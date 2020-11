Laboratorio ruso afirma que vacuna Sputnik V tendrá menor precio

El costo de la vacuna rusa contra el coronavirus será mucho más bajo que el de los fármacos de Pfizer y Moderna, informaron en su cuenta de Twitter los productores del medicamento de Rusia.

“El precio anunciado de Pfizer de 19.50 dólares y el de Moderna, entre 25 y 37 dólares por dosis, en realidad significa un costo de 39 dólares y entre 50 y 74 dólares por persona. Se requieren dos dosis por persona para las vacunas Pfizer, Sputnik V y Moderna. El precio de Sputnik V será mucho más bajo”, afirma el mensaje publicado en la red social.

Un representante del Fondo Ruso de Inversión Directa, que participa en la producción de la vacuna, aseguró hoy en una rueda de prensa que “el precio de Sputnik V será anunciado la semana próxima”.

En octubre el jefe del Servicio Federal Antimonopolio, Ígor Artemiev, afirmó que el precio de Sputnik V no superaría los 1.000 rublos (unos 13 dólares), y podría disminuir en cuanto se plasmen acuerdos de suministro con otros países.

El pasado 11 de agosto, Rusia registró la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V, desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya.

La vacuna consta de dos componentes: el primero se basa en el adenovirus humano tipo 26, y el segundo, en el adenovirus humano recombinante del tipo 5. El medicamento se administra en dos etapas, en un intervalo de 21 días.

El CEO de la empresa farmacéutica estadounidense Moderna, Stéphane Bancel, anunció que el precio de su producto oscilaría entre 25 y 37 dólares la dosis.

