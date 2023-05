El mundo del fútbol se solidariza con Vinicius tras denunciar racismo en la Liga Española

Desde futbolistas hasta mandatarios, muchas personalidades se pronunciaron y mostraron su apoyo a Vinicius Jr., tras los ataques racistas que sufrió el jugador del Real Madrid el 21 de mayo en el estadio de Mestalla de Valencia, en España.

El delantero brasileño de 22 años tuvo un enfrentamiento con la afición del Valencia CF, durante el partido de liga entre su equipo y los «murciélagos».

Los hinchas más próximos a la cancha comenzaron a decirle “mono” a Vinicius, quien después tuvo una disputa física con Hugo Duro y terminó viendo la roja directa de parte del árbitro principal.

Tras este episodio, el goleador merengue publicó a través de la red social Instagram una historia que reza: “El premio que los racistas han ganado fue mi expulsión. No es fútbol, es LaLiga”.

No es la primera vez que Vinicius debe lidiar con este tipo de ataques e insultos; a lo largo de toda la temporada, el brasileño ha sido mal recibido en varias ciudades españolas como Barcelona, Sevilla, Madrid, Mallorca, Valladolid, Pamplona y Valencia.

Posturas sobre el incidente

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se pronunció después del encuentro y condenó la actitud de la hinchada del Mestalla.

«No quería quitarlo, porque el ambiente es racista. Nunca me ha pasado; así no. Es inaceptable, LaLiga española tiene un problema que no es Vinicius. Él es la víctima. ¿Qué hay que hacer? No se puede jugar al fútbol así. Diría lo mismo si hubiéramos ganado», dijo el técnico italiano durante la rueda de prensa.

Este lunes 22 de mayo el Real Madrid expresó su apoyo su futbolista por medio de un comunicado oficial, en el que aseguraron que“estos hechos constituyen un ataque directo al modelo de convivencia de nuestro Estado social y democrático de derecho”.

El actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no tardó en expresar su solidaridad hacia Vinicius a través de una historia de Instagram, en la que dejó claro que «no hay lugar para el racismo, ni para ninguna forma de discriminación, ni en el fútbol ni en la sociedad. Dejemos de hablar y empecemos a actuar».

El máximo dirigente del fútbol mundial también mencionó que existe un proceso en las competiciones oficiales de la FIFA para evitar más de estos casos, los cuales recomienda que se use en todos las ligas y torneos.

La norma consta de tres pasos cuando haya racismo durante los partidos: parar el partido, anunciar que si continúan los ataques se suspenderá el compromiso y si no se detienen las agresiones, el encuentro terminó con resultado a favor del adversario.

Javier Tebas, presidente de la Liga Española, también se pronunció sobre el tema. Sin embargo, fue para responder directamente a Vinicius y negar que LaLiga sea racista como el futbolista brasileño aseguró en redes sociales.

El mandatario le sugirió a Vinicius que se informara «adecuadamente antes de criticar e injuriar a LaLiga». Tebas también recordó al futbolista que este no ha asistido a ninguna de las dos fechas que habían acordado para explicar a Vinicius lo que la liga puede y no hacer al respecto.

Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario… https://t.co/pLCIx1b6hS pic.twitter.com/eHvdd3vJcb — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2023

Futbolistas que apoyan a Vinicius

Varios futbolistas se han puesto del lado de Vinicius y le han mostrado su apoyo a través de Twitter, principalmente sus compañeros de equipo como Eduardo Camavinga, Eder Militao, Thibaut Courtois y Daniel Ceballos.

Hoje foi mais um dia triste aqui na Espanha, mais um dia que infelizmente os racistas venceram. É uma vergonha!



Sofrer racismo, se defender e depois ser expulso tentando se defender! Até quando temos que aguentar isso?



Estou com você, irmão! @vinijr a nossa luta continua! ✊🏾 — Éder Militão (@edermilitao) May 21, 2023

Hay cosas que jamas deben suceder ni dentro ni fuera de un estadio. NO al racismo ni a la intolerancia! pic.twitter.com/bn5iqKhFBO — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) May 21, 2023

La Federación Brasileña de Fútbol también se pronunció y publicó un tweet para recordarle a Vinicius que tiene el cariño de todos los brasileños. Además destaca en su mensaje que “no hay alegría donde hay racismo”.

Até quando ainda vamos vivenciar, em pleno século XXI, episódios como o que acabamos de presenciar, mais uma vez, em La Liga?



Até quando a humanidade ainda será apenas espectadora e cúmplice de atos cruéis de racismo?



Até quando vamos precisar lembrar que é crime?



Até quando… pic.twitter.com/S8LfAYhpiD — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 21, 2023

En Instagram también se pudieron ver a varios futbolistas dando ánimos y muestras de cariño a Vinicius, entre ellos su paisano Neymar y el francés Kylian Mbappé.

«No estás solo. Estamos contigo y te apoyamos, Vini», fue lo que le dijo Mbappé a su compañero de profesión a través de una historia en Instagram. Mientras que Neymar le dedicó en la misma red social un “Estoy contigo”.