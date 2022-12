“¿Qué mirás, bobo?”: La pelea de Messi después del final del Argentina Países Bajos

Argentina está en la semifinal del mundial de fútbol Qatar 2022. Esta hazaña la hizo posible después de vencer a los Países Bajos. Sin embargo, lejos de estar feliz por su pase a las semis, Lionel Messi, capitán de la selección Argentina, insultó a alguien durante una entrevista.

El 10 de la albiceleste estaba en una entrevista con el medio TyC Sports de Argentina cuando alguien pasó cerca de él, Lionel se le quedó viendo y lo retó diciendo: “¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? Andá pa’ allá.”

El medio argentino reveló la identidad de la persona que recibió el insulto de Messi: Wout Weghorst, autor de los dos goles de Países Bajos, con quien el capitán argentino tuvo varios encontronazos dentro del campo.

Antes de salir a los vestuarios Messi también tuvo unas palabras con el seleccionador neerlandés y con el astro del fútbol europeo Edgar Davids. La conversación entre ambos no trascendió.

Messi enojado con los árbitros

Messi, quien fue elegido como el mejor jugador del partido, se mostró descontento con el arbitraje del español Antonio Mateu Lahoz, pero rehusó a comentar más del asunto porque «no se puede ser sincero y te sancionan».

«Sentí mucha bronca cuando empataron porque me pareció muy injusto y porque llegó en una falta que no era. Pero bueno, fue así todo el partido. Pero ya no voy a hablar más de esto. No puedes ser sincero o decir lo que piensas porque te sancionan pero fue muy injusto. Sufrimos mucho en los penaltis», reconoció el capitán argentino.

Messi destacó que el encuentro contra Países Bajos fue «durísimo porque enfrente había una gran selección. Sufrimos demasiado inmerecidamente. Jugamos como debíamos jugarlo. Por momentos lo jugábamos y ellos solo nos complicaron con pelotazos y jugaron al empate pero terminamos pasando que es lo que queríamos».

El árbitro Antonio Mateu Lahoz mostró tarjeta amarilla a Walter Samuel, ayudante del seleccionador Lionel Scaloni; Marcos Acuña, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Leo Messi, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel y Germán Pezzella, de Argentina y a Jurrien Timber, Memphis Depay, Steven Berghuis y Wout Weghorst (en el banquillo), de Países Bajos.

