Si tienes poco tiempo, lee estos hallazgos clave:

El vídeo viral corresponde a un desfile cívico-militar en la ciudad colombiana de Maicao, departamento de La Guajira, del 7 de agosto de 2025

Vehículos militares de origen estadounidense sí aparecen en el desfile, pero pertenecen al Ejército colombiano

El contenido fue difundido en grupos políticos de Facebook con errores y mensajes alarmistas, un patrón típico de desinformación

Las tensas relaciones entre Estados Unidos (EE.UU.) y Venezuela, han alimentado las redes sociales de información sin verificar que mantiene a la audiencia a la expectativa de qué es real y que no, jugando con sus emociones y sesgos cognitivos, los cuales contribuyen a creer fácilmente en desinformación.

En este conflicto internacional se sumó Colombia. El presidente colombiano Gustavo Petro repudió los ataques contra embarcaciones venezolanas por parte de EE.UU, pidiendo una investigación penal contra Donald Trump, durante su discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Aunado a ello se sumó a una protesta pro-palestina en Nueva York en la que instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Acciones que llevaron a la cancelación de su visa estadounidense.

Anteriormente, el 16 de septiembre de 2025, la administración Trump había incluído a Colombia en la lista de países “descertificados” por no cumplir con compromisos internacionales en la lucha contra el narcotráfico, junto a Bolivia, Birmania y Venezuela.

En medio de este complejo escenario, llegó a nuestro chatbot de verificación, La Tía del WhatsApp, que también se encuentra en Telegram, la captura de un reel que dice: “Brutal Estados Unidos moviliza tropas a la frontera con Venezuela desde Colombia. Nos acaba de llegar este información, llego la marina a La Aguajira Colombia. Nos acaba de llegar esta información, de que la marina de USA acaba de llegar a La Aguajira Colombia”.

Si bien esta imagen posee elementos característicos de la desinformación, como errores sintácticos y ortográficos, incluyendo escribir mal el nombre del departamento colombiano de La Guajira, fronterizo al estado Zulia, en Venezuela, este contenido se basa en un video descontextualizado que usa imágenes de un desfile cívico militar realizado en dicha entidad el 7 de agosto de 2025, cuando se conmemora la Batalla de Boyacá y es la fecha en que se realiza la toma de posesión presidencial.

Este chequeo es el resultado del apego riguroso a nuestra metodología de verificación, tras el análisis y contraste con las evidencias disponibles y no representa opiniones o juicios de valor, tal como lo establecemos en nuestra Política de Neutralidad y Apartidismo, en la que advertimos las limitaciones al ejercicio del periodismo en Venezuela. Así que te contamos los detalles.

Desinformación difundida en grupos de Colombia

En una búsqueda con la frase clave del contenido (nos acaba de llegar esta información, de que la marina de USA.acaba de llegar a La aguajira Colombia), detectamos que el reel circuló en la red social Facebook.

El video de 17 segundos dice, entre el ruido de los tanques militares y una voz con acento colombiano, “jira [cortado el nombre de La Guajira]. Así que, Madurito, prepárate, Maduro. Todo aquel que le llamen miliciano, a correr que llegó el día. Miren esa maquinaria pesada. Ay, mi madre. Ay, mi madre”.

Dicho audiovisual fue compartido el 28 de septiembre de 2025 por diferentes grupos de Facebook como barrio Bochalema, Yo si Apoyo a Abelardo De la Espriella (ambos administrados por Jhonjair Ordonezz, según la propia publicación), y Viva Alvaro Uribe Velez !!.

Sin embargo, el video fue reposteado desde la cuenta Abusos Policiales Y Justicia Corrupta R.D, en la que acumula casi 53 mil me gusta, más de 4.500 comentarios y siendo compartido 7 mil 631 veces, hasta el momento de publicación de este artículo.

Al revisar esta cuenta, la cual supuestamente pretende denunciar los abusos de autoridad en República Dominicana, notamos que comparte contenido sin verificar sobre política internacional.

Respecto a los grupos que contribuyeron a su difusión, todos comparten contenido político sobre Colombia y Venezuela sin verificar, a pesar de que sus descripciones plantean otros fines. Por ejemplo, el barrio Bochalema, el cual tiene el objetivo de discutir temas locales de la comunidad de Bochalema, Cali, Colombia, o el de Abelardo De la Espriella, que apoya a este abogado y candidato a la presidencia de Colombia, quien tiene una estrecha relación con el expresidente Álvaro Uribe y fue abogado defensor en Colombia de Alex Saab, como señalan diversos reportajes de ArmandoInfo, y el de Viva Álvaro Uribe Vélez, en apoyo al expresidente colombiano.

Verificaciones que muestran el video original

Al hacer una búsqueda con palabras claves (marina de Estados Unidos + La Guajira Colombia), encontramos la verificación de nuestros colegas de Cazadores de Fake News, quienes comprobaron que el supuesto video que muestra a infantes de la marina de EE. UU. en La Guajira colombiana, en realidad son del “desfile cívico-militar por el Día de la Batalla de Boyacá, realizado el pasado 7 de agosto en Maicao, La Guajira – Colombia”.

Este evento “conmemoró el aniversario del Ejército Nacional de Colombia, por ello la presencia de funcionarios y vehículos militares (…)”. Similarmente a como se conmemora la Batalla de Carabobo en Venezuela y el Día del Ejército en Venezuela cada 24 de junio.

Asimismo, encontramos un artículo de verificación de Cotejo.info, en el que muestran el video del evento, publicado en el Instagram oficial de la Alcaldía de Maicao.

