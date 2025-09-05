Si no tienes tiempo de leer te lo resumimos en 30 segundos:

Las cuentas que difunden esta información en redes sociales son suplantaciones de identidad que buscan engañar a los usuarios para obtener datos personales o cometer fraudes

Todas fueron creadas apenas en julio de 2025 y no tienen relación con la entidad financiera.

Para evitar ser víctima de estafas, es fundamental no hacer clic en enlaces sospechosos, nunca compartir información personal confidencial y verificar siempre la información en los canales oficiales de las entidades bancarias.

Las estafas están a la orden del día en los sitios web y redes sociales, los delincuentes cibernéticos aprovechan el desconocimiento y las necesidades de los usuarios para hacerlos víctimas de estos delitos, que en Venezuela aumentaron en 2024, según declaraciones del Douglas Rico, director general de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Los ciberdelincuentes desarrollan constantemente nuevas estrategias para engañar a sus víctimas. Utilizan ofertas falsas, supuestas oportunidades de empleo y páginas web que imitan a las legítimas con el objetivo de obtener datos personales. Un ejemplo reciente de esto llegó a nuestro chatbot «La Tía del WhatsApp«, disponible también en Telegram, donde se nos solicitó verificar una información sobre el supuesto sorteo de una camioneta 0KM por el centenario del Banco Mercantil, pero esto es falso.

Este chequeo es el resultado del apego riguroso a nuestra metodología de verificación, tras el análisis y contraste con las evidencias disponibles y no representa opiniones o juicios de valor, tal como lo establecemos en nuestra Política de Neutralidad y Apartidismo, en la que advertimos las limitaciones al ejercicio del periodismo en Venezuela.

La desinformación

La publicación que llegó a nuestro chatbot fue detectada en una cuenta impostora en Instagram. Esta cuenta, que suplanta la identidad del Banco Mercantil, promociona el sorteo de una camioneta nueva con motivo del centenario de la institución financiera.

El mensaje dice: «¡Banco Mercantil celebra sus 100 años contigo… y lo festejamos con ruedas nuevas! 🚗🎉 ¡Gana una CAMIONETA 0 KM completamente nueva! No dejes pasar esta increíble oportunidad de comenzar el año al volante de tu propio vehículo. Participar es muy fácil: 👉 Obtén ‘Más Información’ y completa tus datos. ✅ ¡Y listo! Ya estarás participando en nuestro gran sorteo. 📅 Apresúrate, el tiempo es limitado. Porque en Banco Mercantil, 100 años no se celebran todos los días… ¡y tú puedes ser el gran ganador!”.

Detalles de la cuenta

La cuenta desinformadora fue identificada en Instagram como @mercan24ss, que fue creada en julio de 2025, tiene 437 seguidores y hasta el 5 de mayo de 2025, había realizado 10 publicaciones, en todas haciéndose pasar por el Banco Mercantil al imitar su identidad gráfica.

Se describe como una cuenta de “Mercantil para la comunidad” que ofrece “sorteos exclusivos” del Banco Mercantil, “premios increíbles” e invita a seguir instrucciones para “ganar”.

En esta cuenta están engañando no solo con la rifa de una camioneta, mediante una publicación que alcanzó los más de 500 me gustas, sino también con supuestos créditos de 5.000 dólares para pequeños negocios, como se muestra aquí, e igualmente con una falsa promoción de mil motocicletas, como se puede ver aquí. Así mismo, ofrecen supuestas tarjetas de crédito, como se puede ver en esta publicación.

Este perfil que sigue a 43 usuarios en Instagram, entre estos al menos 24 cuentas vinculadas al estado Zulia, incluyendo a la alcaldía de Maracaibo, sigue a otra cuenta que también suplanta la identidad gráfica del Banco Mercantil, que igualmente fue creada en julio de 2025 e intenta engañar a los usuarios con las mismas publicaciones, como puede ver aquí.

Dado que no se encontraron enlaces maliciosos que dirijan a los usuarios a revelar sus datos personales, es posible que esta cuenta esté en una fase inicial de captación de seguidores antes de iniciar actividades fraudulentas. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que quienes han comentado las publicaciones hayan sido contactados directamente a través de mensajes para ser víctimas de este engaño, al no percatarse de ser una cuenta falsa.

Archivados para no promocionar

Es importante recordar que todos estos enlaces los compartimos en una versión archivada, usando la herramienta Archive, que permite resguardar publicaciones en caso de ser modificadas o borradas, pero también para no llevar directamente a las cuentas desinformantes.

