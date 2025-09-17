Si tienes poco tiempo te lo resumimos en 30 segundos:

Una cuenta de Instagram, creada apenas en junio de 2025 y con 68 mil seguidores, se dedica a difundir contenido político venezolano presuntamente opositor y desinformación

Rusia ha manifestado su solidaridad con el gobierno de Maduro frente al creciente conflicto con Estados Unidos, pero no ha enviado militares ni se ha enfrentado a EEUU

La desinformación, en muchos casos, opera como una estrategia para monetizar o ganar seguidores, explotando el interés por eventos actuales y la desconfianza en los medios tradicionales

Un mes cumple el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe contra el tráfico de drogas, y con él las numerosas desinformaciones que han generado la opacidad de dicho evento castrense promovido por el gobierno norteamericano.

Desde que se conoce de la operación ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump, las desinformaciones sobre un supuesto conflicto bélico se han disparado en nuestro chatbot, la Tía del WhatsApp, que también está en Telegram.

En esta oportunidad, estos canales que usamos para contrarrestar los efectos de la desinformación recibieron una petición de verificación de un video que afirmaba que el presidente ruso Vladimir Putin había ordenado la salida del personal diplomático ruso de Venezuela ante el despliegue naval de EEUU en el Caribe, pero esto es falso, no hubo tal orden desde Rusia.

Este chequeo es el resultado del apego riguroso a nuestra metodología de verificación, tras el análisis y contraste con las evidencias disponibles y no representa opiniones o juicios de valor, tal como lo establecemos en nuestra Política de Neutralidad y Apartidismo, en la que advertimos las limitaciones al ejercicio del periodismo en Venezuela. Así que te contamos los detalles.

La desinformación

El video que desinforma sobre una supuesta salida del cuerpo diplomático ruso tiene una duración de 40 segundos y fue subido originalmente a la red social Instagram en la cuenta, @snyd.er893, la cual tiene 68 mil seguidores y que fue creada apenas en junio de 2025

La cuenta utiliza una fotografía de archivo del presidente ruso junto a militares para respaldar las falsas afirmaciones. Además, el video señala que «muy buenas fuentes» (sin especificar cuáles ni su naturaleza) le han confirmado la veracidad de lo dicho, lo que es una práctica común en los videos de desinformación, pero que se aprovecha del descrédito de los medios tradicionales, como ha estudiado Miguel Del Fresno.

“Todo el cuerpo diplomático de Rusia le acaban de ordenar que abandone Venezuela. Todo el cuerpo diplomático de Rusia ha abandonado o está en estos momentos Venezuela, de buenas fuentes se los puedo informar, señores. Así que esto es lo que está pasando actualmente en Venezuela”, dice el vídeo.

Esta desinformación alcanzó 498 mil reproducciones, 25 mil 700 me gustas, 1.442 comentarios, 14 mil 800 compartidos y 619 repost, hasta el momento de publicación de esta verificación.

Cuenta recurrentemente desinformadora

Esta cuenta anónima, con más de 600 publicaciones, se dedica principalmente a difundir contenido político venezolano opositor y aunque se presenta como una fuente de información verídica, ha estado desinformando desde su creación, posiblemente con el objetivo de monetizar o ganar seguidores de forma rápida.

La desinformación, en muchos casos, opera como una estrategia de negocio y diversos análisis, como este del Observatorio Europeo de Medios Digitales, que demuestran que el fin primordial de la desinformación no siempre es político o ideológico, sino económico, ya que la creación de contenido alarmista, sensacionalista o controversial atrae una atención masiva, lo que se traduce en un aumento de seguidores, clics e interacciones en las cuentas.

Haciendo una revisión de todas sus publicaciones de la cuenta desinformadora, tomamos como ejemplo al menos seis que reproducen contenido desinformador, como aquí, que señalan que Nicolás Maduro, ordenó encarcelar a las guacamayas que Magalli Meda y Pedro Urruchurtu alimentaban cuando estaban refugiados en la embajada de Argentina en Venezuela, o aquí donde desinforman con la supuesta fuga de un ministro del régimen cubano, lo que fue desmentido por nuestros colegas cubanos de El Toque.

También se difundió información errónea sobre el precio de la gasolina, afirmando que se despachaba a 0,75 dólares por litro en las estaciones de servicio. Sin embargo, el precio real del combustible en las estaciones denominadas «internacionales» se mantiene en 0,50 dólares por litro para el 17 de septiembre de 2025. En las estaciones subsidiadas, el costo es de 0,025 dólares por litro, pagadero en bolívares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

De igual forma compartió contenido creado con inteligencia artificial para parodiar las acciones de personas simpatizantes del gobierno, con la herramienta VEO3 como explicamos acá, en la que contenidos similares se crearon en tono de satírica y protesta, como forma de expresión ante la censura en Venezuela, pero en la que algunas ocasiones se convierte en desinformación, por mal interpretación de algunas audiencias.

