Periférico de Coche permanecerá cerrado otros 90 días por remodelación

El hospital Periférico de Coche cerró sus puertas en noviembre del año pasado por una avería eléctrica, pero Melvis Acuña se turna con otros trabajadores para “montar guardia” en el centro de salud. Hace una semana empezaron las labores de remodelación y las autoridades prometieron que en 90 días todo volvería a la normalidad. Sin embargo, el personal teme que sea “una promesa más” y que el recinto hospitalario quede en el abandono.

Trabajadores del Hospital Dr. Leopoldo Manrique Terrero protestaron este 6 de marzo porque se cumplen cuatro meses del cierre del centro asistencial.

El recién designado director, el doctor Miguel Rangel, prometió que las remodelaciones contemplan la restitución del servicio eléctrico y la refacción de la infraestructura. Aseguró que los trabajos no durarán más de 90 días. Es decir, el Periférico de Coche pasará al menos siete meses sin prestar atención médica.

“Nosotros venimos para acá porque no sabemos qué pueda pasar, (no sabemos) si se van a llevar lo que hay adentro. No tenemos idea de si nos van a reubicar en otro hospital. Nos mandaron a sacar todas nuestras cosas”, reclamó Melvis. “Uno siente que lo están botando aunque seguimos percibiendo nuestro sueldo”.

Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), reconoció que actualmente hay un grupo de obreros trabajando en el hospital, pero lamentó que el recinto deba pasar más de medio año cerrado para volver a estar operativo.

“No aceptamos ningún tipo de reubicación para que estas obras sean culminadas”, dijo sobre la principal preocupación de los trabajadores.

Rangel, quien fue designado director a principios de este 2019, detalló a los medios de comunicación que las remodelaciones comenzaron hace una semana, mientras que la restitución del servicio eléctrico inició hace casi dos meses, pese a que el cortocircuito se produjo en noviembre del año pasado.

Sobre la situación de los trabajadores, Rangel se negó a dar detalles. Sin embargo, reconoció que en otros hospitales “tenemos deficiencias de enfermeros y médicos” y no descartó que se reubique a parte del personal de existir “un consenso”.

El director del Periférico de Coche prometió que recuperará los tres quirófanos del hospital. Apenas uno estaba en funcionamiento para finales del año pasado. También se comprometió a reabrir los posgrados que se dictaban en el centro asistencial, entre ellos el de Toxicología.

Para la fecha, el Periférico de Coche, un hospital tipo III y especializado en la atención de emergencias médico-quirúrgicas y toxicológicas, permanece cerrado. Trabajadores afirman que el servicio eléctrico no ha sido restablecido en su totalidad y que los pacientes que llegan deben ser referidos a otros centros de salud.

Trabajando entre promesas

En febrero de 2013, cuando Nicolás Maduro estaba al frente de la Vicepresidencia de la República, visitó las instalaciones del hospital Manrique Terrero y prometió convertirlo en “el modelo de la recuperación” de los centros asistenciales del país.

Para entonces, anunció que se revisaría la infraestructura y que el recinto hospitalario sería dotado con equipos e insumos. No se cumplió.

Este miércoles, Zambrano recordó que dos figuras prominentes del oficialismo, como Ernesto Villegas y Jackeline Farías, fueron nombrados “padrinos” del Periférico de Catia. Sin embargo, ese “apadrinamiento” tampoco se vio materializado en dotaciones.

“Puede tener buenas intenciones (el director Miguel Rangel), pero aquí nos han venido a prometer de todo y no pasa nada”, afirmó Zuleika Pérez, dirigente sindical del centro asistencial.

Rangel afirmó que la remodelación del recinto incluirá la dotación de insumos médicos. También aseguró que hizo un levantamiento de los fármacos que están en falla.

“Un hospital sin insumos no funciona”, dijo Rangel. Sin embargo, el desabastecimiento de materiales y medicinas es el “pan de cada día” de quienes trabajan en el Leopoldo Manrique Terrero, incluso desde antes de la avería eléctrica.

“Somos un centro especializado en Toxicología y no contamos con sueros antiofídicos ni antiescorpiónicos (para tratar picaduras de serpientes y alacranes, respectivamente)”, protestó Rosa Queliz, secretaria del servicio de Toxicología del hospital.