Mercantil no tiene promociones por su aniversario 100

Tras revisar los canales web oficiales del Banco Mercantil, no se encontró ninguna promoción de vehículos, motocicletas o dinero en relación con su centenario, según lo documentado en su página web oficial. Aunque el sitio web incluye un logo conmemorativo del centenario, al hacer clic en él, solo redirige a la página principal de Mercantil, sin mostrar ninguna información sobre premios o promociones.

La cuenta oficial de Instagram del Banco Mercantil tampoco contiene información sobre supuestos premios o promociones relacionadas con su aniversario. Al revisar sus anuncios en la Biblioteca de Anuncios de Meta (se recomienda leer esta nota para aprender a identificar estafas provenientes de anuncios fraudulentos), se observa que los anuncios promocionados están relacionados con la apertura de nuevas cuentas para adultos y niños, así como con una promoción para el cambio de tarjetas de débito.

El 3 de julio de 2025 la entidad financiera informó a través de una publicación en Instagram que sus únicos canales oficiales para acceder a la banca son: mercantilbanco.com y la aplicación móvil Mercantil Móvil Personas/Empresas.

https://www.instagram.com/p/DLpgu0VsLSF

Sin embargo, vale también alertar que en la Biblioteca de Anuncios de Meta, también encontramos que la cuenta falsa de Mercantil24SS en Instagram creó una perfil de anunciante el 10 de agosto de 2025, por lo que también podría crear falsos anuncios publicitarios que lleguen a cientos de miles de personas con una inversión relativamente pequeña.

También encontramos otros perfiles de anunciantes que suplantan la identidad del Banco Mercantil, de reciente creación y pocos seguidores, pero por la existencia de anuncios reales del Banco Mercantil, hay un potencial de engaño y confusión que pueden aprovechar los estafadores.

Otros colegas ya alertaron

Nuestros colegas de Cotejo.info también alertaron el 2 de septiembre de 2025, que es falso que el Banco Mercantil esté sorteando una camioneta «cero kilómetros» en Instagram.

Igualmente Cotejo señaló que la cuenta que promociona la rifa es una suplantación de identidad que no tiene ninguna relación con la entidad bancaria.

Evita ser víctima de estafas

Han estado circulando en redes sociales varias estafas que buscan confundir a los usuarios haciéndose pasar por entidades bancarias. Nuestro equipo ha detectado numerosas de estas, por ejemplo aquí, donde operan como «mulas bancarias» para estafar, o acá, donde redes de falsas cuentas del Banco de Venezuela intentan robar datos personales.

Para evitar caer en las estafas que abundan en las redes sociales, la mejor medida es evitar el acceso a cuentas no oficiales de entidades bancarias y mantenerse siempre informado sobre este tipo de delitos.

Debido al alto volumen de consultas sobre estafas en línea recibidas por nuestro chatbot, nuestro equipo ha elaborado un artículo titulado «¿Conoces las tácticas de estafas digitales más comunes?» para ayudar a los usuarios a prevenirlas. A continuación, te ofrecemos tres recomendaciones clave de ese artículo para evitar que te conviertas en la próxima víctima:

Nunca hagas clic en enlaces sospechosos, mucho menos en redes sociales o aplicaciones de mensajería. En caso de ser de organismos confiables es preferible acceder a las páginas oficiales o contactar a agentes autorizados.

Jamás entregar datos personales como usuarios, contraseñas o códigos, a través de mensajes, redes sociales o enlaces desconocidos (los organismos confiables no piden estos datos en formatos externos a sus plataformas oficiales, incluyendo llamadas telefónicas).

No confiar en ofertas para generar dinero fácil, premios o promociones con poco o nulo esfuerzo, que normalmente exigen pocos requisitos de experiencia con salarios altos y muchas comodidades, entregar datos personales en un formulario o seguir cuentas no oficiales en redes sociales.

Además de esto, siempre reiteramos verificar las fuentes de información (de dónde proviene el mensaje), y revisar el lenguaje, ya que la desinformación suele tener errores ortográficos o de redacción que pasan desapercibidos a primera vista.

Veredicto

Tras la aplicación de nuestra metodología de verificación, podemos señalar que es falso que el Banco Mercantil esté sorteando una camioneta 0 KM o realizando otras promociones similares por su centenario. Las cuentas que difunden esta información en redes sociales, como Instagram, son suplantaciones de identidad que buscan engañar a los usuarios para obtener datos personales o cometer fraudes. No seas víctima del engaño en redes sociales. Antes de dar por cierto o difundir cualquier contenido, verifica con la ayuda de La Tía, el chat de verificación de información de Efecto Cocuyo en WhatsApp y Telegram.