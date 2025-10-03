Si tienes poco tiempo te lo resumimos en 30 segundos:

La desinformación sobre Cuba se propaga rápidamente gracias a la censura y la difícil tarea de confirmar información oficial sobre Cuba.

La cuenta parodia de CiberCuba en X, con pocos seguidores, copió la identidad gráfica del medio real, generando confusión y dañando su credibilidad.

El humor y la sátira pueden ser herramientas de desinformación, ya que apelan a las emociones y hacen que la información se comparta sin verificación.

Si bien el humor puede ser una herramienta contra la censura, también, en muchos casos, puede alimentar la desinformación. En la isla de Cuba, el ecosistema informativo funciona bajo sus propias reglas que fueron impuestas por un sistema dictatorial que mantiene bajo una estricta vigilancia los pocos medios de comunicación que funcionan en ese país.

Desde que los Castro llegaron al poder, tanto los medios de comunicación como la libertad de expresión, al igual que otras libertades, han sido restringidas, una situación que ha provocado que la desinformación sobre Cuba se propague rápidamente, ya que la falta de datos oficiales y lo complicado de verificar la información permiten que los rumores y las noticias falsas circulan de forma rápida.

Y hablando de rumores, a nuestro chatbot llamado la Tía del WhatsApp, que también está en Telegram, nos llegó una petición de verificación sobre si era cierto que el ex mandatario cubano Raúl Castro había fallecido en un hospital de La Habana pero este falso y fue distribuido por una cuenta parodia que suplanta la identidad de un medio de comunicación cubano.

Este chequeo es el resultado del apego riguroso a nuestra metodología de verificación, tras el análisis y contraste con las evidencias disponibles y no representa opiniones o juicios de valor, tal como lo establecemos en nuestra Política de Neutralidad y Apartidismo, en la que advertimos las limitaciones al ejercicio del periodismo en Venezuela.

Raúl murió, mentira, es broma

La cuenta parodia CiberCuba en X, cuyo nombre completo es «Ciber Cuba, noticias de Cuba Fake/Parodia», la cual copia la identidad gráfica del medio de comunicación cubano CiberCuba y ha sido desmentida en reiteradas ocasiones por la confusión, publicó el pasado 26 de septiembre de 2025 que el expresidente de Cuba, Raúl Castro, había fallecido a los 94 años.

Aunque esta cuenta le dio gran visibilidad a la desinformación, el origen del rumor fue una publicación de Facebook del usuario identificado como Ignacio Giménez. El verdadero portal de noticias CiberCuba desmintió esta información en una nota periodística que puedes consultar aquí.

“Este 26 de septiembre, el propio Ignacio Giménez publicó un mensaje en su perfil de Facebook en el que reconoció abiertamente haber inventado el rumor de (la) hospitalización de Raúl Castro, describiéndolo como una “prueba” para medir la confiabilidad de medios y páginas. En ese mismo texto mezcla el tema con la promoción de un supuesto megaproyecto tecnológico en Granada, ofertas de empleo y narrativas desconectadas de la realidad. La admisión confirma que el origen del rumor nunca tuvo base real y que fue una falsedad fabricada deliberadamente, amplificada después por quienes la reprodujeron sin verificación”, señaló el medio de comunicación cubano.

Presunto engaño intencionado

El equipo de Cocuyo Chequea también validó la existencia de la primera publicación que dio fuerza al rumor de muerte sobre Castro y al igual que nuestros colegas de CiberCuba, encontramos en Facebook una publicación realizada el 22 de septiembre de 2025, la cual señalaba que el exmandatario cubano habría sido internado en una clínica de La Habana, como podrá darse cuenta en la imagen que adjuntamos debajo de este párrafo.

Esta publicación alcanzó al menos 2.208 me gustas, más de mil comentarios y 146 compartidos. Algunos de los usuarios que interactuaron con el contenido desinformador, señalaron que el difusor del bulo había mentido varias veces.

Una página de Facebook llamada «Periódico Patria 1982», que se presenta como un medio de comunicación enfocado en información sobre Cuba, replicó el contenido de Ignacio Giménez, como si se tratara de información verificada. Cabe destacar que esta página cuenta con mas de 320 mil seguidores y es manejada desde el estado de Florida, en Estados Unidos.

