Si tienes poco tiempo te lo resumimos:

La desinformación fue difundida en plataformas como TikTok, YouTube y Facebook, presentando un relato ficticio de una confrontación que nunca ocurrió.

Rubén Blades felicitó públicamente a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz 2025.

Blades ha sido un crítico constante del gobierno de Nicolás Maduro, lo que desmiente cualquier sugerencia de una postura ideológica compartida con el gobierno de Maduro

Las desinformaciones en contra de la Nobel de la Paz, María Corina Machado, no cesan, pese a que hace unos días publicamos un artículo donde recopilamos por lo menos 27 bulos sobre la líder de la oposición venezolana.

A pesar de los desmentidos, la figura de Machado, quien se encuentra en la clandestinidad por la represión en Venezuela, sigue siendo utilizada para crear desinformación. Es el caso de una nueva petición que llegó a nuestro chatbot llamado la Tía del WhatsApp, usado para contrarrestar los efectos de la desinformación y que también está en Telegram, para verificar si era cierto que Machado había tenido un debate con el cantante Rubén Blades, en Panamá, pero esto es falso, nunca sucedió.

Este chequeo es el resultado del apego riguroso a nuestra metodología de verificación, tras el análisis y contraste con las evidencias disponibles y no representa opiniones o juicios de valor, tal como lo establecemos en nuestra Política de Neutralidad y Apartidismo, en la que advertimos las limitaciones al ejercicio del periodismo en Venezuela. Así que te contamos los detalles.

La desinformación

El vídeo original fue encontrado en la cuenta @queopinaspanama, que tiene 14 mil 200 seguidores y había logrado obtener 131 mil me gustas hasta el 21 de octubre de 2025 desde su creación, antes de borrar todos sus vídeos el 22 de octubre de 2025. La cuenta se describe como noticias y opiniones sobre Panamá.

Por su parte, el video titulado “Rubén Blades vs María Corina Machado” alcanzó 1,6 millones de reproducciones desde que fue publicado el 9 de septiembre de 2025, logrando además 47 mil 900 me gustas, 36 mil 500 compartidos, 5.576 guardados y 3.984 comentarios, en los cuales la mayoría de los usuarios daban por real el video, aunque algunos señalaron que parecía un relato ficticio.

El video, de 8 minutos y 37 segundos, muestra una imagen de Blades y Machado mientras una voz en off narra un debate ficticio, presentado como una crónica, que supuestamente tuvo lugar en el Teatro Nacional de Panamá.

“El Teatro Nacional de Panamá, nunca había sido testigo de una confrontación tan brutal entre el poeta de la salsa más respetado de América Latina, y una mujer que representaba todo lo que él despreciaba de la burguesía oligárquica. Era una noche de noviembre, y el Festival Internacional de Música y Política Canción Protesta, había reunido a los artistas más comprometidos del continente. Lo que comenzó como una celebración de la música social, se convertiría en la humillación más devastadora de un intelectual en la historia cultural panameña”, dice la narración.

La desinformación continúa señalando que “Rubén Blades ajustó su guayabera blanca mientras revisaba las notas que había preparado para su conferencia magistral, arte, política y conciencia social, en el siglo XXI. Como el intelectual más respetado de la música latina y ex candidato presidencial panameño. Tenía la autoridad cultural perfecta para educar sobre compromiso social, ante una audiencia de artistas, académicos y activistas”.

El debate ficticio señala que Maria Corina habría cuestionado algunos ideales de Blades durante la supuesta conferencia. “Admiro profundamente su música y su compromiso social. Pero me pregunta por las contradicciones. Y yo tengo una para usted. ¿Cómo concilia cantar Plástico mientras vive en una mansión de plástico?”, dice la desinformación.

Detalles de la cuenta

La cuenta desinformadora ha compartido al menos 357 videos hasta el 21 de octubre de 2025 y está publicando contenidos desde julio de 2022, según su información pública, y la mayoría del contenido tiene que ver con el acontecer panameño, desde el político hasta el de entretenimiento, como puede ver acá, donde el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves se pronunció tras las protestas que ocurrieron en ese país y acá se muestra un baile típico del país del istmo.

Así mismo, encontramos material audiovisual relacionado con Venezuela, donde se observa a un grupo de personas esperando surtir agua potable tras la escasez. Sobre Colombia, se muestran protestas contra el presidente Gustavo Petro. De El Salvador, un audiovisual con Nayib Bukele prohíbe el uso de símbolos relacionados con megabandas de ese país. Sobre Estados Unidos, un video expone el tema de las deportaciones. También se difundieron contenidos sobre otros eventos relevantes de la región y el mundo, como el fallecimiento de la Reina Isabel II.

