Juan José Ávila renuncia a la presidencia de la Lvbp - Efecto Cocuyo

El presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp), Juan José Ávila, renunció a su cargo tras estar dos años al frente de la Junta Directiva de esta organización, según anunció en un comunicado difundido este jueves 5 de septiembre.

Aseguró que la decisión, notificada a los presidentes de los equipos de la Lvbp dos días antes, se debe a “motivos personales” que requieren su atención inmediata.

“Siempre he pensado en lo mejor para el béisbol profesional del país. No he hecho otra cosa durante mis 31 años ligado a la pelota, cumpliendo varias facetas. Pero en este instante debo dar un paso al costado, durante algún tiempo, debido a razones familiares”, expresó.

El también expresidente de la Junta Administrativa de Navegantes del Magallanes (1999-2003) tenía previsto llegar a República Dominicana este 5 de septiembre para reunirse con el Comisionado de Béisbol Profesional del Caribe (Cbpc), Juan Puello Herrera, para evaluar alternativas para el desarrollo de la temporada 2019-2020, según había informado la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.

La dimisión de Ávila, quien aseguró que los dos últimos campeonatos pudieron realizarse pese a “grandes dificultades”, se produjo dos semanas después de que la Major League Baseball (MLB) prohibiera a sus peloteros jugar en la Lvbp, patrocinada por el Gobierno de Nicolás Maduro, tras anunciar su apego a la Orden Ejecutiva de Estados Unidos del pasado 5 de agosto.

“La razón de ser de la Lvbp es jugar béisbol, organizar un torneo todos los años, entre octubre y enero. Así que aspiro a que el venidero campeonato 2019-2020, que se jugará en honor a Víctor Davalillo, se realice con éxito, como es el deseo de todos los equipos y para lo cual se trabaja de manera incansable”, agregó Ávila.

Según el comunicado de la Lvbp, el nombre del nuevo presidente se dará a conocer en los próximos días. Por ahora, el personal vinculado con las organizaciones de la MLB tampoco cuenta con el permiso para participar en la temporada, pautada para empezar el próximo 18 de octubre tras un adelanto del calendario, el cual fijaba el 5 de noviembre como la fecha inaugural.

Foto: LVBP