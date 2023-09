Con un primer tiempo mejor que el segundo, la Vinotinto cayó ante Colombia el inicio de la Eliminatoria Sudamericana del Mundial de 2026.

La selección nacional de fútbol se medirá contra Paraguay el 12 de septiembre en el Monumental de Maturín, estado Monagas, en el oriente del país.

La racha de siete partidos sin derrotas de Venezuela se rompió la noche del 7 de septiembre, cuando Colombia se impuso 1-0 en el Metropolitano de Barranquilla.

La ausencia de Yeferson Soteldo desde el principio del compromiso y el bajo nivel de veteranos como Tomás Rincón perjudicaron el juego de los criollos, pese a que en los primeros minutos parecía que darían una mejor actuación.

Buena sensación

Pese al resultado, el técnico Fernando Batista aseguró en la rueda de prensa tras el encuentro que “el equipo en líneas generales hizo un buen partido”.

Cristóbal Guerra, destacado periodista y comentarista de Venevisión, tuvo una vez más la responsabilidad de narrar el cruce con los neogranadinos. En entrevista telefónica con Efecto Cocuyo dijo que “la selección jugó regular el partido ¿jugó bien? No, jugó bien solo 40 minutos del primer tiempo”, aseguró.

En la conversación añadió: “¿Qué vas a decir? Tienes que decir que fue un buen partido y todo aquello, aunque no lo creas”, comentó el veterano periodista Guerra sobre las declaraciones del “Bocha” Batista después del compromiso.

Venezuela no supo reaccionar

Apenas inició el segundo tiempo, Colombia se puso por delante en el marcador y dominó por completo el campo e impuso su juego. Venezuela se limitó a intentar seguirle el ritmo a los cafeteros y se concentró más en no recibir otro tanto que en empatar.

Para Guerra, “la selección se fue desvaneciendo en el segundo tiempo sobre todo cuando recibió el gol”, además, aseguró, que el mayor error de la Vinotinto fue no intentar “levantarse de la lona”.

En el compromiso se notó la falta de profundidad ofensiva del equipo y la carencia de un delantero que aporte gol, pero la defensa también fue otro de los puntos débiles de los criollos.

“Son los mismos centrales de siempre y los mismos laterales”, apuntó Guerra frente al planteamiento de Batista. En su opinión, hay que fortalecer esa área si la intención es competir.

“Los centrales Osorio y Ángel pecaron muchísimo a la hora de despejar la pelota. Fueron exigidos por una Colombia que estaba encima y el gol vino por culpa de ellos”, detalló.

El tanto de Colombia llegó gracias a un cabezazo de Rafael Santos Borré, quien encontró la arquería completamente sola y sin ningún central que lo marcase. Este es un error que se repite a lo largo del cruce, pero el portero venezolano Rafael Romo supo reaccionar y evitar otra diana a favor de los Amarillos.

“Me parece que si Colombia hubiese estado en otro momento de su fútbol hubiera podido golear”, aseguró el comentarista de Venevisión.

La selección del país vecino no pasa por su mejor momento como en años anteriores y tampoco estuvo en Qatar 2022.

Ausencia vinotinto

En la mirada analítica no escapó que los futbolistas que suelen aportar más dinamismo al juego de la Vinotinto no aparecieron contra Colombia. Un ejemplo fue el mediocampista Yangel Herrera.

“Para mi el mejor jugador venezolano es Yangel Herrera, pero en este partido estuvo perdido (…) El mejorcito tal vez fue Alexander González, el lateral derecho”, dijo.

González fue el venezolano que más veces trató de recuperar el balón cuando Colombia adelantaba líneas, de hecho su iniciativa ocasionó que fuese amonestado al minuto 33.

“Si Venezuela tuvo un rendimiento general de cinco sobre diez, entonces Alexander tuvo un seis. Estuvo un poco mejor que los demás”, comentó el periodista, aunque contrastó que eso no significa que González no tenga que mejorar también.

Paraguay es el siguiente rival

El martes 12 de septiembre será el segundo partido de Venezuela en este camino de tres años con la ilusión de representar por primera vez al país en un Mundial de Fútbol.

La Vinotinto recibirá a su similar de Paraguay en la ciudad Maturín a las 7:00 p.m. Los guaraníes vienen de empatar sin goles con Perú como locales, así que también tendrán como prioridad sumar los tres puntos.

“Hay que tener cuidado con el partido contra Paraguay, que los paraguayos son silenciosos y callados, pero te pueden tomar por asalto”, advirtió Guerra, que también recordó que la eliminatoria pasada la Vinotinto también debutó con derrota ante Colombia y luego ante Paraguay volvió a caer.

Históricamente Paraguay y Venezuela se han visto las caras 16 veces en las Eliminatorias Sudamericanas. La Albirroja ha ganado 12 veces, la Vinotinto tres y en una ocasión empataron.

Además, los dirigidos por Batista también tendrán la tarea de romper la racha negativa de cinco partidos sin ganarle a los paraguayos como locales. La única vez que Venezuela se impuso a Paraguay en el país fue en 2001, en San Cristóbal.

Qué opina Cristóbal Guerra

“En el partido contra Paraguay no pondría a Tomás Rincón de ninguna manera. Rincón ya no puede jugar en ese nivel, está muy lento y pesado, porque ya le pesan los años”, observó Cristóbal Guerra cuando se le preguntó sobre el rendimiento de Rincón ante Colombia.

Rincón tiene 35 años y está lejos de su mejor versión, vista en la eliminatoria de Brasil 2014. Guerra, y otros expertos, creen que se debería prescindir del mediocampista para darle prioridad a la velocidad del equipo.

Yeferson Soteldo entró como revulsivo en el segundo tiempo contra Colombia y, pese a no demostrar todo de lo que es capaz, se le vio sano de cara al partido del 12 de septiembre con Paraguay.

“Pondría desde el comienzo a Soteldo, que fue mal utilizado contra Colombia, se le subestimó y no pudo hacer nada porque solo jugó 15 minutos y no pudo agarrar ritmo”, opinó el periodista sobre el jugador de 26 años, que no fue titular debido a que arrastraba problemas musculares.

Guerra insiste en que Soteldo debe estar en el once inicial sí o sí, porque “es un jugador que tiene que calentarse con el partido, hay que ponerlo al principio y él se va calentando”.

Este 8 de septiembre la Vinotinto regresará al país y el sábado 9 empezará su sesión de entrenamientos con miras al encuentro contra Paraguay. Se espera que Batista haga correcciones y que los jugadores salgan el martes 12 con la intención de sumar los tres puntos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...