Si tienes poco tiempo, lee estos hallazgos clave de esta verificación y descubre cómo se manipuló una imagen real para fabricar una alerta falsa

Las fotos del supuesto submarino frente a Venezuela son de Islandia , tomadas en julio de 2025 durante una visita oficial del USS Newport News

, tomadas en julio de 2025 durante una visita oficial del USS Newport News El contenido fue difundido por la cuenta @scoop.ec y replicado por más de 30 páginas , usando titulares alarmistas y estrategias de clickbait

, usando titulares alarmistas y estrategias de clickbait El USS Newport News no porta armas nucleares, su reactor es solo de propulsión, por lo que no viola el Tratado de Tlatelolco

La tensión entre Estados Unidos (EE.UU.) y Venezuela mantiene la incertidumbre en el panorama político nacional e internacional, afectando las emociones y sesgos cognitivos de la población, haciéndola aún más vulnerable a la desinformación.

El 25 de agosto de 2025 la agencia de noticias Reuters comunicó declaraciones oficiales anónimas del gobierno de EE.UU., de que tenían orden de enviar un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, USS Newport News, y un crucero de misiles guiados, USS Lake Erie, al sur del Caribe.

Y aunque las propias fuentes de Reuters aseguraron que ambas naves llegarían “a la región a principios de la próxima semana”, es decir, a partir del 1° de septiembre de 2025, desde el 26 de agosto se viralizó una imagen con una supuesta “noticia internacional” que afirmaba que “el monstruo nuclear de EE.UU. emerge frente a Venezuela”, refiriéndose a “el submarino nuclear de ataque USS Newport News (SSN-750), de la clase Los Ángeles”.

Sin embargo, este contenido que llegó a nuestro chatbot La Tía del WhatsApp, que también se encuentra en Telegram, es falso y usa imágenes descontextualizadas de otra misión estadounidense.

Este chequeo es el resultado del apego riguroso a nuestra metodología de verificación, tras el análisis y contraste con las evidencias disponibles y no representa opiniones o juicios de valor, tal como lo establecemos en nuestra Política de Neutralidad y Apartidismo, en la que advertimos las limitaciones al ejercicio del periodismo en Venezuela. Así que te contamos los detalles.

Las fotografías son de julio 2025 en Islandia

Al hacer una búsqueda inversa de imágenes en Google con la fotografía del submarino USS Newport News (sin el titular de la imagen), hallamos entre los resultados un artículo del medio independiente Navy Lookout, especializado en el análisis de la Marina Real de Reino Unido, que incluye la foto en cuestión con la descripción “El USS Newport News llega al puerto de Grundartangi, Reykjavík (con el buque patrullero de alta mar ICGV Freyja de la Guardia Costera islandesa) para una visita programada al puerto el 9 de julio”, según la traducción de Google Translate, en un artículo sobre el despliegue naval de Reino Unido como parte de las operaciones de la OTAN en el Atlántico Norte.

Para confirmar que se trataba de ese hecho, y no de la supuesta llegada del USS Newport News a Venezuela, realizamos una búsqueda de palabras claves en la sección de Noticias de Google (USS Newport News + Islandia), encontrando la noticia del 10 de julio de 2025, la cual informa que “Un submarino nuclear de ataque de la Armada de EE. UU. fue desplegado por primera vez en Islandia”.

La misma cita la publicación original de la cuenta oficial de X de las Fuerzas Navales de EE. UU. en Europa y África, del 9 de julio de 2025, que incluye un vídeo que contiene las distintas escenas que se incluyen en las imágenes de la publicación descontextualizada.

Además, es importante destacar que nuestra investigación determinó que no hay información oficial sobre la ubicación del USS Newport News.

Viralizada por cuenta desinformadora en Instagram

La imagen recibida en nuestro chatbot posee el logo de “scoop.ec”. Al hacer la búsqueda en Google hallamos la publicación original en Instagram de la cuenta @scoop.ec del 26 de agosto de 2025, es decir, solo un día después del anunció del envío del submarino USS Newport News al sur del Caribe.

