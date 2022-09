Un muerto y 170 casos nuevos de COVID-19 se detectaron este #3Sep en Venezuela

Las autoridades sanitarias del gobierno de Nicolás Maduro informaron durante la noche de este 3 de septiembre sobre la detección de 170 casos de COVID-19 en el país, todos por transmisión comunitaria. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, informó que una mujer de 78 años falleció en el estado Nueva Esparta.

Rodríguez contabilizó que los casos comunitarios de COVID-19 en Venezuela están ubicados en los siguientes estados: Miranda, 68; Falcón, 30; Caracas, 22; Zulia, 21; Nueva Esparta, 15; Yaracuy, 5; Aragua, 3; Mérida, 2; y Trujillo, Lara, Delta Amacuro y Vargas, con un 1 caso cada uno.

El estado donde este martes se detectó la mayor cifra de nuevos casos comunitarios es Miranda (68), con contagios activos en 10 municipios. De los nuevos contagios 80 son hombres, mientras que 90 son mujeres.

El estado donde este sábado se detecta el mayor número de nuevos casos es Miranda (68), con contagios activos en 10 municipios; le siguen las entidades: Falcón (30), Caracas (22) y Zulia (21).

Con esta nueva actualización el gobierno nacional y sus autoridades sanitarias contabilizan un total de 542.874 casos confirmados; de los cuales 1.868 están activos y 535.208 personas ya se encuentran recuperadas. Hasta el momento, Venezuela registra 5.798 fallecidos por causa del COVID-19.

«Reiteramos la importancia de cumplir con las medidas de bioseguridad. El Coronavirus no se ha ido y debemos reforzar la protección. La vacunación y los cuidados especiales son el mejor método para enfrentar la pandemia. No bajemos la guardia. La COVID19 no es una simple gripe», escribió la vicepresidenta a través de su cuenta en Twitter.

Las vacunas COVID-19 salvan vidas

Según un reciente estudio, casi 20 millones de vidas se salvaron en el mundo gracias a las vacunas contra el COVID-19 durante su primer año de aplicación, pero pudieron haberse evitado más muertes si se hubieran alcanzado los objetivos internacionales de inmunización.

El estudio publicado en la revista Lancet Infectious Diseases, se hubieran evitado otras 600.000 muertes de haberse cumplido el objetivo fijado por la Organización Mundial de la Salud de alcanzar una cobertura de vacunación del 40% para finales de 2021.

La conclusión principal —19.8 millones de muertes evitadas por COVID-19— se basa en las estimaciones de cuántas muertes más de las habituales se produjeron durante ese periodo.