Yankees le niegan el hit 3.000 a Miguel Cabrera este #21abr

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

No fue una buena jornada la de este jueves 21 de abril para el venezolano Miguel Cabrera en su afán por lograr el sencillo que lo incluirá en el club de los 3.000 de este departamento de las Grandes Ligas. En el último juego de la serie de Tigres de Detroit contra Yanquis de Nueva York, el toletero aragüeño se fue 0-3, con un mezquino boleto intencional en su último turno.

«Miggy» intentaba convertirse en el miembro número 33 del club de hits número 3.000 del béisbol. Se fue sin hits en sus primeros tres turnos al bate. En su cuarto viaje al plato, los Yankees de Nueva York le dieron el pasaporte a la primera base.

Los Tigres ganaban 1-0 en la octava entrada y tenían corredores en segunda y tercera con dos outs. El zurdo Lucas Luetge estaba en el montículo y obligado a quedarse debido al mínimo de tres bateadores. Detrás de Cabrera estaba el zurdo Austin Meadows , quien bateó .198/.270/.293 contra los zurdos la temporada pasada.

«Respetamos mucho a Meadows detrás (de Cabrera)», dijo el mánager de los Yankees, Aaron Boone, después del partido. «Simplemente a la izquierda a la izquierda, me sentí como el enfrentamiento, simplemente me gustó más en esa situación. El béisbol me llama allí. Decisión difícil».

No hace falta decir que la decisión no fue popular entre los asistentes al Comerica Park. Los fanáticos querían ver la historia y los Yankees y Boone escucharon insultos por negarle la entreda a la historia al venezolano justo este día.

¿Estaba molesto Cabrera por la base por bolas intencional? «No, mi porcentaje de embase aumentó», dijo Miguelito a los periodistas, incluido Cody Stavenhagen de The Athletic , después del partido. Por lo que vale, Cabrera aparentemente le estaba diciendo a la multitud que lo abucheaba que se calmara cuando salió del campo después de la octava entrada, reseñó CBS Sports.

«Un poco más desgarrador que de costumbre», dijo Boone, y agregó que esperaba ser abucheado después de caminar a Cabrera «… Sí, por supuesto. Ciertamente entiendo eso. No necesariamente me gusta estar en esa posición, pero eso es parte de eso». .»

Gracias al sencillo de dos carreras de Meadows, los Tigres evitaron la barrida el domingo con una victoria de 3-0. Cabrera continuará su búsqueda de 3.000 hits este viernes desde las 7:10 p. m. (hora venezolana), cuando los Rockies de Colorado viajen a Detroit para una serie interliga de tres juegos, que concluirá este fin de semana.

Seguiremos enfriando las espumosas…