Cuentas opositoras e influencers maduristas han distribuido imágenes y vídeos viejos o descontextualizados a favor y en contra de la dirigente venezolana

27 verificaciones desde mayo de 2024 ha publicado Cocuyo Chequea que señalan o usan declaraciones de Machado para desinformar

Incluso verificamos un audio que en 2024 aseguraba que había ganado el Nobel de la Paz y que lo buscaría en Oslo en noviembre pasado

En un extracto del comunicado del Comité del Nobel, se señala que la venezolana María Corina Machado Parisca fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 por que “ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que alguna vez estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un piso común en el reclamo por unas elecciones libres y un gobierno representativo. Eso precisamente es lo que reside en el corazón de la democracia: nuestro deseo común de defender los principios de un gobierno popular, aun cuando no estemos de acuerdo. En un momento en que la democracia está bajo amenaza, es más importante que nunca defender ese piso común”.

En Cocuyo Chequea hemos publicado más de 25 verificaciones y explicadores sobre Machado, desde vídeos y declaraciones sacadas de contexto, principalmente por ponerlas a circular meses y hasta años después de sucedidos, pasando por falsos positivos sobre hospitalizaciones y narrativas en su contra respaldadas por un entramado propagandístico digital.

Incluso verificamos un falso incendio de su apartamento que resultaba en un meme pornográfico o un vídeo sobre la elegancia de la mamá de Bibi Amaya, que fue difundido falsamente como si fuese la hija de María Corina dedicándole un poema a su progenitora.

Los ataques de género en redes sociales a distintas dirigentes políticas en Venezuela, fueron aún más intensos contra María Corina Machado, como reveló esta investigación producto de la Escuela Cocuyo de 2024.

Este chequeo es el resultado del apego riguroso a nuestra metodología de verificación, tras el análisis y contraste con las evidencias disponibles y no representa opiniones o juicios de valor, tal como lo establecemos en nuestra Política de Neutralidad y Apartidismo, en la que advertimos las limitaciones al ejercicio del periodismo en Venezuela. Así que te contamos los detalles.

Recorridos, marchas y ataques

Durante sus recorridos por Venezuela, apoyando la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia, en la que cientos de personas salían a su paso para saludarla, surgieron decenas de contenidos desinformantes que trataron de desacreditar la figura y las ideas de Machado.

En mayo de 2024, Ernesto Meléndez, periodista de Venezolana de Televisión publicó un falso tuit de Machado en apoyo a Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante mexicano conocido como El Chapo, que estaría respaldado en las letras JGL en una gorra que tendría puesta un activista del partido Vente Venezuela que fue detenido en Turén, Portuguesa, después de una visita de la dirigente.

Meléndez, quien para el 14 de octubre de 2025 tiene en su bio de X, red social bloqueada en Venezuela desde agosto de 2024, tiene la etiqueta #MariaCorinaProhibida. Además, ha sido señalado de ser parte de varias campañas de estigmatización de activistas venezolanos como Melanio Escobar, Rocío San Miguel y Lisbeth Añez (Mama Lis), así como contra el director de Cazadores de Fake News, Adrián González, como documentó IPYS.

En una tónica similar, en Cocuyo Chequea hicimos varias verificaciones usando fuentes abiertas, geolocalización y testimonios del lugar, así como la posición del sol y las viviendas para demostrar que la visita de Machado a Falcón y Apure sí fueron concurridas, al contrario de lo promocionado por diversas cuentas oficialistas usando fotografías de antes o después de la llegada de la dirigente. También se juntaron portales e influencers maduristas para mentir sobre la convocatoria de Machado el 9 de enero de 2025 en Chacao, cuando hubo toda una narrativa para acusarla de un falso arresto.

En esa ocasión, volvimos a usar la posición del sol y geolocalización para demostrar cómo mintieron sobre la hora, el lugar y hasta la dirección de la marcha y concentración del 9 de enero de 2025.

También verificamos una desinformación que reveló un patrón hasta entonces inexplorado, que un alto cargo militar activado fuese su principal difusor. En este caso fue el General en Jefe Domingo Hernández Larez, Comandante Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Nacionales, quien publicó extractos del presunto vídeo en que la pizarra detrás de Machado fue alterada digitalmente para adosarle un falso plan de privatización de servicios públicos y eliminación del FAN.

La “ungida” por los gringos

Usualmente es improbable conocer el verdadero origen de cada desinformación, porque se suele confundir la intención y los distribuidores de la misma. Los estudiosos del tema hablan de disinformation cuando hay intención de engaño de forma deliberada y misinformation cuando alguien la distribuye pensando de buena fe que es verdad.

Así verificamos que era mentira que la generala estadounidense Laura Richardson, Jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, aseguró que invadiría Venezuela y Colombia “si tocan a María Corina Machado”. A Richardson también la usaron en 2022 para hablar de una “invasión inminente” a Venezuela. Esto aunque lo difundió un perfil de X, que aunque usualmente desinforma, siempre lo hace con contenidos en contra del gobierno de Maduro y a favor de la oposición venezolana.

Así mismo, otro perfil anónimo en X con una tendencia similar también desinformó sobre un trabajador de Ferrominera que se habría infiltrado en uno de los recorridos de Machado, pero era falso, él estaba en una concentración de motorizados a favor de Maduro.

En mayo de 2024 también publicamos un especial sobre Patricia Lélis, una brasileña con un largo historial de acusaciones de chantaje y estafa en Estados Unidos y Brasil, que fue entrevistada y citada por varios medios asociados al gobierno de Maduro, sobre un falso plan económico de entrega de PDVSA a la empresa Chevron, que habría firmado Machado con una firma consultora en Estados Unidos.

