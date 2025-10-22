En resumen, si quieres ir al grano:

Maduro nunca dijo que el Tren de Aragua “va a salvar a Venezuela”, sino que la frase fue editada en un video manipulado

La frase original del discurso del 27 de febrero de 2025 fue “el único que va a ayudar a Venezuela se llama el pueblo de Venezuela”.

La desinformación se propagó desde cuentas de redes sociales monetizadas y canales de YouTube sensacionalistas, con ganancias potenciales de decenas de miles de dólares

El conflicto político entre Estados Unidos (EE.UU.) y Venezuela, el cual incluye la inclusión del Tren de Aragua como organización terrorista extranjera “Foreign Terrorist Organization” originaria de Venezuela, vinculada al crimen transnacional, ha generado zozobra y desinformación en el sistema informativo del país.

En torno a ello, llegó a la Tía del WhatsApp, nuestro chatbot de verificación que también está en Telegram, una consulta sobre si “Es cierto que Nicolás Maduro anunció que el tren de Aragua va a salvar a Venezuela”, tras la viralización de un video en redes sociales de un discurso manipulado del mandatario.

Este chequeo es el resultado del apego riguroso a nuestra metodología de verificación, tras el análisis y contraste con las evidencias disponibles y no representa opiniones o juicios de valor, tal como lo establecemos en nuestra Política de Neutralidad y Apartidismo, en la que advertimos las limitaciones al ejercicio del periodismo en Venezuela. Así que te contamos los detalles.

En el audiovisual de 49 segundos Maduro supuestamente dice: “El único que va a ayudar a Venezuela se llama: El Tren de Aragua ¿estamos claros? Como lo ha dicho Diosdado, ¿a buen entendedor?… Si no nos conocen que hagan el intento de conocernos, por las buenas somos muy buenos, por las malas somos guerreros temibles. Que nadie se deje confundir. Palabras claras, yo no juego con cartas escondidas, no juego con cartas escondidas, yo juego con las cartas sobre la mesa”.

Video manipulado sobre una alocución real

Al hacer una búsqueda con frase clave (Nicolás Maduro + el Tren de Aragua va a salvar a Venezuela) hallamos entre las primeras opciones una verificación de nuestros colegas de ColombiaCheck, titulada Manipulación convierte discurso de Maduro sobre migración en confesión de nexo con Tren de Aragua.

En dicho artículo se concluye que el audiovisual es una manipulación que mezcla distintas partes de un discurso del 27 de febrero de 2025, para cambiar por completo el sentido de las declaraciones.

Al hace una búsqueda de la alocución de Maduro de ese día, la cual se dio en torno a la marcha para conmemorar los 36 años de “El Caracazo”, comprobamos que en el minuto 2:00 Maduro sí nombra a El Tren de Aragua, pero para afirmar que esta megabanda criminal “estaba articulado al plan del 28, 29 y 30 de julio [refiriéndose a las elecciones presidenciales de 2024 y las protestas posteriores en rechazo a los resultados oficiales ofrecidos] y estaba articulado a La Sayona [dirigiéndose de forma despectiva a María Corina Machado con uno de los epítetos promovidos por le oficialismo]”; es decir, en su discurso realmente vinculó al Tren de Aragua con la oposición venezolana.

ColombiaCheck aclara que desde el minuto 4:03, Maduro señaló: “Estamos claros. El único que va ayudar a Venezuela se llama el pueblo de Venezuela”. Sin embargo, el video desinformador, elimina la frase de “el pueblo de Venezuela” y agrega “el Tren de Aragua”, aprovechando su mención en el minuto 2:02.

Cabe destacar que el cintillo de la noticia también fue manipulado, ya que la alocución original tiene como titular “Gran movilización en conmemoración del 36° aniversario de la rebelión popular antiimperialista del 27F”; mientras que el video desinformativo se titula “Somos el Tren de Aragua y nadie nos va a hacer nada”.

Además, el audiovisual manipulado amplía considerablemente la imagen original para que no se vea la pancarta de fondo, la cual dice “27F el pueblo marcha”, junto a otras palabras que no se leen por las personas de las que está rodeada Maduro, lo que genera una baja calidad de imagen, que a su vez dificulta el rastreo/identificación del audiovisual original.

Cómo se viralizó

Con una captura de imagen al video desinformador, se realizó una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, la cual nos guió a cuentas en X, Facebook y TikTok que difundieron esta desinformación.

En X fue difundida por la cuenta @elruddycast bajo la descripción “Líder de El Tren de Aragua y El Cartel de los Soles amenaza con su organización criminal:”. El audiovisual solo cuenta con 64 visualizaciones y no tiene interacción alguna.

Sin embargo, este usuario posee un canal de YouTube @ruddycast en el que “reaccionamos, comentamos, y opinamos de las noticias más relevantes del mundo”, según su descripción.

Al revisar el canal, su contenido se ha centrado en el conflicto entre EE.UU. y Venezuela, pero desde una perspectiva sensacionalista, en el que usa titulares llamativos, y él mismo narra las noticias actuales pero haciendo afirmaciones sin pruebas que respalden su opinión. Esta estrategia, conocida como clickbait, garantiza que haya alto tráfico en el canal de YouTube por las personas interesadas en conocer el contenido, sin que este guarde relación con lo que se muestra.

