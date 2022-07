Ocho venezolanos estarán en el Juegos de las Estrellas de la MLB 2022

La Major League Baseball anunció este domingo los rósters del Juegos de las Estrellas 2022, que el próximo 19 de julio enfrentará a los mejores peloteros de las dos ligas que conforman el circuito más importante del beisbol. Entre el conglomerado de astros, destacan ocho venezolanos.

En la Nacional estarán Wilson Contreras (Cubs), Ronald Acuña Jr. (Braves) y William Contreras (Braves); mientras que en la Americana figuran José Altuve (Astros), Miguel Cabrera (Tigers), Luis Arráez (Twins), Andrés Giménez (Guardians) y Martín Pérez (Rangers).

Acuña, Altuve y Wilson Contreras destacarán como titulares.

Los Contreras también marcarán un hito al ser por segundo año los únicos hermanos que jugarán juntos en un Juego de Estrellas.

Entre los titulares también se cuentan al beisbolista mexicano Alejandro Kirk; y los dominicanos: primera base Vladimir Guerrero Jr. (Azulejos de Toronto) y el tercera base Rafael Devers (Medias Rojas de Boston), por la Liga Americana, y el tercera base Manny Machado (Padres de San Diego), por la Nacional.

Entre el resto de peloteros escogidos destacan el japonés Shohei Ohtani, elegido como bateador designado de la Liga Americana, y su compañero de los Angelinos de Los Ángeles Mike Trout, además de Aaron Judge (Yankees de Nueva York), el jugador más votado de la Liga Americana.

Muchos peloteros venezolanos brillaron en la primera mitad de la temporada 2022 de Grandes Ligas – MLB y premio a eso es su llamado al Juego de Estrellas de este año que se disputará en el Dodger Stadium, de Los Ángeles.

Los lanzadores y los suplentes de ambas ligas fueron determinados con la “Boleta de los Jugadores” y con las selecciones hechas por la Oficina del Comisionado.

Este año habrá 28 jugadores en los rosters nacidos fuera de Estados Unidos, 18 en la Liga Americana y 10 en la Liga Nacional. Representan a la República Dominicana (11 All-Stars), Venezuela (ocho), Cuba y Puerto Rico (dos), y Aruba, Bahamas, Canadá, Japón y México (uno cada uno).

Aquí, todos los convocados:

LIGA AMERICANA

LANZADORES ABRIDORES

Shane McClanahan, LZ, Rays

Néstor Cortés, LZ, Yankees

Alek Manoah, LD, Azulejos

Framber Valdez, LZ, Astros

Martín Pérez, LZ, Rangers

Paul Blackburn, LD, Atléticos

Gerrit Cole, LD, Yankees

Justin Verlander, LD, Astros

Shohei Ohtani, LD/BD, Angelinos

RELEVISTAS

Clay Holmes, RHP, Yankees

Emmanuel Clase, LD, Guardianes

Gregory Soto, LZ, Tigres

Jorge López, LD, Orioles

TITULARES ELEGIDOS POR LOS FANS

Alejandro Kirk, C, Azulejos

Vladimir Guerrero Jr., 1B, Azulejos

José Altuve, 2B, Astros

Rafael Devers, 3B, Medias Rojas

Tim Anderson, SS, White Sox

Shohei Ohtani, DH, Angelinos

Aaron Judge, OF, Yankees

Mike Trout, OF, Angelinos

Giancarlo Stanton, OF, Yankees

RESERVAS

Yordan Álvarez, BD, Astros

Miguel Cabrera, BD, Tigres (selección especial)

Xander Bogaerts, SS, Medias Rojas

José Ramírez, 3B, Guardianes

Jose Treviño, C, Yankees

Luis Arráez, 1B, Twins

Andrés Giménez, 2B, Guardianes

George Springer, OF, Azulejos

Byron Buxton, OF, Twins

Andrew Benintendi, OF, Reales

Kyle Tucker, OF, Astros

Julio Rodríguez, OF, Mariners

LIGA NACIONAL

LANZADORES ABRIDORES

Clayton Kershaw, LZ, Dodgers

Sandy Alcántara, LD, Marlins

Corbin Burnes, LD, Cerveceros

Luis Castillo, LD, Rojos

Max Fried, LZ, Bravos

Tony Gonsolin, LD, Dodgers

Joe Musgrove, LD, Padres

RELEVISTAS

Edwin Díaz, LD, Mets

Josh Hader, LZ, Cerveceros

Ryan Helsley, LD, Cardenales

David Bednar, LD, Piratas

Joe Mantiply, LZ, D-backs

TITULARES ELEGIDOS POR LOS FANS

Willson Contreras, C, Cachorros

Paul Goldschmidt, 1B, Cardenales

Jazz Chisholm Jr., 2B, Marlins

Manny Machado, 3B, Padres

Trea Turner, SS, Dodgers

Bryce Harper, BD, Filis

Ronald Acuña Jr., OF, Bravos

Joc Pederson, OF, Gigantes

Mookie Betts, OF, Dodgers

RESERVAS

William Contreras, C, Bravos

Nolan Arenado, 3B, Cardenales

Pete Alonso, 1B, Mets

Albert Pujols, BD/1B, Cardenales (selección especial)

Jeff McNeil, 2B, Mets

Travis d’Arnaud, C, Bravos

C.J. Cron, 1B, Rockies

Dansby Swanson, SS, Bravos

Kyle Schwarber, OF, Filies

Juan Soto, OF, Nacionales

Starling Marte, OF, Mets

Ian Happ, OF, Cachorros

