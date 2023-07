La venezolana Yulimar Rojas, vigente campeona olímpica y del mundo de triple salto, deberá esperar a una nueva oportunidad para lograr el boleto a los Mundiales de Budapest en salto de longitud, tras concluir este viernes décima en la reunión de Mónaco, novena cita de la Liga de Diamante, con un mejor intento de 6,61 metros.



Muy lejos, a 24 centímetros, de los 6,85 metros exigidos por la Wolrd Athletics para participar en la cita mundialista que se disputará el próximo mes de agosto en la capital húngara.



De hecho, Rojas, que disputó en el estadio Louis II de Mónaco su primer concurso de longitud de la temporada, se quedó muy lejos de su mejor marca personal, los 6,88 que firmó en el año 2021 y que hubieran otorgado a la venezolana el billete mundialista.

Rojas tenía que superar la marca mínima de 6.86 metros para viajar directo al Salto Largo de los Juegos Olímpicos París 2024 y este viernes no lo logró.

Yulimar Rojas, plusmarquista universal de triple salto, ya intentó el pasado año, aunque sin éxito, participar en los Mundiales de Eugene tanto en triple salto y en longitud, tras no lograr la clasificación para la segunda de las disciplinas.



Y eso que entonces la saltadora venezolana sí logró la mínima -6,82- requerida entonces por la Federación Internacional, tras saltar 6,93 metros en Guadalajara, donde Rojas tiene su base de entrenamientos a las órdenes del cubano Iván Pedroso.

La Reina del triple salto takes on the long jump at tonight's @MeetingHerculis



Can @TeamRojas45 jump 7️⃣ metres? Drop you prediction in the comments 👇#DiamondLeague pic.twitter.com/We2xYA2t00