La cotización del dólar BCV, la oficial para las transacciones comerciales en Venezuela, superó los 170 bolívares.

En su canal de Telegram, el Banco Central de Venezuela (BCV) detalló que como resultado de las operaciones de las mesas de cambio, tanto de la banca pública como privada, el valor de la divisa estadounidense para este jueves, 25 de septiembre, es de 171,84 bolívares por cada dólar.

Pasó de 160 a 170 bolívares en 9 días

Hace menos de dos semanas, el 16 de septiembre, la tasa oficial se ubicó en 160,44 bolívares por cada dólar, lo que demuestra la continua depreciación de la moneda venezolana.

Solo en septiembre el tipo de cambio ha aumentado 15,7 %, al pasar de 148,44 bolívares por dólar a finales agosto, a 171,84 bolívares este 25 de septiembre, todos datos oficiales del instituto emisor desde que hace varios meses detuvieron a quienes llevaban cuentas en redes sociales y canales de mensajería sobre el dólar paralelo.

Mientras que si se compara el valor del dólar BCV desde el pasado 2 de enero, cuando estaban en 52,02 bolívares, al día de hoy el aumento se traduce en 230,33 %, mientras que el bolívar se ha devaluado 69,72%.

Los precios de los bienes y servicios en el país se fijan a la tasa del dólar BCV, por lo que 10 dólares al 2 de enero eran 520,20 bolívares y a la fecha representa 1.718,40 bolívares. Sin embargo, el salario mínimo no se incrementa desde marzo de 2022, ya que la gestión de Nicolás Maduro desde ese momento sólo sube los llamados bonos de guerra económica y de alimentación.

Hace 3 años se fijó el salario en 130 bolívares, el mismo monto que se da para a jubilados y pensionados.

De acuerdo a los últimos datos disponibles del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), difundidos en abril, una familia de cinco personas necesita 503,73 dólares al mes para cubrir gastos mínimos de alimentación.