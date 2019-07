"Pido de corazón a quienes la tengan que la liberen", madre de comunicadora desaparecida en Zulia - Efecto Cocuyo

La comunicadora Anabel Quevedo, desapareció el 22 de junio, junto a su pareja en el estado Zulia. Desde esa fecha su madre Sonia Quevedo, ha dedicado todos los días a su búsqueda sin tener respuesta alguna de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la entidad. “Todo el tiempo voy al Cicpc, ellos me dicen que están investigando. No me han dado más noticias”.

Anabel, tiene 29 años de edad, es comunicadora social egresada de la Universidad Rafael Belloso Chacín (Urbe), en Maracaibo, trabajó en una emisora radial como locutora y productora.

Sonia de 65 años, habitante de Sierra Maestra, dice que la información que tiene es que unos presuntos funcionarios policiales se llevaron a la pareja. “La única que supo que los agarraron fue la hija del novio de mi hija, porque en el momento que se los llevaban, ella llamó a su papá y él le dijo que se lo estaban llevando detenidos. Por eso es que dicen y se supone que fueron supuestos policías“.

La docente jubilada pide a los raptores de Quevedo que la dejen en libertad. Cree que si hubo algún testigo del secuestro no querrá hablar por temor. “Pido de todo corazón a las personas que la tengan que por favor la liberen. Que se apiaden de ella, de mi, que estoy sufriendo mucho por ella”, contó la madre.

Han pasado 34 días desde la desaparición de Anabel y como hasta el momento no hubo respuesta de las autoridades, los familiares han hecho la búsqueda a través de redes sociales. “Mi hija y una tía están publicando cosas en las redes para que aparezca. Le dije a mi esposo para pedir una audiencia con el gobernador del estado Zulia Omar Prieto para hablar. La verdad no tenemos como movilizarnos, porque somos de pocos recursos”.

Desde Caracas el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) está en proceso de comunicación con los familiares de Quevedo para unirse a la campaña de búsqueda. Pero descartan que la desaparición esté relacionada con el ejercicio periodístico.

Mi hija #anabelquevedo fue vista por última vez con vida el sábado 22 de junio del 2019. Si la han visto o saben algo de ella contáctenme al teléfono de la foto. Las autoridades no me dan respuesta de mi hija. ¡Por favor ayúdenme a que la voz de mi hija no se apague! pic.twitter.com/q7ZtHO5MvZ — Sonia de Quevedo (@soniadquevedo) July 23, 2019

Foto: Panorama

Comentarios