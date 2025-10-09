El tipo de cambio oficial del dólar en Venezuela, según el Banco Central de Venezuela (BCV), cerró este jueves en 191,36 bolívares, marcando un nuevo máximo histórico con un incremento diario de 1,00% respecto al día anterior.

En el mercado paralelo, la cotización oscila entre 220 y 250 bolívares, reflejando una brecha de hasta 30% con el dólar oficial, según plataformas como TCambio.app y reportes independientes. Mientras que el euro se estima en Bs. 222,27.

Una devaluación imparable

El bolívar soberano ha perdido más del 250% de su valor en 2025, pasando de 52 bolívares por dólar a finales de 2024 a los niveles actuales. Esta macrodevaluación, descrita por el economista José Guerra como impulsada por «escasez de divisas, emisión monetaria sin respaldo y expectativas negativas», está agravada por la dependencia de las exportaciones petroleras, sanciones internacionales y una caída proyectada del 11% en los ingresos por crudo, según Ecoanalítica.

La liquidez monetaria en Venezuela aumentó entre el 27 de diciembre de 2024 y el 26 de septiembre de 2025 en 303,38 millardos de bolívares, según las cifras más recientes del Banco Central de Venezuela (BCV). El incremento representa una variación de 173,32%, lo que significa que hay mucho más dinero circulando en la economía.

Impacto en los precios y el bolsillo

La acelerada devaluación ha disparado la inflación en una economía donde el 70% de las transacciones se realizan en dólares. El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) estima una inflación acumulada de 200-300% para finales de 2025.

La canasta básica, que supera los 500 dólares (aproximadamente 95.000 bolívares), es inalcanzable para la mayoría: el salario mínimo, incluyendo bonos, equivale a menos de 1 dólar al mes, cubriendo apenas el 10% de las necesidades básicas.

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB proyecta una inflación del 220% y una contracción del PIB del 2%, señalando una «tormenta perfecta».

Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, advierte que «sin acceso a divisas, la hiperinflación es un riesgo latente».