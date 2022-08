Dólar paralelo se dispara a 8,70 bolívares este #24Ago

El dólar paralelo cerró su cotización en 8,70 bolívares la tarde de este miércoles 24 de agosto, según la cuenta en Instagram Monitor Dólar Venezuela.

La apertura de la moneda estadounidense fue de 7,86 bolívares, por lo que al cierre experimentó un incremento de 10,63%.

Apenas este martes el dólar sobrepasó los 7 bolívares al ubicarse en 7,04 bolívares y cerró el martes en 7,32 bolívares por cada divisa estadounidense. En apenas 24 horas experimentó un incremento de 18,85%, mientras que la moneda nacional se devaluó 15,86 % en ese lapso.

Desde la semana pasada, cuando pasó de los 5 a los 6 bolívares, el comportamiento del dólar ha ido en constante ascenso.

«Colapsa el bolívar»

«Colapsa el bolívar y con él los salarios. De nuevo. El BCV no tiene cómo estabilizar la tasa de cambio porque no tiene reservas y porque el público no quiere bolívares. Una combinación letal. La tragedia: el salario mínimo mensual que en marzo de 2022 era $30 hoy es $15″, dijo la mañana de este miércoles el economista y exdiputado a la Asamblea Nacional, José Guerra.

Al cálculo del dólar paralelo el salario mínimo de 130 bolívares que el gobierno de Nicolás Maduro fijó en marzo pasado es ahora de 14,94 dólares. Mientras que si se le suma el cesta ticket llega a 19,54 dólares.

Canasta alimentaria incomprable

El Observatorio Venezolano de Finanzas, un organismo dedicado al monitoreo y divulgación de cifras económicas, dijo a principios de este mes que la canasta alimentaria fue de 392 dólares en el mes de julio, «denotando un aumento de 29% en dólares con respecto a julio de 2021».

Este martes, el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Calixto Ortega, dijo que la economía venezolana ha tenido cuatro trimestres; es decir, un año de crecimiento sostenido, al ofrecer cifras parciales en un evento que presidió el mandatario Nicolás Maduro con empresarios.

¿Por qué el BCV, aún con un flujo de divisas favorable, dejó de intervenir con ahínco en el mercado cambiario a través de las ventas de divisas? Allí está el meollo de lo que pasa con la tasa de cambio. — Asdrúbal R. Oliveros (@aroliveros) August 24, 2022

También ese 23 de agosto la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) aseguró en su revisión de crecimiento para este 2022, que la economía venezolana tendrá un rebote de 10 % y se convertirá en la de mayor crecimiento de la región.