaltó el orgullo por el talento venezolano y la visión transformadora de las nuevas generaciones.

Los participantes intercambiaron conocimientos con expertos del sector tecnológico y financiero. Este acompañamiento fortaleció sus propuestas con la experiencia real de la industria y aportó una visión práctica sobre los retos y oportunidades del desarrollo tecnológico en el país.