Y también fue mentira que Machado izó una bandera de Estados Unidos en uno de sus recorridos por el país. En este segundo caso, que como el falso tuit publicado por Meléndez, fue obra de una edición digital de una imagen real, fue promovida por Roi López, comunicador de Venezuela News, quien publicó la entrevista a Lélis y quien era activista del Movimiento Free Alex Saab.

Vale recordar que en 2023 este movimiento daba como válido y valioso el Premio Nobel de La Paz, pues junto a otras redes oficialistas promocionaron la candidatura de Saab al galardón en redes sociales y portales asociados al oficialismo venezolano, tras la propuesta oficializada por la Liga Tunecina de Derechos Humanos, que ganó el premio en 2015 como parte del Cuarteto de Diálogo Nacional de Túnez.

Culpa de MCM

Roi López también difundió un vídeo de un falso abucheo a Machado en Margarita, aunque realmente era una pieza audiovisual en la que se documentó cómo temporadistas pitan a la entonces gobernadora de Falcón por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y otro falso apoyo de Machado al golpe de Estado en Bolivia.

Asombrosamente, todo lo que hemos recordado hasta ahora fue solo en mayo y junio de 2024, previo a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Como este vídeo de 2018 en que Machado habló de “sacar al régimen por la fuerza”. Lo difundió un usuario cuyo contenido podría identificarse como a favor de la oposición, pero sin la fecha ni el contexto de las declaraciones, que detallamos acá.

El 28J

A pocos días de la elección presidencial también se viralizó un vídeo de una presunta marcha de indígenas wayuu a favor de Machado y Urrutia, aunque se trataba de un evento ritual en Brasil, sin ninguna relación con nuestro país.

Como para volverse loco: días antes de los comicios circuló una cadena de Whatsapp en que hacían una falsa lista de recomendaciones de Machado para el 28 de julio, como “votar desde las 3 de la mañana” o que después de los resultados se debía celebrar “como un 31 de diciembre”. Ella sí difundió una guía de recomendaciones para cuidar el voto pero no esas.

Una de las que fue muy fácil identificar su intención fue la falsa cadena en que atribuían a Machado unos ataques e insultos contra motorizados y las motopiruetas, que sí declaró Maduro como deporte nacional, para sorpresa, indignación, risas y molestias de diversas audiencias.

Post-electoral

Tras los resultados oficiales leídos por el Consejo Nacional Electoral, la impugnación pública con las actas, las narrativas en contra de la validez de las mismas, los QR, los metadatos y la narrativa del hackeo de la web del ente electoral, también circularon otras conspiraciones y engaños relacionados a Machado.

Por ejemplo, los audios desinformantes que aseguraban que el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se había revelado contra el gobierno de Maduro y las órdenes de Diosdado Cabello, se había reunido con Machado y había ordenado un ataque al Palacio de Miraflores.

También manipularon imágenes reales para asegurar falsamente que Machado había sido hospitalizada tras ser herida gravemente mientras que mezclaron fotos de un allanamiento a la casa de Leopoldo López y denuncias reales de allanamientos a edificios para difundir falsas denuncias de intento de secuestro de Machado o su familia. Para desacreditarla también se creó un falso evento en Miami, Florida, al que acudirían Machado y Urrutia.

La predicción del Nobel

Todo hay que decirlo, un audio en agosto de 2024 le otorgó el Nobel de la Paz a María Corina Machado, diciendo que lo recogería en Oslo, Noruega, en noviembre de ese mismo año. Tremenda predicción, caballero, pero además que no fue verdad entonces, también tenía varios elementos no verídicos, como que la postulación fue por parte del propio Comité del Nobel, que ya estaba cantada la victoria o que era la primera venezolana en ganar un Nobel, cuando fue realmente la bióloga Alicia Villamizar, junto a otros tres colegas científicos venezolanos, todos parte del Panel Intergubernamental del Cambio Climático. A Villamizar la entrevistamos en Efecto Cocuyo como puedes leer acá.

La verificación originalmente sobre el audio del Nobel para Machado la tenemos acá y la actualizamos acá, cuando sí ganó en 2025, postulada por rectores de universidades de Miami, Florida.

Reciclaje desinformativo

En Cocuyo Chequea sabemos mucho de zombies. Así le llamamos los verificadores a esos bulos, cadenas, mentiras y engaños que cada tanto vuelven, de la misma forma o modificados para la coyuntura del momento.

La carta que Machado le escribió a Netanyahu y a Mauricio Macri, mandatarios de Israel y Argentina respectivamente, y que el presidente colombiano Gustavo Petro acaba de recordar, fue de 2018 pero en la misma no pide una intervención militar como difundió, otra vez, Roigar López, que aparece así por cuarta vez en este recuento.

Así mismo, unas recomendaciones reales de María Corina Machado para las elecciones del 28 de julio de 2024 fueron recicladas como recientes en mayo de 2025, por los comicios regionales y parlamentarios de este año.

Además, en medio de las tensiones diplomáticas y militares entre Estados Unidos y Venezuela, con el despliegue naval en el Caribe por orden de Donald Trump y los ejercicios cívico-militares Independencia 200 por orden de Nicolás Maduro, reciclaron una entrevista de Machado sobre la Operación Guacamaya para hacerla pasar por el anuncio de una operación militar terrestre desde Colombia e incluso, reusaron la cobertura que se le dio a la detención temporal del 9 de enero de 2025 para asegurar que había sido detenida en octubre de 2025.