Eugenio Suárez es el venezolano con más jonrones en MLB - Efecto Cocuyo

Eugenio Suárez es el nuevo rey del jonrón venezolano en Grandes Ligas. El récord de Andrés «El Gato» Galarraga perduró por 23 años hasta la noche del miércoles 18 de septiembre, cuando decidió hacer lo que se debe hacer con las marcas históricas: romperlas.

El toletero criollo que juega para Rojos de Cincinnati dio su jonrón número 48 para superar la marca de los 47 estacazos impuesta por «El Gran Gato» en 1996, cuando jugaba para Rockies de Colorado.

De Eugenio Suárez no se habla desde hace cinco años. No era un pelotero estridente en medio de comunicación como lo es Miguel Cabrera, Félix Hernández, entre otros. Suárez, de 28 años de edad, debutó en Grandes Ligas en junio de 2014, cuando tenía 22 años. El criollo fue firmado por Tigres de Detroit, y luego de pasar por las categorías menores, fue llamado para el equipo grande.

Ese mismo año fue transferido a Rojos de Cincinnati, un equipo del que pocos hablan en la MLB, pues no tiene triunfos importantes desde 1990, cuando ganó la Serie Mundial de esa temporada.

No fue sino hasta 2016, cuando Suárez logró hacerse con la titularidad en el equipo de Cincinnati. El venezolano fue tomado en cuenta tras la lesión del tercera base del equipo y, desde ese momento, el desempeño del guayanés fue para mejor.

Al finalizar esa temporada dejó registro de 21 jonrones y 70 carreras empujadas. Con estos números, Suárez se afianzó en el equipo y en 2017 volvió para superar sus propias marcas con 26 cuadrangulares y 82 empujadas.

Para 2018 las expectativas sobre Suárez eran mucho mayores. Tenía dos temporadas destacando en un equipo como Rojos de Cincinnati y hasta se ganó el aprecio de parte de la afición. Durante esa temporada, Suárez conectó 34 vuelacercas y empujó 104 carreras, para ser uno de los mejores bates de la Liga Nacional y uno de los venezolanos más destacados de la campaña.

En 2019, el talento de Suárez explotó y, a la fecha, ha conectado 48 jonrones y tiene 102 carreras empujadas. Además, marca un promedio de bateo de .272, el tercero más alto de su carrera.

Andrés Galarraga hizo lujo de su caballerosidad y dejó un video para felicitar a Suárez. El expelotero criollo dejó claro que el video solo debía salir cuando Suárez superara la marca. Y así fue.

El video de Galarraga fue publicado por el periodista Fernando Arreaza en la noche del miércoles, justo después que Suárez conectara el jonrón número 48 y superara el récord de Galarraga.

