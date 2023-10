Por La Coalición Informativa, C-Informa.

Medianálisis, Efecto Cocuyo, El Estímulo, ProBox y Cazadores de Fake News

Las primarias estuvieron bajo ataque desde su concepción. La desinformación irrumpió en el proceso electoral en el que la oposición venezolana espera elegir un candidato único que se enfrente al aspirante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV – hoy Gobierno) en las elecciones presidenciales de 2024.

El impulso de narrativas falsas, la creación de una página web engañosa sobre el registro de votantes a las primarias y el uso de inteligencia artificial (IA) para generar audios que usurparon identidades han sido los recursos desinformativos que La Coalición Informativa C-Informa detectó en un monitoreo realizado varias semanas antes del evento electoral.

Pautada para el 22 de octubre de 2023, el proceso de primarias se encuentra también en medio de un ataque legal, un ambiente de incertidumbre política, diatribas internas y hasta un intento de posponerlas.

Mientras la Comisión Nacional de Primarias (CNdP) ratifica que se dará en la fecha pautada y sin apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, el órgano rector hizo un inciso poco habitual mediante un comunicado en la que aseguró que “tiene la competencia exclusiva de organizar elecciones, suministrando el apoyo técnico y logístico”.

A esto se le suma la inhabilitación de dos candidatos opositores, aunque Henrique Capriles Radonsky se retiró el domingo 8 de octubre basando su decisión en esta medida administrativa, esto no deja de mantener la gran duda, entre candidatos y los organizaciones del evento comicial ¿Qué pasará si un candidato inhabilitado gana las primarias del 22-O?. Los acuerdos sobre un “plan B” para un orden de sucesión o presionar al gobierno con este resultado no habían logrado consenso suficiente como para tomar una decisión, ni la posibilidad de tenerla aún resguardada estratégicamente para cuando llegara el momento.

En este ambiente de falta de certezas y dudas se aprovecharon para producir procesos desinformativos que se vienen desarrollando a medida que se acerca la fecha de las primarias opositoras. Desde C-Informa, estudiamos cinco casos con desinformación sobre las primarias o los actores dentro del proceso.

El equipo integrado por Medianálisis, Efecto Cocuyo, El Estímulo, ProBox y Cazadores de Fake News basó su investigación en una base de datos en la que se recopilan publicaciones en redes sociales (Tik Tok, Facebook, X e Instagram) y medios de comunicación de temas relacionados con las primarias, los candidatos, algunos miembros del gobierno nacional o un proceso de votación venezolana per sé.

La Coalición Informativa también le puso la lupa a más de 100 cuentas o páginas web desde hace aproximadamente tres meses para evaluar, recopilar, analizar e investigar los contenidos que publicaban con el fin de detectar los niveles de desinformación que provocan.

Audios desinformativos: ¿Quién y cómo lo difundieron?

El 22 de septiembre de 2023 circuló un audio, también distribuido como video, en el que se escucha una voz muy similar a la de la locutora y humorista Verónica “La Vero” Gómez, conversando en lo que parece ser un descuido del operador en su programa de radio.

La persona que habla en el video con la voz de Gómez se niega a hacerle publicidad a Henrique Capriles Radonski o a María Corina Machado de cara a las elecciones primarias de la oposición y durante el proceso electoral. También desprestigia las primarias y hace énfasis en que gran parte de los venezolanos no quieren ir a votar el 22-O.

“No, no le voy a hacer publicidad a nadie en las primarias… A nadie, a nadie. Ya me llamó la gente de Capriles. No, ¿para que venga ese güevón y se voltee y la que queda rayada soy yo? No. Me llamó la gente de la loca de María Corina. Esa bicha es una demente….Tampoco le voy a hacer publicidad. Yo no voy a estar haciendo publicidad ni para que vayan a votar pa’ esa mierda. ¿Quién coño quiere ir a votar pa’ esa mierda? Nadie. Yo no voy a perder mi domingo yendo a votar por unos guevones que no van a hacer un coño. De paso quieren que tú les hagas la publicidad… ¡de gratis! No, me vas a tener que mamar la cuca. No, hermano, no es así”.

