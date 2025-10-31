En un vuelo cargado de sueños y garra criolla, la selección venezolana Sub-17 aterrizó este viernes en la capital qatarí, Doha, lista para debutar en el primer Mundial de la categoría ampliado a 48 equipos. Bajo la dirección técnica de Oswaldo Vizcarrondo, la Vinotinto juvenil se une al frenesí previo al torneo que arranca este lunes 3 de noviembre, donde enfrentarán a Inglaterra, Haití y Egipto en el Grupo E.

El equipo, compuesto por 21 jugadores nacidos entre 2008 y 2009, descendió de la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Hamad, recibido por una delegación de la FIFA y representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

«Estamos emocionados y preparados. Qatar nos recibe con los brazos abiertos, como en 2022, pero ahora es nuestro turno de brillar», declaró Vizcarrondo al pie de la pista, visiblemente conmovido.

El exdefensor de la selección mayor, quien asumió el banquillo en 2024, guió al equipo a esta clasificación histórica tras un empate heroico 2-2 ante Uruguay en el Sudamericano de Colombia, que les aseguró el boleto en abril pasado.

Esta será la tercera participación de Venezuela en un Mundial Sub-17, tras las ediciones de 2013 en Emiratos Árabes Unidos y 2023 en Indonesia, donde alcanzaron octavos de final.

Un grupo exigente, pero con talento joven para soñar

El debut de la Vinotinto juvenil será el martes 4 de noviembre ante Inglaterra, actual subcampeona europea de la categoría, en la Cancha 4 del Aspire Zone –el mismo complejo que albergó duelos épicos en el Mundial de Mayores 2022–.

Posteriormente, chocarán con Haití el viernes 7 y cerrarán la fase de grupos frente a Egipto.

«Inglaterra es un hueso duro, pero nosotros tenemos velocidad y corazón. Vamos por los tres puntos desde el pitazo inicial», agregó el mediocampista central Andrés «El Motor» López, una de las figuras emergentes del plantel, quien acumula tres goles en amistosos recientes.

Venezuela llega con un balance positivo en la preparación: victorias en el Torneo Canteras de América en Argentina y empates ante rivales como Panamá y Ecuador. El plantel incluye promesas como el delantero Diego «El Rayo» Mendoza, artillero del Sudamericano con cuatro tantos, y el portero José Castillo.