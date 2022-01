UE saca de lista de países sin restricciones a Argentina, Australia y Canadá

La Unión Europea sacó este lunes, 17 de enero, a Argentina, Australia y Canadá de su lista de países a cuyos ciudadanos no se deberían aplicar restricciones de viaje para entrar en la UE con motivo de la pandemia de coronavirus.



El cambio ha tenido lugar después de la última revisión de las restricciones a los viajes no esenciales, que se actualiza cada dos semanas, informó el Consejo (países de la UE) en un comunicado.



El Consejo indicó que, a fecha del 17 de enero, los Estados miembros deberían levantar gradualmente las restricciones de viaje en las fronteras exteriores a los residentes de Bahrein, Chile, Colombia, Indonesia, Kuwait, Nueva Zelanda, Perú, Qatar, Ruanda, Arabia Saudí, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay y China, este último en el caso de que la medida sea recíproca.



Las restricciones de viaje también deben levantarse gradualmente para las regiones administrativas especiales de China, Hong Kong y Macao.



Esta lista se revisa cada dos semanas para tener en cuenta las circunstancias cambiantes de la pandemia.



Pese a esa recomendación, cada Estado miembro es competente en materia de fronteras y puede decidir si mantiene o no el veto.



Los criterios para decidir los terceros países a los que se debe levantar la actual restricción de viaje incluyen la situación epidemiológica y la respuesta general al COVID-19, así como la fiabilidad de la información y las fuentes de datos disponibles. La reciprocidad también debe tenerse en cuenta caso por caso.



Los residentes de Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano serán considerados como residentes europeos en el marco de esta recomendación y los países asociados Schengen (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) forman parte igualmente.