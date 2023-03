Chavismo reacciona con “inteligencia social” tras denuncias de uso de avatares en noticieros falsos

Lo que inició como un reportaje del diario El País de España para mostrar el impulso, por parte del oficialismo, de falsos noticieros en YouTube, viró rápidamente a una campaña organizada del gobierno de Maduro para desprestigiar el reportaje, atacar a la periodista que realizó la investigación y generar un discurso alterno en redes sociales a través del posicionamiento de etiquetas con mensajes no auténticos, es decir, violatorios de las normas de Twitter por ser automatizados o coordinados de forma no orgánica. Todo ello es una muestra más de cómo el aparato comunicacional del oficialismo se alinea rápidamente para desviar la conversación, mintiendo y generando desinformación desde distintas plataformas.

De la Inteligencia Artificial a la Inteligencia Social

El lunes 20 de febrero, El País publicó un reportaje titulado «No son periodistas, son avatares: el chavismo impulsa propaganda hecha con inteligencia artificial». El artículo señala que falsos reportajes sobre las mejoras económicas en Venezuela, conducidos por perfiles hechos por computadora, han comenzado a circular como publicidad en YouTube.

La publicación del diario español se basa en el estudio previo de la organización aliada Cazadores de Fake News, que explicó en sus redes sociales cómo desde el gobierno chavista se estaba haciendo uso de estos recursos.

El País también reseñó en su publicación cómo ProBox, que estudia desde finales del 2018 el comportamiento de las tendencias sociopolíticas en redes sociales en Venezuela, ha documentado precisamente cómo la manipulación de la información por parte del chavismo es un común denominador dentro de las plataformas digitales.

En los vídeos se ven a los supuestos periodistas Noah y Daren, que en realidad son dos avatares creados con inteligencia artificial del catálogo de más de un centenar de rostros multirraciales del software Synthesia.io.

Además, el vídeo está en inglés con subtítulos en español, infiriendo que este supuesto noticiero “House Of News en Español” se produce en Estados Unidos. Sin embargo, su canal de YouTube fue creado el 26 de enero de 2023 y cuenta con solo cinco videos de los cuales tres hablan únicamente de Venezuela. Además no se revela información sobre alguna página web, persona o entidad que maneje “House of News en Español” o alguna vinculación con versiones en inglés de “medios” con el mismo nombre.

“Queríamos saber si Venezuela está realmente tan destruida como los medios han afirmado durante años”, inicia la presentación de uno de los avatares de este falso noticiero; a partir de allí se empiezan a mostrar playas venezolanas repletas de turistas y supuestas llamadas a agencias de viaje, de la que nunca se menciona el nombre y en la que cuyos operadores afirmaban que no tenían cupos de viajes libres para las festividades de carnaval y que, además, los paquetes costaban cientos de dólares.

La idea central del vídeo era generar la percepción de que los reportes económicos y sociales de instituciones y ONG venezolanas que indican cifras de pobreza en más de 90% de la población se contradicen con la realidad.

Tras la publicación del diario El País, el chavismo empezó a arremeter contra el medio y contra la periodista venezolana que realizó el reportaje, Florantonia Singer. Desde el programa La Hojilla, Mario Silva atacó a Singer señalando que sabían que vivía en Venezuela y ofendiéndola directamente a través del Canal del Estado, VTV.

Florantonia Singer fue víctima de un ataque estigmatizante por parte del conductor de La Hojilla.



Lanzó acusaciones ad hominem en contra de la periodista, intentando distraer del punto central:



VTV SÍ hizo pasar por real a un FALSO noticiero de YouTube que usó IA. 2/3🧵 pic.twitter.com/Z3Y62hdeE4 — Cazadores de Fake News (@cazamosfakenews) February 26, 2023

En paralelo, se empezó a generar un discurso alterno para desviar la atención del uso de la inteligencia artificial en campañas de propaganda señalando que en Venezuela existe “inteligencia social”, impulsando una etiqueta en redes sociales con ese nombre.