Es importante mencionar que Maicao es un municipio colombiano “que forma parte del Departamento de La Guajira, en Colombia, fronterizo con el estado Zulia de Venezuela”, como detalla Cotejo.info.

Asimismo, el medio de verificación español Newtral realizó una búsqueda inversa de imágenes, a través de fotogramas del video desinformativo, hallando el audiovisual original, proveniente de la cuenta de TikTok @luisnarvaez0604, en la que detectaron que originalmente sólo se escucha el sonido de ambiente de los vehículos militares. “En este vídeo no se escucha ninguna voz en off que relacione las imágenes con una supuesta movilización de la Marina de los Estados Unidos”, detallan.

Vehículos estadounidenses pertenecientes al ejército colombiano

El equipo de Newtral aporta un dato crucial para entender en qué se basó el video desinformativo. Si bien explican que en el audiovisual hay dos modelos de vehículos blindados, ambos son de fabricación estadounidense.

“Por un lado, se ven varios Textron M1117 de color marrón claro. Aunque estos blindados son de fabricación estadounidense, fueron donados por Estados Unidos al Ejército de Colombia”, explica Newtral.

Cortesía de Newtral

En el caso del otro blindado, Newtral detalla que corresponde a “un LAV-III fabricado por la empresa estadounidense General Dynamics. Precisamente, este también es uno de los modelos utilizados por el Ejército de Colombia”.

Cortesía de Newtral

Circula desde agosto 2025 con otras versiones

Las verificaciones de nuestros colegas fueron publicadas entre el 27 y el 29 de agosto de 2025, dado que en ese momento circularon distintas versiones de la desinformación.

Si bien en nuestra búsqueda de palabras claves, hallamos que la desinformación fue impulsada por otros grupos de Facebook como Periódico Patria 1892 (el cual comparte contenido político de Cuba), cuya publicación del 24 de agosto de 2025 tiene casi 5 mil me gusta y 244 mil reproducciones, y por el grupo de la creadora de contenido colombiana Maryuri Serrano, cuyo video del 25 de agosto alcanzó 3 mil 570 reproducciones, nuestros colegas encontraron otras versiones desinformativas.

Por ejemplo, Cotejo.info halló una versión que tiene montajes gráficos con banderas estadounidenses y colombianas, junto a un tanque de guerra, y “elementos que dificultan su verificación”. Además, describen completa la narración del video: “Bueno mi gente, llegó la Marina de los Estados Unidos a La Guajira, así que Madurito prepárate y todo aquél que le llamen miliciano…”, cuya frase inicial fue cortada del video recibido por nuestro chatbot.

Cortesía de Cotejo.info

En cuanto a la versión verificada por Newtral, está es presentada como una noticia de “última hora” por un youtuber llamado Albert Castillón en su canal Castillón Oficial, quien afirma “Ya ha terminado el despliegue militar de tropas norteamericanas frente a Venezuela […] nos llegan imágenes de La Guajira, en la frontera de Colombia con Venezuela. Ahí ven las tropas de Estados Unidos acercándose al lugar”, basándose en el video descrito a lo largo de este artículo, difundido también en la red social X.

Cortesía de Newtral

Al investigar sobre Castillón, quien se describe en su canal de YouTube como “periodista de investigación galardonado con el Premio Ondas”, encontramos que está relacionado como creador y difusor de una desinformación española verificada por nuestros colegas de Maldita.es.

Además, comparte constantemente contenido sin verificar, con titulares llamativos para generar la estrategia de clickbait, la cual persigue que haya alto tráfico en el canal de YouTube aunque este guarde relación con lo que se muestra, lo que lleva a generar ganancias mensuales aproximadas a los $591 dólares estadounidenses, a través de las visualizaciones de sus contenidos, como evidencia la herramienta de monetización de YouTube, YT Large.

Respecto al contenido que llegó a nuestro chatbot, este posee un texto en la parte superior resaltado en verde, y otro texto en la parte inferior resaltado con blanco y rojo, dejando un pequeño cuadro central con el video de las tanquetas militares. Esta disposición de elementos dificulta tanto leer el nombre del usuario difusor, como extraer fotogramas del audiovisual para su verificación.

Además, hay un antecedente similar, cuando en febrero de 2019 circuló un vídeo sobre tropas de los Estados Unidos «llegando a Cúcuta», también en la frontera de Venezuela y en otro momento de alta tensión diplomática con Estados Unidos. De nuevo, correspondía a un desfile militar del ejército de Colombia en Bogotá por el 20 de julio, Día de la Independencia, como verificaron entonces los colegas de Colombiacheck.

Conclusión

Tras aplicar nuestra metodología de verificación comprobamos que es falso que Estados Unidos haya movilizado tropas a la frontera con Venezuela desde Colombia, como asegura un reel (vídeo de Instagram) difundido en redes sociales.

El análisis de las imágenes por parte de colegas verificadores demuestra que corresponden en realidad a un desfile cívico-militar celebrado en Maicao, La Guajira, el 7 de agosto de 2025, con vehículos pertenecientes al Ejército colombiano, los cuales son de origen estadounidense, pero donados y adquiridos por el ejército de Colombia años atrás.

Este caso refleja un patrón de desinformación basado en la descontextualización de videos y su difusión en grupos políticos de Facebook, con mensajes alarmistas que apelan a la emocionalidad de la audiencia, como los viejos videos de la Guardia Costera de EE.UU. usados para desinformar sobre operativos antinarcóticos en el Caribe.Ante la circulación de contenidos manipulados, te invitamos a consultar a la Tía del WhatsApp, disponible también en Telegram, para verificar la veracidad de las publicaciones antes de compartirlas.