Aunque se han registrado lluvias en 101 días, superando el promedio histórico de 88,6 días, sólo ha caído más agua que lo usual en abril, mayo y septiembre

Enero, febrero, julio y agosto fueron secos y secos extremos, reduciendo el impacto de las lluvias de septiembre en el acumulado anual

Se espera un octubre lluvioso, con 14 días de pluviosidad y un nuevo récord de día con la mayor cantidad de lluvia del año, incluyendo descargas eléctricas y fuertes vientos

Finalizado el tercer trimestre del año, en Caracas han caído 504 milímetros de lluvia (mm). Esto equivale a 504 litros de agua por cada metro cuadrado en la ciudad capital. Y al mismo tiempo, implica un registro menor que el promedio histórico acumulado para esta época del año, que ronda los 634 milímetros de lluvia.

Así mismo, de forma acumulada, en los alrededores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas ha llovido 101 días, lo que supera la media histórica de 88,6 días al finalizar el tercer trimestre del año.

Los datos provienen del Boletín de Lluvias de la Escuela de Hidrometeorología de la Universidad Central de Venezuela de septiembre de 2025. El documento advierte que estos datos son válidos para las zonas alrededor del campus universitario, dónde está ubicada la estación pluviométrica.

Así mismo, el descenso de la cantidad de lluvia acumulada hasta septiembre, la cual es 20,5% menor al promedio calculado por los registros históricos, llevó a los meteorólogos de la UCV a calificar el año 2025 como “seco”. Una clasificación obtenida cuando los registros son entre 10% a 35% menores a lo esperado. Por encima de 35% se considera “seco extremo”.

Meses previos secos y secos extremos

Justamente con sequía extrema se inició el año 2025, pues en enero y febrero se registraron 5,3 y 1,2 milímetros de agua respectivamente, en alto contraste con los 20,4 mm y 15,6 mm que Hidrometeorología de la UCV tiene en sus registros para estos primeros meses del año, cuando cayó entre 75% y 92% menos que lo esperado.

Sin embargo, en enero se registraron 8 días de lluvia, más que los 5 de promedio, mientras febrero fue especialmente escaso, con sólo 2 días de lluvias, en lugar de los 3 o 4 días que arrojan los datos históricos.

Septiembre lluvioso

A pesar de la sequía acumulada durante el año, el noveno mes del año fue calificado como “lluvioso”, pues cayeron 133,2 mm de agua, superando el promedio histórico de 116,1 mm.

Así mismo, se detalla que el día que más llovió durante el septiembre fue el miércoles 17. Este día además ha sido el día más lluvioso durante este 2025 hasta ahora, pues cayeron 34,6 milímetros de agua, lo que además equivale a más de un cuarto de toda la pluviosidad del mes.

Ese mismo día 17 de septiembre el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología (Inahem) notificó el paso de la onda tropical número 35 sobre Venezuela.

Además, detallan desde la UCV que en septiembre llovió 17 días, lo que supera el promedio registrado de 13,4 días, y que ese día empezó la racha de lluvia más larga del mes, lloviendo diariamente por seis días consecutivos, entre el 17 al 22 de septiembre.

Predicción para octubre

El Boletín detalla que se espera que siendo octubre el mes más lluvioso del año, se plantea un escenario estadístico de alrededor del promedio del mes, de 126 milímetros, oscilando entre los 110 mm y los 140 mm.

Así mismo, desde la UCV se espera la lluvia máxima diaria del año, con descargas eléctricas y de fuertes vientos, con mayor probabilidad de ocurrencia en la primera semana del mes. Hay que considerar la posibilidad de la caída de árboles de talla alta.

Y que se registren lluvias en 14 días del mes.

En la siguiente infografía podrá ver un comparativo de cantidad de lluvia y de días de lluvia por mes y el acumulado anual.