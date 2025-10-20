Jesús Montero, exgrandeliga venezolano, falleció este domingo 19 de octubre a los 35 años de edad. El oriundo de Guacara, estado Carabobo, murió dos semanas después de sufrir un accidente de tránsito.

Según informó su hermano, una camioneta chocó contra la motocicleta que conducía Montero la madrugada del 4 de octubre. El expelotero fue trasladado a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera en Valencia, donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos hasta su muerte.

¿Quién era Jesús Montero?

Este valenciano fue fichado en 2005 por los Yankees de Nueva York con apenas 16 años de edad y un bono de 1,6 millones de dólares.

Como se lee en la página de la Mayor League Baseball (MLB), debutó en las Grandes Ligas en septiembre de 2011, después de ser clasificado como el prospecto número uno del equipo neoyorquino y el noveno en todo el circuito.

Después de disputar 18 encuentros con el equipo neoyorquino, fue traspasado en 2012 a los Marineros de Seattle. Un año más tarde fue suspendido por 50 juegos por dopaje, y recién en 2015 regresó a la alineación, con la que disputó un total de 208 partidos.

Según datos oficiales de la MLB, durante su breve carrera en las mayores conectó 204 hits, entre ellos 31 dobles, un triple y 28 jonrones. Además, anotó 73 carreras e impulsó 104.

En 2016 volvió a las ligas menores, esta vez con la filial de los Azulejos de Toronto, pero volvió a ser suspendido por 50 juegos tras dar positivo por un estimulante.

Luego de su turbulento paso por el béisbol estadounidense, Montero volvió a la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y pasó por tres equipos a lo largo de seis temporadas: Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara y Águilas del Zulia. Se retiró en la campaña 2020-2021, con tan solo 31 años.

Los Yankees de Nueva York, primer equipo al que perteneció Montero, expresó sus condolencias a través de su cuenta oficial de X.