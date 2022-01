«Flurona» no aumenta riesgo de mutación del coronavirus, dice experto de la OMS

Los virus de la gripe y de la COVID-19 no comparten información, por lo que la proliferación de casos de «flurona» (personas con las dos enfermedades a la vez) no aumenta el riesgo de que el coronavirus evolucione a variantes más peligrosas, señaló hoy un experto de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



«Se trata de virus de especies completamente diferentes que usan receptores distintos para infectar, y no hay mucha interacción entre ellos», destacó en rueda de prensa el epidemiólogo de la OMS Abdi Mahamud.



Las mutaciones del coronavirus SARS-CoV-2 suelen generarse especialmente en personas no vacunadas, donde el patógeno tiene más posibilidades de replicarse, añadió el especialista.



El principal objetivo debe seguir siendo «vacunar a todo el mundo para que se reduzcan las posibilidades de mutación», destacó Mahamud.



El experto consideró normal que estén apareciendo más casos de «flurona» que en la temporada anterior, por la mayor relajación en muchas sociedades, que ha provocado una reducción de las vacunaciones contra la gripe.

Casos en Hungría, España e Israel

En Hungría se han detectado los primeros casos de la mezcla de la gripe y el coronavirus, que se ha denominado «flurona», como la unión de las palabras «flue» (gripe en inglés) y corona, informó hoy la prensa local.

El laboratorio privado Neumann Labs ha identificado la presencia de la flurona en dos casos y en ambos se trata de jóvenes de menos de 30 años, notificó el diario digital Népszava.

Por otra parte, el mismo laboratorio informó de que en 78 %de los nuevos casos de coronavirus detectados en el centro ya son por la variante ómicron.

También la región española de Cataluña ha identificado los primeros casos, aunque son pocos y no presentan una evolución más grave que el contagio solo con coronavirus.

«Tenemos algún que otro caso, pero sin que represente una diferencia respecto a los otros; son pocos, son anecdóticos y no tienen más relevancia», explicó este lunes la directora del Servicio Catalán de la Salud, Gemma Craywinckel, en una rueda de prensa.

Si bien no es lo más frecuente, en un momento de alta circulación de virus puede producirse una coexistencia de dos patógenos en un cuerpo, explicó la doctora, aunque insistió que no se ha observado que sean casos más graves.

El pasado 2 de enero, Israel detectó su primer caso de contagio simultáneo de coronavirus y virus de la gripe, en una mujer embarazada sin vacunar, confirmó a Efe el Ministerio de Sanidad israelí.

La mujer fue dada de alta el pasado 30 de diciembre después de ser tratada por síntomas leves derivados de esta doble alimentación, agregó el digital Times of Israel.

Los casos por «flurona» fueron detectados por primera vez en Estados Unidos durante el primer año de pandemia de coronavirus.