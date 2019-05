Yo no le digo a mi hijo que los otros niños murieron, sino que ya se curaron #MadresCoraje - Efecto Cocuyo

Yo vi a Giovanni agonizar. Sus ojos estaban tristes. Se pusieron de color amarillo y ya casi no los abría. Imagínate cómo me sentí yo al ver que a mi hijo le iban a poner la misma quimioterapia que a él. No fue fácil.

Yeiderberth ya ha tenido dos recaídas. El lunes empezó el nuevo protocolo. Le están poniendo Citarabina y Clofarabina. Son muy agresivas, pero yo sé que mi hijo es mucho más fuerte que esas quimioterapias.

Él recayó el primero de abril y el nueve nosotras salimos a denunciar que nuestros hijos necesitaban un trasplante de médula para vivir. Hasta ahora no hemos recibido respuesta, pero yo no me voy a dar por vencida. De que yo me voy con mi hijo sano de aquí, yo me voy. Yo lo sé, yo me voy.

A nosotros nos faltaron muchas cosas. Yo tuve que pagar varias quimios porque aquí no las había. No las conseguía en las farmacias de alto costo del Seguro Social, así que las tuve que comprar en Badan. Y así fui, recogiendo poco a poco y pidiendo prestado para poder comprarle el tratamiento a mi hijo.

Yo he pensado mil veces en irme del país, ¿pero cómo hago si le están poniendo las quimios aquí? A él me lo hospitalizaron el 23 de abril y no le puedo interrumpir su tratamiento.

Yo no le he dicho a Yeiderberth que Giovanni se murió. Él me preguntó: “Mamá, ¿y Giovanni?”, y yo le dije: “Ay, papi, él se curó y ya se fue para su casa”. Yo no le digo a mi hijo que los otros niños se murieron, sino que se curaron y él tiene mucha fe en que va a curarse.

El lunes que Yeiderberth empezó el protocolo, yo hice este dibujo de él. Está graduado y me dice que valió la pena su lucha. Yo imagino que después de que él termine esta quimio, mi hijo ya va a estar graduado. Yo sueño que mi hijo ya es adolescente y ya tiene su título en la mano.

Amén.

* * *

Wendy González es madre de Yeiderberth. Su hijo tiene ocho años y le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda cuando tenía cinco años. Su familia es del estado Vargas, pero se movilizó al J.M. de los Ríos en busca de tratamiento, donde el niño está hospitalizado. Yeiderberth pasó más de un año en remisión esperando un trasplante de médula ósea que nunca llegó. Ahora su salud está más comprometida que nunca.

