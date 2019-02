Tras sufrir una hemorragia, muere en Uribana joven detenido en protestas de 2017

Virgilio Jiménez Urbina, de 20 años de edad, murió como preso político. Se encontraba recluido en el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, en el estado Lara. El martes 5 de febrero fue trasladado al hospital, donde falleció.

De acuerdo con el testimonio de su hermana, Yoliani Uzcátegui, desde diciembre de 2018 el joven no recibía visita. Hace dos semanas, él llamó a su familia para pedirles medicinas y comida. Tenía fiebre. Dijo en ese momento que la comida llegaba con patas de cucarachas y a veces con gusanos. El menú de esos días era arroz puro “con algo” y arepa pura.

Aunque los parientes de Jiménez Urbina llevaron a Uribana lo que él les pidió, los funcionarios no le permitieron el ingreso. Después de varios días de insistir, solo dejaron que pasaran los medicamentos.

El sábado 2 de febrero lo sacaron al Hospital Central de Barquisimeto Antonio María Pineda, junto a seis presos más algunos eran de la cárcel de Fénix, todos presentaban lo mismos síntomas evacuaciones con sangre y fiebre.

Ese día falleció en el recinto hospitalario Ángel David España Núñez, de 23 años de edad. A Jiménez Urbina lo regresaron a la cárcel de Uribana. Sus síntomas no mejoraron, por lo que tres días después tuvieron que regresarlo nuevamente al hospital.

El 5 de febrero de 2019, el joven de 20 años de edad, murió. Estaba deshidratado, tenía evacuaciones líquidas y con coágulos de sangre. Presentó una hemorragia, según conoció el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

“Llegó todo lleno de pupú, pero lo que más se veían eran coágulos de sangre, el doctor me dijo que me preparara para lo peor estaba muy mal. Él deliraba me decía que le había ganado al Viloria, que se iba a escapar hoy pero que no había podido porque pensaba en mí. Cuando entraba en sí me decía que no había podido comer porque todo lo hacía en sangre y que tenía días sin comer”, relató Yoliana al equipo del OVP.

Sin audiencia preliminar

El único delito de Virgilio fue salir a la calle en el 2017 a manifestar en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.

Fue detenido en Las Trinitarias, al este de Barquisimeto. En el expediente que hicieron en su contra, colocaron que portaba bombas lacrimógenas y fue imputado por terrorismo. Su caso quedó signado como el KP01-P-2017-000013. Nunca tuvo la oportunidad de defenderse en la audiencia preliminar.

Octava víctima

Virgilio se convirtió en el octavo preso en morir en esa prisión, las causas aún desconocidas. Estos son los nombres de los privados de libertad fallecidos, que el OVP ha registrado:

– Pablo José Farías (45) estaba detenido en la Comunidad Penitenciaria de Fénix. Falleció de un infarto el lunes 4 de febrero cuando estaba en enfermería. Dos días antes, tuvo fiebre y dolor de cabeza . No recibió asistencia médica. Estaba penado y detenido desde el 10 de julio del 2016 por el delito de violencia sexual agravada. Su causa era del estado Miranda.

– Ángel David España Núñez (23). Murió el 2 de febrero. Fue trasladado con fiebre y evacuaciones de sangre al hospital central de Barquisimeto. Falleció antes de llegar. estaba privado de libertad en Uribana.

– Rainer José Silva de la Cruz (21). Murió de cáncer, el 25 de enero. Su madre, Reina de la Cruz, explicó que al joven solo le habían detectado una otitis, hacía cinco meses. El 16 de enero, en el centro de salud le detectaron “una pelota” en la garganta y le dijeron que solo era una “infección”. Estaba detenido en Uribana.

– Luis David Hernández (25) . Murió el 27 de enero. La autopsia dice que a consecuencia de un shock séptico, peritonitis intestinal e infarto intestinal. Estaba privado de libertad en Uribana.