El bulo presenta gran cantidad de inconsistencias. No hay ninguna evidencia adicional de que haya ocurrido el error, mientras que el contenido fue compartido por primera vez y amplificado por actores desinformantes recurrentes. El registro audiovisual que acompaña a ese audio, con una duración de 44 segundos, contiene al menos cuatro narrativas desinformantes regularmente observadas en Venezuela, lo que también sugiere que se trata de un audio fabricado.

Además, Cazadores de Fake News probó que la voz en el registro, notablemente similar a la de Gómez, pudo haberse creado mediante una herramienta de Inteligencia Artificial generativa (que también está implementando Spotify para traducir podcasts con la misma voz original del locutor) o usando una combinación de esta tecnología con imitación de voz.. Adicionalmente, Gómez negó ser la autora del audio y que el incidente haya ocurrido.

Esta no es la primera vez que se divulgan audios falsos en el contexto de las primarias de la oposición en Venezuela, El 30 de agosto de 2023 se detectó una grabación con la voz de una mujer con una entonación similar a la de la candidata María Corina Machado. En el audio, la mujer explica a un interlocutor (y cuya voz no es audible), cómo está consciente de su inhabilitación y que la convocatoria a una concentración en Caracas le produce temor, dada la poca participación que le han reportado en el interior de los equipos de los otros candidatos Freddy Superlano, Delsa Solórzano y César Pérez Vivas.

Al ser consultado sobre la autoría del audio viral, un vocero del comando de campaña de María Corina Machado desmintió el video y lo calificó como “evidentemente falso”. En su momento, Cazadores de Fake News consideró el audio como una falsificación, porque si bien la voz es similar a la de Machado, su forma de hablar es notablemente distinta.

Los supuestos audios de Maria Corina Machado y Verónica Gomez se suman a una serie de, al menos, cinco casos similares que circulan desde 2019, en los que el patrón es el de voces de líderes de la oposición que se incriminan.

La desinformación electoral relacionada con los audios falsos de Machado y Gómez está vinculada a redes de desinformantes y propagandistas asociados estrechamente con el gobierno venezolano. En el caso del audio de Machado, Cazadores de Fake News descubrió que la primera difusión tuvo lugar en Facebook por “El Dedal News”. Poco después, Carlos Pacheco, diputado y presentador del programa pro-gobierno “Zurda Konducta” del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), lo compartió en TikTok, seguido por Marialex Cerezo, una comunicadora con lazos con el programa “La Hojilla”, también de VTV.

El modelo de publicación, que incluyó a figuras y cuentas vinculadas al chavismo y otros usuarios asociados directamente con programas y medios oficialistas, demuestra una coordinación para amplificar el contenido desinformativo. Semanas después de la difusión del bulo, Pacheco usó una chaqueta de El Dedal News en la transmisión del 21 de septiembre de Zurda Konducta lo que da entender que existe una asociación entre las partes.

En cuanto al audio de Verónica Gómez, su difusión comenzó en cuentas asociadas a “La Fábrica de Desinformación”, una red de falsos noticieros en Instagram conocida por generar contenido desinformativo y propaganda encubierta desde 2019 y que ha sido investigada por C-Informa.

La simultaneidad en la publicación del contenido en las cuentas de la red, señala una actividad coordinada. A esta primera ola de difusión se unieron otros noticieros, incluido “Venezuela News”, portal del que forma parte Pedro Carvajalino, del mismo programa “Zurda Konducta” de VTV y que claramente es afecto al gobierno.

Estos hallazgos resaltan cómo diversas redes y actores, vinculados directamente con el chavismo–madurismo, participan en campañas coordinadas de desinformación con el objetivo de influir en la percepción pública, en particular en momentos electorales críticos.

Diosdado y el mazo de la desinformación

En el marco del proceso de promoción de las primarias opositoras, desde C-Informa identificamos una serie de ataques y mensajes desinformativos en redes sociales desde actores del alto gobierno, especialmente Diosdado Cabello en su programación semanal de VTV, Con el mazo dando.

El primer registro de este tipo, identificado por ProBox, fue a través de la etiqueta #YaTeDijeQueNoVas compartida el 19 de julio de 2023 para referirse a los candidatos de la oposición inhabilitados. El mensaje de fondo era asegurar que no podrían participar en ningún proceso electoral debido a la medida administrativa. Esta etiqueta reunió cerca de 19.400 tweets, siendo promovida entre actores del chavismo y del oficialismo radical.

