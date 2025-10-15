Este 15 de octubre, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) levanta el telón de su edición número 81. La zafra 2025-2026, dedicada al legendario David Concepción –el «Big Snake» que brilló en las Grandes Ligas con los Rojos de Cincinnati–, arranca esta noche con el duelo inaugural en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

A las 7:00 p.m., los campeones defensores, Cardenales de Lara, recibirán a los Tigres de Aragua en el único juego de la jornada de estreno.

Será un choque de titanes: los crepusculares, liderados por el mánager César Izturis y con su ofensiva explosiva que los llevó al título la temporada pasada, buscarán defender la corona ante un felino aragüeño dirigido por Oswaldo Guillén –el experimentado timonel que sabe lo que es ganar Series Mundiales–.

Este enfrentamiento no solo marca el inicio de la ronda regular, sino que pone en marcha una campaña de 56 partidos por equipo, con series de ocho encuentros entre rivales directos y un formato que culminará en un Round Robin y una Serie Final de hasta siete juegos, programada para finales de enero de 2026.

La LVBP, en su 80 aniversario, regresa con novedades que prometen elevar el espectáculo. Cada equipo podrá contar con hasta seis jugadores importados, inyectando talento fresco de las menores estadounidenses y ligas caribeñas.

Además, el calendario incluye un Juego de Estrellas Venezuela vs. República Dominicana en el Estadio Monumental Simón Bolívar, con votación popular para seleccionar a los titulares venezolanos.

«Estamos celebrando 80 años de una de las mejores ligas del Caribe, gracias a la historia que han escrito nuestros equipos», declaró Giuseppe Palmisano, presidente de la liga, durante la presentación oficial el pasado 8 de octubre.

Este jueves 16 de octubre, se activará la acción completa en todos los parques, con duelos como Bravos vs. Caribes, Leones vs. Tiburones y Águilas vs. Tigres.

Este año, el homenaje a Concepción –quien acumuló 2.306 hits en MLB y fue clave en dos Series Mundiales– permea toda la temporada.

«Es un honor celebrar a un hombre que llevó a Venezuela en alto con su garra y elegancia en el shortstop», agregó Palmisano.

La liga espera romper récords de asistencia, superando los 1,4 millones de fanáticos de la zafra anterior, con transmisiones en abierto y streaming para llegar a cada rincón del país.

El ganador de esta campaña no solo levantará el trofeo, sino que ganará boleto a la Serie del Caribe 2026 en Gran Caracas, donde Venezuela defenderá su orgullo regional.