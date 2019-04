Trump expresa su respaldo "al pueblo de Venezuela y su libertad" - Efecto Cocuyo

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó el respaldo de su Gobierno “al pueblo de Venezuela y su libertad”, al comentar el levantamiento del líder opositor Juan Guaidó frente al gobierno del gobernante Nicolás Maduro.

“Estoy siguiendo muy de cerca la situación en Venezuela. ¡EEUU respalda al pueblo de Venezuela y su libertad!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

I am monitoring the situation in Venezuela very closely. The United States stands with the People of Venezuela and their Freedom!

