«Canadá es la solución petrolera para EEUU y no Venezuela», dice ministra de Energía

Los compradores de petróleo han estado evitando los cargamentos de petróleo de Rusia, uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo. Rusia exporta de 4 a 5 millones de barriles por día (bpd) de petróleo y de 2 a 3 millones de bpd de productos refinados.

Canadá prohibió la semana pasada las importaciones de petróleo crudo ruso y acordó suministrar armas antitanques a Ucrania para contrarrestar la invasión rusa.

El domingo, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken , dijo que Estados Unidos y sus aliados europeos estaban en “discusiones muy activas” sobre la prohibición de la importación de petróleo ruso por la guerra de Putin en Ucrania.

Incluso sin sanciones sobre el petróleo ruso, algunos de los mayores importadores estadounidenses de petróleo crudo ruso han comenzado a suspender sus compras de la materia prima.

Canadá ha presentado durante mucho tiempo su crudo como uno que no se produce en regímenes gubernamentales deshonestos como Venezuela, Irán o Rusia, y los altos funcionarios de Alberta ahora dicen que su crudo podría ser la respuesta a un mayor suministro de las naciones aliadas a los Estados Unidos.

US now looking to replace Russian barrels with Venezuelan? You can’t make this stuff up – desperate times require desperate measures.



A reminder of the folly of energy policy over the past decade. Canada, with the 3rd largest reserves, could have supplied the US and the world. https://t.co/5hRsAgDzBm