La publicación acumula casi 65 mil me gusta, más de 2 mil comentarios y 698 reposts hasta el momento de esta publicación.

Scoop.ec se define como “un portal de noticias. Es donde nace la primicia, donde explota la exclusiva, donde se revela lo que nadie más tiene.”, y suele compartir contenidos políticos como la presentación del nuevo libro del presidente argentino Javier Milei, de farándula como el concierto de reencuentro de los cantantes venezolanos Chyno y Nacho, y de ambiente como la extinción del zorro ártico.

Aunque estos últimos contenidos son reales, se mezclan con otras publicaciones falsas y/o descontextualizados como las imágenes de esta verificación.

Pero, todas las publicaciones poseen titulares llamativos y amarillistas, para generar clickbait, una técnica para ganar audiencia a través de titulares atractivos, con contenidos desinformativos, erróneos o incompletos.

Con otra búsqueda inversa que incluye el titular de la imagen desinformativa, determinamos que este contenido se difundió en más de 30 cuentas entre las redes sociales Instagram, Facebook y TikTok, las cuales no solo usaron la versión de scoop.ec como acá, sino que implementaron su propia identidad gráfica para difundir la desinformación (1, 2, 3, 4).

El USS Newport News no tiene armas nucleares

Ante la declaración de Nicolás Maduro del 27 de agosto de 2025, de que con el envío de este submarino “se ha violado el Tratado de Tlatelolco que prohíbe la movilización, la utilización y la fabricación de armas nucleares en todo el territorio de América Latina y el Caribe”, nuestros colegas de Cazadores de Fake News aclararon que dicha es engañosa, dado que “La función y armamento del USS Newport News (SSN-750) operan en el marco convencional, de acuerdo con lo informado por la Marina de Estados Unidos”.

Aunque este submarino posee “un reactor nuclear de agua a presión de 26 MW”, que funciona como propulsor de la nave y le da “una vida útil de las pilas de combustible de aproximadamente diez años”, como explica el medio colombiano NTN24, al detallar las características de este submarino que pertenece a la “clase ataque Los Ángeles”, no posee armas nuclearas.

Si bien el USS Newport News tiene “alrededor de 25 armas lanzadas desde tubos lanzatorpedos, así como minas CAPTOR Mark 67 y Mark 60, y fueron diseñados para lanzar misiles de crucero Tomahawk y misiles Harpoon horizontalmente (…)”, como explica NTN24, el equipo de Cazadores aclara que “un submarino no es en sí un arma nuclear”, aunque este sí podría transportar armas nucleares en caso de estar equipado para ello, lo cual no ocurre en este caso.

Conclusión

En resumen, es falso que un submarino nuclear estadounidense haya emergido frente a las costas de Venezuela, como afirmaron múltiples publicaciones en redes sociales desde el 26 de agosto de 2025.

Nuestro método de verificación determinó que las imágenes utilizadas pertenecen a una visita oficial del USS Newport News a Islandia, en julio de 2025, y fueron descontextualizadas por la cuenta de Instagram @scoop.ec y otras páginas que replicaron el contenido para generar alarmismo.

Además, no existen evidencias de que el submarino posea armamento nuclear, como aseguró Nicolás Maduro; su reactor atómico solo funciona como propulsor y no implica violación del Tratado de Tlatelolco, como aclararon nuestros colegas de Cazadores de Fake News.

Este caso evidencia cómo la tensión política entre Venezuela y Estados Unidos continúa siendo terreno fértil para la desinformación, donde se reciclan fotos reales y titulares sensacionalistas para sembrar miedo e impacto emocional.Antes de compartir contenidos sobre movimientos militares en torno a la situación política del país, verifica la fuente y contrasta con medios oficiales o herramientas como nuestro chatbot La Tía del WhatsApp, también disponible en Telegram.