En sus publicaciones con IA también encontramos una donde se aprecia a la líder opositora María Corina Machado, junto al secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio, situación que no es real, porque desde que el funcionario estadounidense se encuentra en el cargo, enero de 2025, Machado está en Venezuela en la clandestinidad.

Finalmente, y no menos importante, encontramos una publicación desinformativa que afirma que las autoridades estadounidenses incautaron 525 supuestos pasaportes venezolanos a personas vinculadas con la organización terrorista Hezbolá. Sin embargo, esta información es falsa, como ya verificamos en Cocuyo Chequea, como se puede ver aquí.

Cómo circula el bulo

Según una búsqueda inversa de imágenes en Google, pudimos verificar que la desinformación con la imagen de Putin tiene aproximadamente tres semanas circulando en distintas redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok, donde obtuvo un poco más de alcance y al menos 200 me gustas.

Las publicaciones encontradas mediante nuestra búsqueda inversa de imágenes tuvieron un alcance o interacciones mínimas en comparación con el bulo original recibido en nuestro chatbot. Sin embargo, hemos encontrado este tipo de prácticas para archivar estos contenidos para que puedan ser descargados y compartidos por aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp y Telegram.

Los movimientos digitales de la embajada

Los movimientos en redes sociales de la embajada de Rusia en Venezuela, señalan todo lo contrario al bulo, pues no muestra ninguna evidencia de que Putin ordenara el desalojo de su personal diplomático de Venezuela.

Por ejemplo, las publicaciones más recientes, para el 17 de septiembre de 2025, en la cuenta oficial de X de la embajada del país euroasiático en Venezuela expresan apoyo a la administración gubernamental de Maduro. Además, la embajada compartió una publicación del embajador ruso en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdásarov, del 14 de septiembre de 2025, en la que este afirmó que su país defiende consistentemente que el Caribe sea un espacio de paz y cooperación, en alusión al despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe Sur.

“Las demostraciones de fuerza y los actos de intimidación solo generan tensión y ponen en riesgo la seguridad de toda la región”, se lee en la publicación.

El 9 de septiembre de 2025, el embajador ruso publicó una imagen junto al canciller venezolano, Yván Gil. La fotografía los mostraba reunidos para acordar el calendario de reuniones de contactos de alto nivel entre los gobiernos de Rusia y Venezuela, lo que confirma la continuidad de la misión diplomática rusa en el país.

🇷🇺🇻🇪 Embajador @EmbSergio sostuvo un encuentro con el Canciller Yván Gil.



El diplomático ruso subrayó la solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Venezuela. Las partes abordaron el calendario de los próximos contactos de alto nivel entre Rusia y Venezuela.#RusiaVenezuela80 pic.twitter.com/NjdxIMVAKX — EmbajadaRusaVEN (@EmbajadaRusaVen) September 10, 2025

A pesar de que el propio embajador ruso había confirmado su salida del país, el 2 de septiembre publicó un mensaje confirmando su regreso. En esta misma publicación, hizo una declaración pública en la que afirmaba que Rusia rechaza cualquier intento de presión y se solidariza plenamente con Venezuela en defensa de su soberanía, como puede ver aquí.

Rusia respalda al gobierno madurista

Aunque desde una mirada bastante diplomática, Rusia ha manifestado su solidaridad con el gobierno madurista tras el conflicto en el Caribe. El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, el 22 de agosto de 2025, manifestó el respaldo político de Moscú a Caracas en su esfuerzo por “salvaguardar la soberanía nacional y la estabilidad institucional” frente a una creciente «presión externa».

El anuncio se produjo tras una conversación telefónica con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

El 15 de septiembre de 2025, Rusia reafirmó su apoyo al derecho de Venezuela para gestionar sus recursos naturales y garantizar la seguridad de su territorio sin interferencia externa.

El embajador ruso en Venezuela expresó la preocupación de su nación por las acciones militares en la región del Caribe, clasificándolas como generadoras de tensiones que ponen en riesgo la estabilidad y la paz.

Veredicto

En conclusión, tras aplicar nuestra metodología de verificación podemos señalar que es falso que el presidente ruso Vladimir Putin haya ordenado la salida del personal diplomático ruso de Venezuela, las evidencias analizadas demuestran que esta afirmación es una desinformación.

La embajada rusa en Venezuela y el embajador Sergey Mélik-Bagdásarov mantienen una actividad constante en redes sociales, expresando apoyo al gobierno de Maduro y reafirmando la postura de Rusia en la región. Además, se ha confirmado la continuidad de las misiones diplomáticas y el respaldo político de Moscú a Caracas frente a presiones externas, desmintiendo cualquier indicio de desalojo del personal diplomático.

Antes de compartir información sobre este complejo contexto político, consulta fuentes confiables o verifica con herramientas como nuestro chatbot, la Tía del WhatsApp, también disponible en Telegram.