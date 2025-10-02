En un movimiento que no pocos analistas anticipaban, el Banco Central de Venezuela (BCV) fijó este jueves la tasa oficial del dólar en 181,30 bolívares, un salto del 1,04% respecto al cierre del día anterior, cuando se ubicaba en 179,43.

Esta escalada, la más pronunciada en lo que va del mes, ha desatado una oleada de preocupación entre comerciantes, amas de casa y economistas, que ya vislumbran sus efectos en la frágil canasta básica familiar.

La actualización, publicada en la Gaceta Oficial del BCV a media mañana, refleja la persistente presión inflacionaria que azota al país desde hace meses. Fuentes atribuyen el incremento a un «ajuste técnico» derivado de la volatilidad en los mercados internacionales y la entrada limitada de divisas por exportaciones petroleras.

Mientras, el euro se registra en Bs. 205,38, de acuerdo con la información publicada en la cuenta oficial de la red social Instagram del Banco Central de Venezuela (BCV).

De igual forma, el BCV fijó el valor de las otras divisas de la siguiente manera: el yuan en Bs. 25,46; la lira turca en Bs. 4,36 y el rublo en Bs. 2,22.

El BCV destaca que el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada del miércoles 1 de octubre de 2025.

Impacto en los precios

En las calles de Caracas y otras ciudades, los anaqueles comienzan a mostrar signos de reajustes exprés. Lo que hace unos días costaba 15 bolívares la unidad; este jueves ya tiene precio de 16,50 bolívares.

Economistas independientes estiman que, en promedio, cada punto porcentual de alza en el dólar oficial se traduce en un repunte del 0,8% en los bienes de consumo masivo.

Muchos expertos prevén que el precio del dólar alcanzará o superará los 200 bolívares mucho antes de que llegue el mes de diciembre, en el que más los precios son impactados por la devaluación e inflación.