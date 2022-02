Deportistas piden a Rusia cesar asedio a Ucrania

Jugadores de Barcelona y Napoli posaron con una pancarta gigante que rezaba “Stop War”, en referencia al accionar de Rusia en tierra ucraniana. Los jugadores se tomaron la foto juntos, sin división, previo al encuentro de octavos de final que enfrenta a catalanes e italianos en la UEFA Europa League este jueves 24 de febrero.

Aunque ha habido escazas reacciones, los deportistas ucranianos sí se han expresado en redes sociales sobre el asedio ruso que inició en la madrugada de este jueves. Futbolistas como Oleksandr Zinchenko o Andriy Yarmolenko fueron los primeros en emitir su opinión, pero sin duda el más resonante de los comunicados fue el que hizo Andriy Shevchenko, el jugador más importante en la historia del fútbol ucraniano y exseleccionador nacional de Ucrania.

Además de lo realizado por las escuadras de Barcelona y Napoli en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, varios deportistas de Ucrania y otros países han expresado su opinión sobre el avance militar ruso en tierras ucranianas.

El futbolista Miralem Pjanic, natural de Bosnia y Herzegovina, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que afirma conocer “el sonido de las sirenas” pues en su juventud vivió parte de la Guerra de Bosnia.

I was very young when I understood the meaning of the sirens.

Every time I hear them, I think about what my friends suffered. No children should be forced to live with this nightmare. #stopwar🙏 pic.twitter.com/4Z1DSYzL55