Todos los resultados de los octavos de final de la Europa League

La UEFA Europa League volvió este 9 de marzo con los partidos de ida de los octavos de final. Los 16 equipos que siguen en la competencia nos dejaron una jornada llena de partidos emocionantes, goles y varias sorpresas.

El Arsenal no hace valer el favoritismo

Pese a ser favoritos en la eliminatoria, el Arsenal de Inglaterra no logró sacar ventaja en el partido de ida contra el Sporting de Lisboa. Ambos equipos se midieron en un encuentro en el estadio Da Luz de Lisboa, en Portugal, que terminó 2-2.

Los ingleses abrieron el marcador a los 22 minutos, con un tanto de William Sabia. Sin embargo, a los 34 Gonçalo Inácio empató el partido 1-1 y a los 55 João Paulo Dias puso por delante a los locales dos tantos a uno.

La alegría para los portugueses y la fanaticada no duró mucho, pues al 62 Hidemasa Morita encajó un gol en su propia portería e igualó el partido con un 2-2 que se mantuvo hasta el final.

El Arsenal lidera la liga inglesa y se mantiene como uno de los favoritos para alzar el segundo trofeo de la segunda competencia más importante en el fútbol europeo, después de la Champions League.

Red Devils por goleada

El Manchester United, también de Inglaterra, sí hizo valer su papel como favorito y goleó 4-0 al Betis, de España. Los Red Devils eliminaron al FC Barcelona en la ronda anterior y buscaban seguir su camino para alzarse como campeones de la Europa League.

El Old Trafford de Manchester, de la capital inglesa, fue el escenario de la victoria de los dirigidos por Erik ten Hag.

Marcus Rashford al minuto 6, Antony al 52 y Bruno Fernandes al 58 fueron quienes anotaron para el United, mientras que el único gol del Betis lo marcó Ayoze Perez al 32.

Italianos ganan sus partidos

La Roma venció dos a cero a la Real Sociedad y se posicionó como el favorito para seguir adelante en la competición. El Estadio Olímpico de Roma celebró con euforia los tantos de Stephan El Shaarawy al minuto 13 y Marash Kumbulla al 87.

Con este resultado la loba no tiene la obligación de ganar el partido de vuelta, incluso puede permitirse caer por un tanto debido a su ventaja de 2-0 en el marcador global.

En Turín, la Juventus venció por la mínima diferencia al Friburgo con un gol en solitario de Ángel Di María al 53.

Los italianos no están teniendo su mejor temporada, pues van séptimos en su liga y fueron eliminados de la Champions en la fase de grupos.

Los aficionados de la vecchia signora esperan que su club pueda levantar cabeza y darles una alegría este año.

Sevilla supera al Fenerbahçe

El máximo ganador de la Europa League, el Sevilla, también ganó su partido de ida en esta ronda de octavos de final. El once andaluz superó al Fenerbahçe de Turquía por dos a cero en un encuentro muy parejo.

Joan Jordán abrió el marcador al 53 y Erik Lamela sentenció el cortejo con un tanto al 85. Los turcos trataron de reponerse, pero la defensa del Sevilla no lo permitió.

En 2020 fue la vez anterior que el Sevilla se alzó como campeón y ahora busca lograrlo otra vez lograr para sumar su octava Europa League a su palmarés.

El resto de resultados

Otro equipo que inició con buen pie la ronda de octavos fue el Bayern Leverkusen, de Alemania, que ganó dos a cero su encuentro contra el Ferencvaros de Hungría. Kerem Demirbay y Edmond Tapsoba anotaron los tantos del Leverkusen al minuto 8 y 86 respectivamente.

Union Berlin, club alemán, se midió ante el Union Saint-Gilloise, de Francia, en un partido que acabó igualado a tres tantos.

Por el equipo de Berlín marcaron Josip Juranović (al 42), Robin Knoche (al 69) y Sven Michel (al 89). Mientras que los anotadores del Saint-Gilloise fueron Victor Boniface en dos ocasiones (al 28 y al 72) y Torbe Vertessen (al 58).

El FK Shakhtar Donetsk (Ucrania) y el Feyenoord de Rotterdam (Paises Bajos) empataron a un tanto tras un encuentro parejo y que no se decidió hasta los últimos minutos.

Yaroslav Kakitski puso arriba en el marcador al Shakhtar al 79 y el encuentro se mantuvo así hasta los últimos instantes. Sin embargo, al 88 Ezequiel Bullaude igualó todo para el Feyenoord.

¿Cuándo serán los partidos de vuelta?

Todos los partidos de vuelta se jugarán el 16 de marzo. A la 1:45 p.m. (hora venezolana) se enfrentarán por segunda vez: Friburgo vs Juventus, Feyenoord vs Shakhtar Donetsk, Betis vs Manchester United y Sevilla vs Fenerbahçe.

Y a las 4 p.m. serán los partidos de: Real Sociedad vs Roma, Ferencváros vs Leverkusen, Arsenal vs Sporting Lisboa y Union Berlin vs Union Saint-Gilloise.