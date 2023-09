¿Recomiendan no tomar 7up porque contiene ácido muriático?

Es falso que la bebida gaseosa 7up (Seven Up) contiene ácido muriático. Esta desinformación proviene de una imagen que circula en las redes sociales y se le atribuye a PepsiCo, la empresa fabricante del refresco.

En la imagen aparece una botella de 7up con el siguiente texto: «Acaba de salir un comunicado oficial por parte de Pepsi para que no consuman Seven Up, porque le echaron ácido muriático por error y ya van 8 muertos. Ojo (…) es un comunicado oficial (…) [sic]». Al final también se invita a replicar la información con familiares y amigos.

La imagen contiene elementos propios de contenidos con desinformación: tiene errores ortográficos, no hay una identificación que revele la autoría de la foto (sino que se le atribuye a la empresa), tampoco se identifica el país (o región) donde supuestamente ocurrió el «accidente» con el ácido muriático, e invita a la difusión.

Esta no es la única versión de la cadena que ha circulado. Otros medios de fact-checking como Maldita.es y Colombia Check (que también verificaron la captura referente a 7Up) encontraron otro mensaje que hablaba de la bebida Fanta, producida por Coca-Cola Company.

Desmentido realizado por Maldita.es (octubre, 2018)

Cocuyo Chequea consultó investigaciones de medios de comunicación para conocer el origen de esta desinformación, así como los comunicados oficiales emitidos por PepsiCo para comprobar la información de la captura.

Origen: México, 2017

El portal venezolano de fact-checking, Es Paja, encontró que en México un hombre falleció y siete personas se intoxicaron por ingerir 7up en septiembre de 2017, debido a que la bebida contenía metanfetamina líquida. Para ese momento, la compañía GEPP, el embotellador en México del producto, emitió un comunicado el día 20 de ese mes para anunciar la suspensión de la distribución de la presentación de dos litros del refresco en Baja California norte:

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. (NIH, por sus siglas en inglés), la metanfetamina es un estimulante adictivo que afecta al sistema nervioso central, puede ser en polvo o líquido y es utilizada indebidamente a gran escala.

A la fecha, estos han sido los únicos casos de intoxicación que se han registrado por el consumo de 7up. Sin embargo, luego de este episodio comenzaron a circular los contenidos referentes a la supuesta presencia de ácido muriático en la bebida.

Comunicado sobre el ácido muriático

A través de la cuenta de Facebook de 7up de México, la marca emitió un comunicado en el que desmiente la presencia de ácido muriático en la bebida. La publicación es del 23 de septiembre de 2017, tres días después del comunicado de GEPP sobre lo ocurrido con el hombre fallecido y las personas intoxicadas con el refresco en Baja California norte.

El portal de fact-checking Colombia Check recibió otra versión del comunicado por parte del equipo de comunicaciones de PepsiCo Colombia. Ambos comunicados aclaran que la compañía no es la autora de la imagen que está circulando en las redes sociales desaconsejando el consumo de 7up.

De acuerdo con Gonzalo Amézquita Cuéllar, químico farmacéutico consultado por el medio colombiano, la ingesta de ácido muriático (también conocido como ácido clorhídrico) con altas concentraciones de gas produce afecciones como la corrosión de las membranas mucosas de la boca, esófago y estómago, lo que genera síntomas como disfagia, náuseas, vómito, sed intensa y diarrea.

En conclusión, es falso que recomiendan no tomar 7up porque contiene ácido muriático. PepsiCo, la empresa fabricante del refresco, ha desmentido la publicación que circula en las redes sociales, al igual que diferentes portales de verificación.

Si recibes cadenas o ves publicaciones en redes sociales que deseas verificar, puedes reenviarlas a chequea@efectococuyo.com o al número de WhatsApp (0412) 015-0022, y así ayudarás a combatir la desinformación.