Ignacio Giménez admitió en un video haber difundido desinformación para evaluar la reacción de los medios. Acusó a «Periódico Patria 1982» de replicar la información sin citarlo ni verificar las fuentes o canales oficiales. Sin embargo, medios de comunicación independientes en Cuba como El Toque han señalado que Giménez ha desinformado en varias ocasiones.

Por ejemplo, en este artículo, le dedicaron un perfil periodístico debido a que afirmó, sin pruebas y sin que ocurriera, que «la tiranía (cubana) ha sido colapsada». Otro ejemplo es este artículo de Periódico Cubano, que fue publicado después de la reaparición de Giménez, quien había prometido acabar con el régimen cubano.

Debido a este tipo de declaraciones realizadas en el pasado, es poco creíble que Giménez haya publicado el bulo por hacer un “experimento” para medir la confiabilidad de los medios de comunicación.

Por su parte, el Periódico Patria también había replicado contenido falseado sin verificar, como la desinformación que señalaba que fuerzas militares estadounidenses habían llegado al departamento de La Guajira, en Colombia, en camino hacia Venezuela, bulo que fue desmentido en Cocuyo Chequea, como puede ver acá.

Una desinformación impulsada por una cuenta que parodia a un medio real

La publicación presuntamente humorística de la muerte de Castro obtuvo más de 672 «me gusta», 189 «reposteos» y más de 200 respuestas, donde algunos usuarios criticaron la irresponsabilidad de «jugar con noticias como esas».

La cuenta parodia tiene poco más de 3 mil seguidores pero copia en su totalidad la identidad del medio de comunicación cubano Ciber Cuba, que cuenta con más de 220 mil seguidores en X.

Esta cuenta parodia fue creada en septiembre del año 2021, y solo sigue cinco cuentas, tres de las cuales también son de parodia sobre el acontecer cubano, las restantes le pertenecen a un conocido activista cubano en el exilio, Frank El Makina, y a Mister Chip, un famoso influencer de fútbol, conocido por su uso de datos estadísticosúnicos.

Esta cuenta de parodia ha realizado al menos 723 publicaciones hasta el 2 de octubre de 2025. Aunque ha compartido noticias reales sacadas de CiberCuba, parece apropiarse de sus contenidos con el fin de socavar la confianza en este medio.

Por ejemplo, aquí publicó una noticia de CiberCuba sobre un hombre arrestado por hacerse pasar por médico y examinar a mujeres embarazadas. La cuenta de parodia señaló que, durante nueve días, había estado publicando información verídica de la cuenta oficial de CiberCuba, demostrando que algunas de las noticias reales ya parecen una parodia por sí mismas.

En esta publicación la cuenta hace sátira con los apagones que ocurren tras la crisis energética que afecta a la isla de Cuba y aquí también hacen contenido satírico sobre un supuesto apoyo de Cuba a Venezuela tras las tensiones en el Caribe.

Ante la situación de copiar su identidad gráfica, el medio señaló en una nota editorial titulada «Entre memes y mentiras: El dilema de la identidad visual de CiberCuba ante las fake news», que una cuenta de X, está usurpando su imagen.

Advertencia de cuenta parodia

La red social X implementó etiquetas para las cuentas de parodia, de comentarios y de fans (conocidas como cuentas PCF) con el objetivo de aumentar la transparencia y evitar que los usuarios se confundan.

Estas etiquetas se aplican tanto al perfil como a las publicaciones de la cuenta, para que quede claro que no se trata de una cuenta oficial.

Según el blog oficial de X, para cumplir con la política de esta red social, las cuentas de parodia tienen que cumplir con dos requisitos principales, el primero, el nombre de la cuenta debe empezar con palabras como » Parodia «, » Falso «, » Fan » o » Comentario «, para asegurar, según X, que el tipo de cuenta sea visible incluso si el nombre se corta en el inicio. Segundo, estas cuentas no pueden usar la misma imagen de perfil que la persona, marca u organización a la que hacen referencia, lo cual ayuda a diferenciarla visualmente. Si una cuenta no cumple con estas reglas, se arriesga a ser suspendida, cosa que no ha ocurrido con la cuenta que hace parodia usando el logo de CiberCuba.

