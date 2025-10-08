La página web de la planta televisiva, considerado “brazo comunicacional” de Hamás, publicó en sus sitios en español y francés el presunto despliegue de un buque de guerra chino en el Caribe “para defender a Venezuela” ante el operativo naval de EEUU

En su versión en árabe y en inglés, que además de tener noticias y enfoques distintos, no tienen la información, que además cita a un medio francés de economía que no publicó nada al respecto

Un buque hospital chino zarpó el 5 de septiembre para recorrer varios países del Pacífico Sur y América Latina, siendo tomado por medios agregadores para exagerar y distorsionar, un mes antes que el contenido fuese retomado por el medio libanés

Las tensiones diplomáticas y militares entre Venezuela y Estados Unidos se han elevado después que el 7 de octubre de 2025 se conoció que el presidente Donald Trump le pidió al enviado especial Richard Grennell cortar los esfuerzos diplomáticos con el gobierno de Nicolás Maduro, después que el mandatario estadounidense asegurara que ya “no quedan lanchas” con narcóticos en el Caribe, porque lo que habría que iniciar operaciones “en tierra” para combatir a los cárteles.

Por su parte, el ministro de la defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López anunció al día siguiente el despliegue de los ejercicios del Plan Independencia 200, asegurando que fue una orden de Maduro “para la contraofensiva”. Esto después que el gobernante venezolano comunicara en la madrugada del miércoles la activación de 27 actividades territoriales en los estados Vargas y Carabobo, con aeropuertos, puertos militares y comerciales frente al Mar Caribe.

Así las cosas, en Cocuyo Chequea pudimos detectar una narrativa sobre un despliegue de buques de guerra por parte de China en el Mar Caribe en respuesta a las operaciones navales de Estados Unidos, detectando que se usó un medio proxy y agregadores de noticias, con canales de Youtube con títulos alarmistas, para distribuir información manipulada y descontextualizada, que calificamos como falsa.

La petición no llegó a nuestro chatbot La Tía del WhatsApp, que también se encuentra en Telegram, pero decidimos verificarla por la importancia y la viralidad de estos contenidos, pero si tienes duda, siempre puedes consultarla.

Este chequeo es el resultado del apego riguroso a nuestra metodología de verificación, tras el análisis y contraste con las evidencias disponibles y no representa opiniones o juicios de valor, tal como lo establecemos en nuestra Política de Neutralidad y Apartidismo, en la que advertimos las limitaciones al ejercicio del periodismo en Venezuela. Así que te contamos los detalles.

El contenido desinformante

Una nota con el titular “China envía buques de guerra al Caribe. ¿Busca proteger a Venezuela?” publicada el 3 de octubre de 2025 en una web informativa llamada Grupo de Comun. Libanés Al Manar TV, asegura que el despliegue de barcos militares de parte del gigante asiático proviene de una nota en el sitio web Capital l’Economie.

La nota editorializa que la operación se trataría de una decisión inédita de China para proteger a su socio latinoamericano, lo que podría iniciar una segunda Guerra Fría, de acuerdo al texto.

El artículo cita a un portavoz del Ministerio de Exteriores de China, sin nombrarlo, con un rechazo del despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe “bajo la excusa de la guerra contra las drogas”, asegurando que China “insta a EEUU a no comprometer la seguridad, la libertad y los intereses de la navegación de Venezuela, de conformidad con el derecho internacional, a fin de estabilizar la paz y la seguridad”.

Vale aclarar que Lin Jian, vocero de la cancillería china, sí dijo lo que cita la nota, en respaldo al gobierno de Venezuela y en rechazo del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, lo que llevó a un agradecimiento por parte de la Cancillería venezolana.

Coberturas desiguales por idioma

Lo primero que llamó la atención es que el sitio tiene versiones en francés, inglés, árabe y español, por lo que hicimos una búsqueda de este contenido en cada versión, encontrando que hay coberturas desiguales por idiomas.

En español, la etiqueta Venezuela revela una amplia cobertura internacional sobre el país, con un especial enfoque en las relaciones entre Venezuela e Irán, así como el respaldo diplomático a Palestina.

En el sitio en francés, el enfoque es sobre las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, incluyendo las declaraciones de Maduro y Diosdado Cabello sobre el presunto plan de atentar contra la embajada de EEUU en Caracas y en rechazo a las operaciones de Israel en Gaza.

