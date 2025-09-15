Nuevo año y nuevos lunes bancarios. En total, durante 2025 habrá cuatro lunes bancarios, adicionalmente a los días feriados nacionales en los que la banca tampoco va a prestar servicios o lo hará de forma limitada. Este lunes, 15 de septiembre, la banca nacional -tanto pública como privada- estará sin operaciones por la celebración de la Virgen de Coromoto.

Sin embargo, algunas agencias bancarias ubicadas en centros comerciales del país podrían estar prestando servicio. También podrás hacer transacciones por los canales digitales de tu banco.

Los feriados bancarios del mes de enero fueron: el lunes 6 de enero y también día de Reyes, lunes 13 de enero por el día de la Divina Pastora (14 de enero). Desde luego, los bancos tomarán el día 1º de enero para descansar.

Los días bancarios tienen un origen religioso, pero su alcance va más allá. Estos días no solo se celebran por motivos de fe, sino que también se aprovechan para realizar tareas de mantenimiento en sistemas de infraestructura y, en algunos casos, para llevar a cabo pruebas de nuevos productos.

Cuántos lunes bancarios quedan en el año

La Superintendencia de Bancos (Sudeban) publicó el calendario bancario correspondiente al año 2025, en el que se precisan los feriados nacionales y bancarios en los que el sistema financiero prestará servicios limitados, según lo establecido en la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.

Tras el bancario de este 15 de septiembre, el próximo que le corresponde es noviembre. Por la Virgen de la Chiquinquirá corresponde al lnes 24 de noviembre. Continúan el 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción y los de la Navidad: 24, 25 y 31 de diciembre, fechas que son feriados nacionales.