Igualmente publican contenido que ataca el activismo por los derechos del colectivo Lgbtiq+, como acá, y difunden desinformación rechazando la presunta “ideología de género”, una teoría de conspiración sin sustento científico que ha ganado visibilidad en el debate público, especialmente impulsada por partidos políticos y sectores conservadores, y que se utiliza para criticar y desacreditar las nuevas ideas, términos y visiones sobre el sexo, el género y la sexualidad, al señalarlas como una conspiración en contra de la sociedad y de la familia tradicional, usando para eso contenido discurso de odio y afirmaciones sexistas, como explicamos en este artículo sobre Agustín Laje, un conocido desinformador sobre estos temas.

Otras cuentas también publicaron

Al hacer una búsqueda simple con las palabras claves debate de Rubén Blades y María Corina Machado nos arrojó que cuentas en Facebook y Youtube que también distribuyeron el material audiovisual desinformador.

Por ejemplo se encontró el mismo video en otro perfil de Youtube, pero la fotografía utilizada se creó con Inteligencia Artificial según determinó la herramienta SightaEngine. En ese caso Youtube añadió una alerta en la pestaña superior izquierda donde dice que el contenido es sintético o ha sido alterado.

“El sonido o las imágenes están considerablemente editados o se generaron de forma digital”, se lee en la descripción del video, que fue publicado en esta plataforma el 9 de septiembre de 2025 y alcanzó 71 mil reproducciones, 1.200 me gustas y 462 comentarios.

La cuenta encargada de distribuir el video de Machado y Rubén Blades es el canal Amores del viejo Oeste, que cuenta con más de 9 mil suscriptores y 122 videos publicados, que fue creado en 2022 y su descripción prometía dar “vida a romances jamás contados desde el corazón del Lejano Oeste. Donde las balas fallaban… pero los corazones no”, pero al examinar el canal nos percatamos que las historias de amor fueron sustituidas por desinformaciones porque estas últimas generan más visualizaciones e interacciones, como por ejemplo, 1, 2, 3, historias de romances violentos con pocas visualizaciones, y acá, acá, y aquí, otros ejemplos de desinformaciones que alcanza más números de reproducciones, casi todos están relacionados con María Corina Machado.

En la mañana del 22 de octubre de 2025, al revisar el canal, se constató que todo su contenido había sido eliminado.



En Facebook el video también fue republicado en el perfil de Fredy Salinas Ordoñes, quien lo tomó de la cuenta de TikTok, de donde fue publicado originalmente.

“Este video es espectacular; Maria Corina Machado le quita la careta al pro-comunista Rubén Blades, muy cómodo desde su mansión de 4.5 millones de dólares en USA se le llena la boca hablando de pueblo y de pobreza”, así describió el video el usuario en esta red social, donde alcanzó poco más de 1.800 reproducciones y y al menos 58 interacciones.

Ruben Blades felicitó a María Corina por el Nobel de la Paz

El cantautor panameño utilizó sus plataformas de redes sociales para enviar un mensaje de celebración a la líder opositora tras ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.

El artista destacó que este premio es un reconocimiento explícito a «su valor ya su labor oponiendo a la dictadura de Nicolás Maduro».

Aprovechando su mensaje, Blades extendió su saludo no solo a Machado, sino a todos los ciudadanos venezolanos que persisten en la lucha por la recuperación de la democracia. El cantautor hizo hincapié en aquellos venezolanos anónimos que «también contribuyen a que se produzca el día en que la democracia regrese a la hermana República de Venezuela».

Blades es un crítico de Maduro

El cantautor panameño ha sido crítico a la hora de hablar sobre Maduro. Una de las confrontaciones ocurrió en 2017, cuando Blades respondió a Maduro, quien intentó equipararse con el personaje de su canción «Pablo Pueblo», catalogando al artista como un «Pablo Rico».

En una misiva, el panameño acusó al mandatario de reprimir a la gente, dividir a la nación y «robar el futuro» del país. Blades no sólo refutó la comparación, sino que sentenció que «Pablo Pueblo jamás reprimiría a su gente» ni actuaría «como un emperador».

El tono de las críticas de Blades se ha mantenido firme a lo largo del tiempo, condenando las acciones del gobierno venezolano y clasificándolas de una «dictadura». Por ejemplo, el también político panameño denunció que las acciones de Maduro han despojado a la izquierda de sus «nobleza ideológica» para convertirla en «una parodia, un circo de bufonadas».

Blades también cuestionó la transparencia de los resultados electorales del 28 de julio de 2024, ironizando con una frase que se hizo viral al asegurar que la victoria oficialista «no se lo cree ni el pajarito que conversa con Maduro».

Veredicto

Tras aplicar nuestra metodología de verificación, podemos señalar que el video que afirma que hubo un debate entre María Corina Machado y Rubén Blades en Panamá es falso.

La desinformación, difundida en plataformas como TikTok, YouTube y Facebook, presenta un relato ficticio de una confrontación que nunca ocurrió. Por el contrario, Rubén Blades ha felicitado públicamente a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz 2025 y ha sido un crítico constante del gobierno de Nicolás Maduro.

