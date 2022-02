Nadadora Paola Pérez vende su celular para costear su sueño olímpico

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

La nadadora Paola Pérez, quien compitió por Venezuela en la modalidad de fondo en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, emprendió una campaña para recabar los fondos suficientes que la ayuden en su preparación de cara a las Olimpiadas Paris 2024.

En primer lugar, la tachirense ofrece en venta un teléfono inteligente Samsung que le fue obsequiado por haber participado en los JJ. OO. Tokyo 2020, según ella misma publicó en las historias de su cuenta personal en Instagram.

También, Pérez informó a sus seguidores que su equipo de prensa muy pronto dará a conocer otros métodos de aportación, para que quienes quieran sumarse a ella en la búsqueda de recursos puedan hacer los donativos.

Aquí está mi teléfono como nuevo, con todos sus protectores (…) y ese aporte va a contribuir a mi carrera deportiva para los gastos que se vienen en camino (…)“, dijo.

Paola Pérez, quien se encuentra radicada y entrena en Chile, es una atleta olímpica en la disciplina de aguas abiertas, ganadora de la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 2015 y de oro en el Ultra Maratón Toltén en el pasado mes de enero de 2022.

Paola se ha visto obligada a trabajar para poder hacer frente a los gastos cotidianos. Al no contar con patrocinios de la empresa privada ni del Estado, varias veces a recurrido a la petición de recursos, como el año pasado, cuando para viajar a Tokio 2020 recurrió a solicitar aportes a través de la plataforma Go Fund Me.

La tachirense es recordada porque en 2019, cuando compitió en las prueba de 10 km en aguas abiertas de los Juegos Panamericanos de Perú, llenó los titulares de la prensa mundial al casi sufrir una hipotermia y ser la única nadadora de la competición que no contaba con el traje de neopreno reglamentario, una situación que expuso al mundo la precariedad que enfrentan los atletas venezolanos.