Ahora bien, la etiqueta más reciente fue la publicada el 20 de septiembre de 2023, con la cual se atacó directamente al proceso de primarias a través de #PrimariasNoHay. En este caso los mensajes fueron más explícitos sobre las primarias opositoras, señalando que este es un proceso que excluye a otros candidatos de la oposición por lo que conlleva necesariamente al “fraude y el desastre” electoral.

Esta es una narrativa que C-Informa identificó que se ha propagado en otras redes sociales, como Tik Tok, principalmente desde la cuenta Mojino07. la cual compartió un video el pasado 3 de octubre de 2023 en el que Diosdado Cabello señala que el 22 de octubre no ocurrirá nada, y que el proceso electoral que está proponiendo la Comisión de Primarias es de carácter privado, siendo contrario a cualquier tipo de proceso político público en el país.

Si bien este video cuenta con cerca de 1.300 visualizaciones (para el 5 de octubre), podemos encontrar otros de este mismo usuario de TikTok, como este, con más de 13.500 visualizaciones, 132 me gusta y 137 comentarios, en el que saca de contexto una declaración de Carlos Prosperi para presentarla (framing) como un ataque a Maria Corina Machado bajo la misma frase promovida por Diosdado Cabello de “no te vistas que no vas”.

También está un video de Delsa Solórzano en el que promueve esa frase creada desde el programa Con el mazo dando para desinformar sobre la relación entre los candidatos de la oposición para el proceso electoral del próximo 22 de octubre.

Las redes sociales del canal de televisión Globovisión también sirvieron como amplificador del mensaje de Cabello. A través de una publicación en Instagram, Globovisión compartió la narrativa del vicepresidente del PSUV en su programa, y esta publicación fue a su vez citada por otras cuentas en la misma red social, así como también en Facebook.

De este modo, podemos observar el alcance en redes sociales de la narrativa impulsada por el Oficialismo Radical a través de Diosdado Cabello inicialmente en su programa y a través de Twitter, y luego su expansión al resto de las redes sociales, atacando el proceso de primarias de la oposición venezolana mediante manipulaciones y desinformación.

El “fraude” de las primarias

Para desacreditar el proceso de primarias de la oposición se usó el propio buscador de centros electorales creado por la Comisión Nacional de Primarias como arma desinformativa. A través de Facebook, el usuario Walter Alexis Altuve Peñaloza difundió un video catalogando que el proceso de primarias sería fraudulento porque el buscador publicado por la Comisión Nacional de Primarias “tenía inscrito” a Diosdado Cabello.

La publicación detectada en Facebook logró virales porque efectivamente el buscador arroja datos de Cabello, pero ni el mensaje ni el video explican porqué esto sucede.

Cuando se hizo el lanzamiento del buscador, distintos medios de comunicación argumentaron que los datos de identidad que se usaron para que las personas inscritas en las primarias puedan consultar su lugar de votación se basan en el último corte actualizado del Registro Electoral, realizado el 31 de mayo de 2021. Se trata de datos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) suele compartir con organizaciones políticas, según lo establecido en Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE).

Ismael Pérez Vigil, miembro de la CNdP, detalló en un blog personal que el buscador de lugares de votación para las primaras “incluye a todos los electores inscritos en el Registro Electoral Venezolano, sin que ello signifique que tengan la intención de participar en esta elección primaria”. Esto explica porqué Cabello, así como todos los dirigentes del PSUV, aparece entre los resultados tras introducir su documento de identidad.

Lo relevante en este caso es de quien proviene la información falsa. Walter Alexis Altuve Peñaloza podría ser definido como un actor desinformante recurrente. Uno de ellos tiene que ver con una publicación que hace mofa de la muerte de un exmagistrado del TSJ, relacionándolo con la designación de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral Una revisión de su perfil muestra que el usuario publica información verídica, desmentidos, humor negro y presuntas exclusivas (que presenta como “mandingazos”) sobre distintas corrientes políticas y sociales.