Respuesta chavista a El País: Twitter se activa

Tras la publicación del reportaje, Nicolás Maduro habló sobre el tema al nombrar a El País como un medio que pretendía desinformar sobre lo que pasaba en Venezuela.

“Nos acusan de que somos robots, que no existimos. No, no es la inteligencia artificial, es la inteligencia popular, es la inteligencia revolucionaria”, señaló Maduro en una intervención televisada.

Maduro califica de “depredador de la verdad” al diario @elpais_america por su nota sobre la utilización de inteligencia artificial por parte de su gobierno. Se burló de la nota y asegura que hay es “inteligencia popular”… pic.twitter.com/dzl010Xn8e — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) February 22, 2023

El 21 de febrero, a las 5:26 p.m., el MIPPCI promovió como segunda etiqueta del día #SomosInteligenciaSocial, acompañada del mensaje “¡Somos pueblo en resistencia!”.



Según nuestro registro la etiqueta acumuló 366.048 tweets aproximadamente, de los cuales al menos el 96,35% fueron realizados de forma coordinada no auténtica. Así mismo, se identificaron al menos a 6.412 usuarios y 3.219 cuentas con comportamiento posiblemente automatizado. Esto quiere decir que fue amplificada por la tropa tuitera, dejando muy en claro cómo funciona esa supuesta “inteligencia social”, que es más bien una forma adicional de manipulación digital.

En la nube de palabras más utilizadas en los tweets que contenía #SomosInteligenciaSocial que logramos obtener con el uso de nuestra herramienta, destaca la palabra “etiqueta” como la que más acompañó los tweets.



Además, logramos identificar a las 5 de cuentas principales con mayor comportamiento posiblemente automatizado que publicaron mensajes con la etiqueta:

La mayoría de los tweets que utilizaron la etiqueta no aportaban valor a la conversación, sino que buscaban lograr el posicionamiento como tendencia con cualquier mensaje o imagen.



¿Cómo funciona el software Synthesia?

Lo cierto es que crear un vídeo en el software Synthesia es muy sencillo. Con una suscripción mensual de apenas 30 dólares, un usuario puede copiar un guión para que el software genere el video. Hay voces disponibles en 120 idiomas con distintos acentos y también el programa logra que los labios del avatar se sincronicen con lo que se dice.

El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, quien también es el presidente del canal del Estado VTV, publicó un tweet en el que afirmaba que el uso de inteligencia artificial no era más que una teoría conspirativa. El politólogo, analista de datos y aliado de ProBox, Rómulo Córdova, respondió el tweet con el mismo supuesto periodista (avatar) hablando en español un guión creado por él para demostrar el uso del software para generar un reporte falso.

Hola, Alfred.

Me contacté con Noah, el periodista de "House of News" y te manda a decir esto: https://t.co/nOM5fUKYR5 pic.twitter.com/YEvvr1f4qt — Sr. Rómulo (@Juepachon) February 22, 2023

Lo que queda claro es que el gobierno madurista reaccionó con una campaña de ataques y mentiras, tras quedar expuesto con un contenido que buscaba atraer seguidores a su narrativa de “bienestar” y “progreso” en el país. Este fue otro recurso más para intentar lavar la cara a un régimen con una investigación abierta ante la CPI por crímenes de lesa humanidad y que pretende ocultar una realidad que es narrada por los ciudadanos de manera muy distinta.

Por eso, desde ProBox enfatizamos que en redes sociales no todo lo masivo es real y lo importante que es el estar atentos a la manipulación en el discurso que se nos presenta en estas plataformas.

Este trabajo forma parte de las entregas de la Coalición Informativa “C-Informa”, equipo periodístico venezolano que tiene como objetivo hacerle frente a la desinformación y está integrado por Medianálisis, Efecto Cocuyo, El Estímulo, Cazadores de Fake News y ProBox con el soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región (CAPIR) y la asesoría de Chequeado de Argentina y DataCrítica de México.