Apropiación estética

El medio explica que si bien la apropiación de su estética y logo por la cultura popular es un halago, también ha creado un grave problema y es la proliferación de desinformación. Detalla que personas malintencionadas están utilizando su formato, que incluye el logo, colores y diseño, para crear y difundir desinformación y que el propósito de esta maniobra buscar generar confusión y debate para que las noticias se vuelvan virales e intentan dañar la reputación y credibilidad de CiberCuba, haciendo que la audiencia dude de su periodismo.

Para contrarrestar esta situación, CiberCuba ha hecho un llamado a sus lectores e instó a la comunidad a verificar siempre la fuente de la información, asegurándose de que provenga de sus plataformas oficiales en redes sociales y sitio web.

A pesar de esta situación y la confusión que a muchos le generó la difusión del bulo sobre la muerte de Castro, la cuenta parodia se burló de la credibilidad del medio de comunicación mediante una publicación de X.

El humor y la sátira

En este artículo que publicamos en Cocuyo Chequea advertimos que el humor y la parodia en múltiples oportunidades pueden usarse para desinformar. Aunque el objetivo inicial no sea engañar, una broma puede malinterpretarse y viralizarse como si fuera una noticia real, como fue el caso de la cuenta parodia que difundió la muerte de Castro, ya que la cuenta tiene incluso la etiqueta que usa la plataforma para etiquetar a las cuentas parodias.

En nuestro artículo señalamos que, la clave para que estas desinformaciones se hagan virales está en que el humor apela a nuestras emociones, haciéndonos más propensos a compartir sin verificar la información.

Mentiras de altísimo nivel

Vale decir que este tipo de prácticas, la de mentir deliberadamente para probar la rigurosidad de los medios en época de desinformación y carrera de los clics se ha hecho anteriormente, aunque con una forma menos vedada y documentada, como el destacado caso del periodista italiano Tommaso Debenedetti, conocido como «El Rey de las Fake News», por haber publicado durante más de 10 años una serie de entrevistas inventadas a personajes de importancia mundial, para posteriormente viralizar falsas noticias de muertes de famosos antes de que sucedieran realmente, como en los casos del periodista peruano Mario Vargas Llosa y el papa Francisco.

En Venezuela se le recuerda por la falsa foto de Hugo Chávez con un respirador que apareció en la portada del diario El País de España aunque no era real, y que el mismo medio calificó luego como un «tremendo error», que además los obligó a retirar miles de ejemplares impresos de esa edición.

En 2011 Debenedetti confesó en una entrevista que llevaba una década inventando entrevistas a famosos, desde el propio Vargas Llosa al ex mandatario soviético Mijaíl Gorbachov, que los medios publicaban sin confirmar ni revisar, lo que lo incentivó a seguir haciéndolo.



Ya que las entrevistas siempre fueron publicadas con su nombre, después de estas confesiones, se ha dedicado hasta hoy a crear cuentas falsas de editoriales, periodistas y escritores para publicar las falsas muertes. Así lo hizo con un falso perfil del académico italiano Umberto Eco, con el que anunció en su momento una falsa muerte del escritor colombiano Gabriel García Márquez.

Estos perfiles de Twitter luego confesaban que eran mentiras escritas por Debenedetti, una estrategia muy distinta a la de Giménez y CiberCuba, cuyas prácticas parecen más cerca de la intención de sembrar discordia y desconfianza en un medio específico.

En Venezuela tuvimos la saga de falsas muertes de Simón Díaz, incluso en programas deportivos televisivos en vivo, con falsas cuentas de su hija Bettsimar Díaz.

Veredicto

Basándose en nuestra metodología de verificación, podemos señalar que el rumor sobre el fallecimiento de Raúl Castro se originó en una publicación de Facebook de Ignacio Giménez y fue amplificado por una cuenta parodia en X que usurpó la identidad gráfica del medio CiberCuba.

Esta desinformación carece de base real y fue fabricada deliberadamente, incluso con el propósito de probar la credibilidad de los medios, una práctica que se ha realizado anteriormente, y que en este caso muestra dudosas evidencias de haber tenido esa verdadera intención, sino la de atacar o desacreditar a un medio de comunicación.