Sitio en francés de Al Manar TV

Más específicamente, en francés la nota detectada tiene un título distinto: “Après la Nouvelle-Zélande et le Japon, la Chine envoie des navires de guerre aux Caraïbes. Voudrait-elle pour protéger le Venezuela ?” (que se traduce, según Google Translate, en “Después de Nueva Zelanda y Japón, China está enviando buques de guerra al Caribe. ¿Querría proteger a Venezuela?”, dándole una connotación geopolítica mayor.

Además, usa una imagen que parece generada por Inteligencia Artificial, en la que pone los rostros de los tres mandatarios, junto a imágenes de buques y explosiones.

El texto de la nota también es más amplia, con enlaces a distintos sitios como el Ministerio de Defensa de Francia y la agencia BBC de Londres, así como el detalle del despliegue naval chino en el Océano Pacífico, más cerca de países vecinos como Japón y Nueva Zelanda, pero además, añade que la nota es una redacción propia y su publicación es anterior, el 2 de octubre de 2025, aunque también nombra al presunto sitio web Capital l’Economie como fuente.

Ni en inglés ni en árabe

Algo muy distinto se encuentra en su sitio en inglés, pues las dos últimas noticias que tiene sobre Venezuela en su sitio en inglés, para el 8 de octubre de 2025, son una declaración del grupo Hamás en contra de la decisión de Estados Unidos de aumentar la recompensa por la captura de Maduro y una noticia sobre su declaración como ganador de las elecciones presidenciales de julio de 2024, de las cuales el Consejo Nacional Electoral sigue sin mostrar las actas que respalden tal triunfo.

Sitio en inglés de Al Manar TV

Finalmente, en su versión en árabe, usando فنزويلا (Venezuela), pudimos ver una cobertura similar a la de francés, enfocada en el conflicto con Estados Unidos. Vale decir que parecen funcionar como cuatro agendas distintas, porque los titulares, fotos y contenidos son distintos, no sólo traducciones. Por ejemplo, en el sitio árabe citan a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y al canciller Yván Gil, en lugar de a Diosdado Cabello, mientras se incluyó una reunión de Maduro con diplomáticos cubanos.

No se encontró noticia sobre el despliegue de China, ni títulos con el término الصين (China en árabe).

Sitio en árabe de Al Manar en árabe

Este tipo de coberturas distintas se han encontrado en investigaciones como Portales de la mentira, de la coalición C-Informa, en que los contenidos son traducidos y replicados por medios libanes, iraníes, rusos, haitianos, latinoamericanos, estadounidenses y europeos, en una madeja que lleva a ocultar el origen estatal del mismo, mientras que Fact Chequeado lo encontró también en portales rusos como Sputnik y RT, tienen coberturas contradictorias en español e inglés, a favor y en contra de las redadas masivas ordenadas por el gobierno de Trump en Estados Unidos.

Red flag desinformante

Una alarma realmente esclarecedora fue encontrar que el sitio aparece en la base de datos Media Bias Fact/Check, que analiza la cobertura mediática de diversos medios de comunicación del mundo.

De acuerdo a la extensión para navegadores del sitio especializado, que usamos en Cocuyo Chequea para monitorear sitios informativos, Al Manar TV es un sitio de desinformación.

El cuadro contextual dice, en inglés y traducimos: “Una fuente cuestionable presenta una o más de las siguientes características: sesgo extremo, propaganda abierta, fuentes deficientes o inexistentes que dan lugar a información creíble, o es una noticia falsa”.

En el reporte detallado sobre el sitio, Media Bias Fact/Check revela que este canal de televisión libanés, creado en el año 2000, es considerado el “brazo comunicacional” de Hamás, que lo opera y financia, mientras que en su cobertura exhibe un excesivo control político sobre el medio, con propaganda a favor del Hamás, falta de transparencia y contenidos sin fuente o de poca credibilidad, rechazando la designación como grupo de odio y terrorista, con una mezcla de noticias reales y desinformación, con sesgos de derecha nacionalista, en un país con libertad de prensa limitada.

Antes en Cocuyo Chequea también desmentimos un contenido que negaba la existencia del Cambio Climático, que fue reproducido por un medio de comunicación asociado al partido de ultra-derecha española VOX.

Canales de Youtube haciendo clickbait

Una búsqueda de las palabras claves “China despliega buques de guerra en el Caribe” nos llevó a un vídeo del canal Negocios TV titulado “ÚLTIMA HORA | China desata las alarmas: envía un buque de la armada a las puertas de EEUU”, publicado el 8 de septiembre de 2025. Es decir, hace un mes antes de la publicación de la noticia en español del medio libanés controlado por Hamás.

