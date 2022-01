Vinotinto entrena completa de cara a sus partidos contra Bolivia y Uruguay

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

Con otro ánimo. A cuatro días de su debut como entrenador de la selección de Venezuela, José Pékerman tiene casi completa la plantilla de jugadores con los que buscará sumar puntos en las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022 de la FIFA.

Este lunes, luego de la convocatoria que realizó el técnico argentino previa preselección en módulos de trabajo, se sumaron en la isla de Margarita varios jugadores, que con excelente ánimo ya se instalaron en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Salomón Rondón, Wuilker Faríñez, Jhon Chancellor, Rafael Romo, Luis González, Rómulo Otero, Christian Makoun y Miguel Navarro, ya están a la orden de José Néstor Pékerman y su cuerpo técnico, indica un comunicado de la FVF publicado este 24 de enero.



Más temprano, se habían integrado José Martínez, Yordan Osorio, Roberto Rosales, Jhon Murillo y Eduard Bello.



Ya con plantel casi completo, la Vinotinto trabajó este lunes en doble jornada. Sesión de gimnasio por la mañana y movimientos físicos y tácticos en campo por la tarde-noche.



Se espera para esta noche el arribo a suelo neoespartano de los legionarios europeos Tomás Rincón, Darwin Machís y Nahuel Ferraresi, para que de esta manera quede completa la nómina de convocados por el entrenador para esta doble jornada de eliminatorias.



«Luis González trabajó de manera diferenciada al grupo, por el traumatismo sufrido en el último partido disputado con su club, el Junior de Barranquilla. Pese a que los estudios realizados en la mañana no mostraron ninguna lesión de gravedad, se optó por evitar las cargas y evaluar su evolución en los próximos días», agrega el comunicado de la FVF.

Ya con nulas posibilidades de clasificar al Mundial de 2022, Venezuela actualmente, ocupa la décima posición en las eliminatorias, producto de una victoria, un empate y cuatro derrotas. Se estima que el nuevo estratega de la Vinotinto busque hacer una mejor presentación que devuelva las esperanzas de cara al Mundial de 2026.

Pékerman convocó a 21 futbolistas de cara a estos próximos compromisos frente a Bolivia, el 28 de enero en Barinas, y Uruguay, el 1 de febrero en Asunción. La combinación de experimentados con nuevos talentos es lo más notorio de esta selección:

Arqueros: Wuilker Faríñez (Lens-FRA), Joel Graterol (América de Cali-COL) y Rafael Romo (Oud-Heverlee Leuven-BEL).

Defensas: Yordan Osorio (Parma, ITA), John Chancellor (Brescia, ITA), Roberto Rosales (AEK Larnaca, CHP), Nahuel Ferraresi (Estoril, POR), Pablo Bonilla (Portland Timbers, USA), Christian Makoun (Charlotte, USA), Ronald Hernández (Atlanta United FC-USA), Miguel Navarro (Chicago Fire, USA), Adrián Martínez (Always Ready, BOL), Óscar González (Monagas, VEN).

Mediocampistas: Tomás Rincón (Sampdoria, ITA), Darwin Machís (Granada, ESP), Rómulo Otero (Cruz Azul, MEX), Eduard Bello (Mazatlán, MEX), Jhon Murillo (Atlético San Luis, MEX), José Martínez (Philadelphia Union, USA), Christian Casseres (New York Red Bulls, USA), Wilkeman Carmona (New York Red Bulls, USA), Yeferson Soteldo (Toronto, CAN), Luis González (Junior, COL), Junior Moreno (sin club), Telasco Segovia (Deportivo Lara, VEN), Edson Castillo (Caracas, VEN), Yerson Chacón (Deportivo Táchira, VEN).

Delanteros: Salomón Rondón (Everton, ING), Eric Ramírez (Dynamo Kiev, UCR), Josef Martínez (Atlanta United, USA), Brayan Hurtado (Mineros, VEN).