A través de esa técnica, este canal genera ganancias por sus visitas (monetiza) desde junio de 2024. Desde entonces ha ganado más de 244 mil dólares estadounidenses, como evidencia la herramienta de monetización de YouTube, YT Large, cuya ganancia del último mes (septiembre 2025) llegó a los 17.590 dólares.

En Facebook y TikTok

También hallamos un audiovisual que posee un avatar narrando la desinformación, afirmando que “fuertísimas palabras, dios mío santo, de Nicolás Maduro, diciendo que el Tren de Aragua es el que va a salvar a Venezuela, y no que no existía. Escuchénlo señores, esto se puso grabe (…)”. Esta versión fue compartida por Lalo Nunez1, cuyo perfil se describe como “Noticias virales y sin filtros del mundo 🗞️ Conflictos, política y lo que nadie te quiere contar”.

Esta publicación de Facebook acumuló 902 mil reproducciones, 19 mil me gusta y casi 2 mil comentarios de usuarios que parecen creer la desinformación. A su vez, @lalonunez00 lo compartió en Tiktok, superando las 500 mil reproducciones y los 16 mil me gusta.

Al revisar el contenido de este usuario tanto en ambas redes sociales, donde suele compartir lo mismo, notamos que se dedica a comentar contenidos tendenciosos y no verificados con su imagen personal, opinando sobre los mismos siempre considerándolos verídicos.

En TikTok también fue difundido por la cuenta @Ibce.mundial, que aparenta estar vinculada a la oposición venezolana por los pocos contenidos que publica, como un video creado con Inteligencia Artificial de María Corina caminando y disparando con un arma larga.

El contenido en esta cuenta, descrito como “fuertes declaraciones de Nicolás Maduro”, acumuló 394 comentarios y solo 5 me gusta.

Lo que sí ha dicho Maduro del Tren de Aragua

Para entender la narrativa de Maduro hacia el Tren de Aragua, es importante revisar sus alocuciones más relevantes sobre esta megabanda criminal:

En marzo de 2025, en torno a la deportación de más de 200 migrantes de Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, Maduro afirmó que El Tren de Aragua “es historia” y “no existe” en Venezuela, culpando a expresidentes latinoamericanos como Iván Duque de Colombia y Sibestián Piñera de Chile, de llevárselos y darles refugio en sus países, como relata el medio SwissInfo.

A finales de septiembre de 2025, en medio de la misión antinarcóticos en el Caribe por parte de EE.UU. la cual pretende acabar con los cárteles de droga latinoamericanos, Maduro ofreció ayudar a Donald Trump a capturar a los líderes de este cártel, con la intención de reanudar conversaciones bilaterales, sin recibir respuesta alguna, según el medio Bloomberg.

En la alocución más reciente, del 15 de octubre de 2025, durante el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, Maduro expresó que «Ni la gente de Aragua es del Tren de Aragua, ni Venezuela es el Tren de Aragua, Venezuela es un país de gente decente, honesta, trabajadora, solidaria, humana. Deben cesar las afirmaciones discriminatorias y xenofóbicas, de comparar a la identidad venezolana con grupos criminales, atacados y exterminados en Venezuela», como narra el portal Ciudad Ccs Info.

Otras falsificaciones sobre el TdA

A pesar de la clara postura de Maduro con el Tren de Aragua, la cual va desde negar la existencia de esta megabanda criminal hasta querer capturar a sus miembros, en abril de 2025 se viralizó otro video manipulado en el que supuestamente afirma que “el Tren de Aragua es una misión de su gobierno”, el cual también fue desmentido por el equipo de ColombiaCheck.

Para dicho contenido usaron un video del 20 de febrero del 2025, que proviene del canal de YouTube del mandatario. ColombiaCheck determinó que “en la transcripción de la intervención real del gobernante, encontramos que las frases fueron cortadas y reorganizadas con un sentido completamente distinto al original”, tal como hicieron en el contenido analizado en este artículo.

Conclusión

Aplicando nuestro método de verificación, se demuestra que Nicolás Maduro no dijo que “el Tren de Aragua va a salvar a Venezuela”, como aseguran contenidos virales difundidos en redes sociales.

El video analizado corresponde a una manipulación audiovisual que altera un discurso del 27 de febrero de 2025, durante una marcha por el aniversario de El Caracazo, cambiando deliberadamente la frase original “el único que va a ayudar a Venezuela se llama el pueblo de Venezuela” por “el Tren de Aragua”.

La versión desinformadora también modifica el cintillo, el encuadre y la calidad del video para ocultar elementos de contexto, y se apoya en montajes similares previamente desmentidos por medios de verificación como Colombiacheck.

El análisis de la circulación muestra que el contenido fue amplificado por cuentas que difunden materiales sensacionalistas o monetizados, con antecedentes de desinformación sobre el conflicto político entre Estados Unidos y Venezuela.

Ante la difusión constante de piezas manipuladas en contextos políticos y de alta polarización, recordamos la importancia de contrastar fuentes antes de compartir. Si recibes mensajes similares, puedes consultar a La Tía del WhatsApp, disponible también en Telegram, para verificar su autenticidad y contribuir a frenar la desinformación.