Tras un mes de publicación, el vídeo tiene 562.459 visualizaciones, así como 5 mil 200 me gusta. Sin embargo, tanto en la narración como en la descripción señalan que se trataría del buque hospital transoceánico CNS SK R, el cual partió en la misión Harmony 2025 a principios de septiembre desde la provincia de Jiangsu, en Fuyang.

Efectivamente, el buque zarpó el pasado 5 de septiembre de 2025, en una travesía de 220 días, que lo llevará a países del Pacífico Sur y América Latina en una misión sanitaria internacional, llegando a Nauru, Fiji, Tonga, México, Jamaica, Barbados, Brasil, Perú, Chile y Papúa Nueva Guinea, como parte de la “ruta marítima de la seda».

En 2018 un buque hospital chino llegó a Venezuela mientras la misión Harmony del 2024 visitó 13 países africanos y asiáticos, atendiendo a más de 82.000 personas, señala el medio El Confidencial Digital.

Sin embargo, analistas consultados por Straight Arrow News (considerado de centro y con reportería muy confiable por el Media Bias Fact/Check) advierten sobre el componente geoestratégico de esta operación, pues “el barco viaja bajo bandera militar, con tripulación de la Armada y protocolos de defensa estándar”, lo que podría difundirse como “un barco militar chino en el Caribe”.

Este tipo de cobertura parcializada fue la que hizo el portal noticias Negocios, matriz del canal de Youtube encontrado, que en su página web tituló “Un buque de la Armada china llega a América Latina en plena tensión con EEUU”, omitiendo que se trata de un buque hospital, lo que sí detallan en el contenido de la noticia, pero con un estilo más sobrio que la red social.

Esta técnica es conocida como “clickbait” (ciber-anzuelo), que aparece en el glosario 125 términos para entender y combatir la desinformación, publicado por el Gobierno de España. En el mismo se define como “Práctica empleada en marketing y en medios digitales, que consiste en adulterar el contenido mediante fórmulas sensacionalistas, movido por la curiosidad. Una vez que el usuario accede al contenido, este suele resultar decepcionante o no corresponder con la expectativa inicial”.

Fuente falsificada

Una búsqueda del presunto medio francés citado no encontró el más mínimo rastro del mismo. No existe Capital l’Economie. Sin embargo, sí encontramos un medio francés especializado en economía que se llama Capital, y su lema es “1er site économique de France” (en español: el primer sitio económico de Francia).

Una búsqueda con la palabra Venezuela arroja ciertamente sólo noticias económicas sobre Venezuela, en este caso sobre la inflación y la hiperinflación que sufrió el país en los años recientes. No hay nada de geopolítica. Algo similar sucede al buscar “China”, los resultados hablan de Shein, Temu, muebles de imitación y el rechazo de Estados Unidos a los celulares de fabricación china, nada sobre Venezuela ni actividades navales.

¿Qué fue la Guerra Fría?

Fue un periodo histórico desde el fin de la Segunda Guerra Mundial (1947) y la disolución de la Unión Soviética (1991), en la que aunque no hubo un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la ahora extinta Unión de República Socialistas Soviéticas, se caracterizó por una polarización del mundo en dos bloques, comunismo y capitalismo, con escaladas armamentísticas y el apoyo vedado de cada bloque a uno de los bandos en guerras como las de Corea, Vietnam y Afganistán, así como otros conflictos en América Latina y África.

Terminó con la disolución de la URSS tras la caída del Muro de Berlín (con la reunificación de las dos Alemanias) dos años antes, en 1989. Posteriormente, se habla de un mundo multipolar, en el que hay varios ejes de poder e influencia y ya no solo dos, aunque algunas veces contradictorios por países que tratan de tener buenas relaciones con Rusia, China y Estados Unidos, aunque el resurgimiento de la polarización ideológica se considera un producto del aumento de la desinformación en el mundo.

Conclusión

Tras una pesquisa, aplicando nuestra metodología de verificación, pudimos encontrar que se manipuló el despliegue de un buque hospital de la Armada china, con una misión sanitaria, para asegurar que un buque de guerra se desplegaba en El Caribe como respuesta militar a la operación naval de Estados Unidos. Pero el sitio libanés que lo divulgó, es manejado por Hamás y citó falsamente a un medio francés de economía, por lo que se trata de un contenido falseado y lo calificamos como falso.

Ante la redifusión de contenido con el objetivo de desinformar, te invitamos a consultar a la Tía del WhatsApp, que también puedes contactar en Telegram, para verificar los contenidos antes de difundirlos.