El falso portal de las primarias

Para participar en las primarias 2023, los ciudadanos deben verificar el centro de votación y esto se hace por medio de un portal oficial, creado por la Comisión de Primarias.. Sin embargo, en Facebook circula un link que usurpa al portal, redireccionando a otra aplicación web que pide tus datos digitales, una característica de los bulos tipo phishing o de robo de datos mediante correos o portales que se hacen pasar por los verdaderos.

El enlace impostor utiliza un programa que acorta las URL o direcciones web, que además permiten personalizar el texto del mismo, por lo que es fácil hacerlos pasar por otros.

Así un enlace llamado GeocitiesRoboDatos.com puede ser editado para ser presentado como bit.ly/OportunidaddeTrabajo.

La publicación invita a ingresar al enlace para revisar tu centro de votación; sin embargo, no es la dirección web oficial, sino que redirecciona a una aplicación del paquete de herramientas de Google conocida como Looker, la cual se dedica a recolectar y organizar grandes cúmulos de información y datos.

El sitio solicita verificar tu identidad con tu correo electrónico, lo que representa una gran bandera roja debido así puede tener acceso a datos personales.

Esta publicación y el enlace impostor se valen de la identidad visual y el nombre de Vente Venezuela (partido de la candidata de oposición María Corina Machado) para ganar credibilidad por parte de los usuarios, ya que la vista miniatura o previsualización del URL ofrece una imagen con los colores y nombre del partido, así como también un mensaje de apoyo a la candidata.

Solo existe un enlace oficial para verificar el centro de votación en caso de querer participar en las Primarias de la oposición dentro del territorio Venezolano, se trata de https://buscadorprimaria2023.com/, que funciona con la misma lógica que la página del Consejo Nacional Electoral: introduces la cédula y el buscador arroja el resultado con la dirección, centro y mesa en el que corresponde votar.

Migración

El proceso electoral para los migrantes venezolanos puede ser confuso. De esto se valen los desinformantes para sembrar más dudas. El 6 de marzo de 2023 se detectó en Facebook un mensaje de la cuenta Venezolanos en Queretano con inconsistencias que hacen cuestionar su veracidad.

En el texto se lee: “Buenas tardes queridos paisanos, me dirijo a ustedes para que por favor le notifiquen a sus familiares que están fuera del País que deben acercarse al consulado de Venezuela pero en el País que se encuentren, para que se registren y actualicen datos, este proceso será hasta el 30 de abril; para que participen en las primarias del 22 de octubre 2023, ayuden a distribuir este mensaje, necesitamos que los ciudadanos que están fuera tengan derecho a elegir el candidato Presidencial para el 2024. Venezuela nos necesita unidos…”.

El contenido perseguía la intención de confundir a los venezolanos que están en el exterior. Para el momento, la oposición aún no establecía un plan oficial para la participación de los migrantes venezolanos en la elección de un candidato único de la oposición.

El ataque es sobre la democracia

Con las narrativas detectadas, la cantidad de unidades desinformativas detectadas y los actores que promueven informaciones erróneas o malintencionadas se está contaminando un proceso democrático que se presenta como alternativa política al régimen político que ha gobernado por los últimos 24 años. Esto coincide con lo señalado por académicos e investigadores como Claire Wardle y Miguel del Fresno, así como documentales como The Great Hack y The Social DIlemma (Netflix), que le asignan a la desinformación tanto la intención como la capacidad de destruir el tejido social, sembrar dudas sobre los procesos electorales, las instituciones y la misma democracia mediante la confusión, el exceso de contenidos informativos y la distracción.

La desinformación electoral tiene por tanto la capacidad real de incidir tanto en la disposición a acudir a las urnas electorales como en creer en los resultados de los comicios, además de perder toda confianza en la clase política. Un resultado negativo que siempre favorece a quienes ya ejercen el poder, porque dificulta la organización cívica y la efectividad de sus comunicaciones.

En el caso de las primarias opositoras, la desinformación apunta a deslegitimar a la Comisión Nacional de Primarias, al propio proceso, a sus candidatos e incluso sus relaciones internas, con mensajes a veces contradictorios como asegurar que el evento no se realizará y al mismo tiempo, asegurando que sí lo harán pero no tendrán vinculación política real. Una amenaza que empieza en el ecosistema digital que culmina con consecuencias tangibles como agresiones físicas, insultos, amenazas, persecución judicial y violación del derecho a la participación política.

