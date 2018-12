¿Qué contempla el Plan País para atender la crisis humanitaria en Venezuela?

El Plan País fue presentado como una propuesta “para el rescate de Venezuela”. Ante un público que sorpresivamente llenó las butacas del teatro Chacao, –y dejó sin sillas a algunos representantes diplomáticos al inicio del acto– el exalcalde Gerardo Blyde manifestó: “No solo queremos tener las ideas correctas sino también el más amplio consenso nacional alrededor de una ruta compartida”.

Blyde destacó que el programa cuenta con el respaldo de todos los sectores políticos representados en la Asamblea Nacional y están abiertos a la “sana crítica”.

Adelantó que en enero de 2019 presentarán la segunda parte del plan que aborda temas relacionados a la seguridad y soberanía territorial, el abastecimiento y seguridad alimentaria, los servicios públicos y la justicia, instituciones y democracia.

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, aprovechó la oportunidad para pedir a los actores de oposición “no canibalizarse” y destacó la abstención como un mecanismo de lucha.

“Los espacios se pelean y se conservan. Si no hubiésemos salido de manera organizada a defender Chacao, hoy no hubiésemos podido tener este espacio, por eso pido que no nos juzguemos entre nosotros”, expresó.

El diputado de la Asamblea Nacional y economista Ángel Alvarado explicó que para la rápida recuperación económica el país necesita una estrategia que incluya asistencia financiera internacional extraordinaria de organismos multilaterales, préstamos bilaterales, donaciones internacionales y reestructuración de la deuda externa.

El economista Alejandro Grisanti explicó que el financiamiento internacional “va a dar las divisas suficientes para hacer una apertura cambiaria ordenada”.

Señaló que el control cambiario es una de las medidas más perversas del Gobierno nacional porque es un subsidio para los importadores amigos del Gobierno mientras destruye al productor nacional.

Mientras que el parlamentario Juan Andrés Mejía señaló que es deben atacarse cuatro incentivos de la corrupción: la necesidad, la oportunidad, la complicidad y la impunidad.

Las propuestas económicas pueden resumirse en claves:

1.-Eliminación del control cambiario y establecimiento de libertad para transar moneda extranjera “con la debida regulación y la aplicación de normas prudenciales por parte del Banco Central de Venezuela, del Ejecutivo nacional y de la Asamblea Nacional”.

2.-Adopción de un sistema de anclaje cambiario que estará respaldado con los recursos obtenidos en la estrategia de financiamiento internacional y del programa fiscal, monetario y de reformas que sea adoptada para “abatir” la hiperinflación.

3.- Ejecución del gasto público de manera compatible con la sostenibilidad fiscal “eliminando políticas clientelares y de control social”.

4.- Reestructuración de las empresas del Estado “explorándose mecanismos de transferencia de activos del sector privado así como de participación de los trabajadores cuando ello permita aumentar su eficacia y calidad de su gestión”.

5.- Cronograma de ajuste de precios de los combustibles y tarifas de servicios públicos en el marco de programas sociales de subsidios directos.

5.- Restablecimiento de la autonomía, independencia y capacidad del BCV para el ejercicio de sus competencias en materia de política monetaria y restablecimiento de las competencias constitucional de control de la Asamblea Nacional.

La reforma petrolera plantea:

El economista José Toro Hardy fue el responsable de presentar el plan para la industria petrolera acompañado por el dirigente político y abogado Yon Goicoechea.

Hardy estimó que para recuperar la producción petrolera a 3 millones de barriles diarios se necesitan invertir entre 25 mil millones de dólares y 30 mil millones de dólares al año en los siguientes siete años.

“En el primer año podemos aumentar la producción 400 mil barriles diarios. Necesitamos un cambio de políticas públicas petroleras y ninguno es posible si no se produce un cambio de modelo político”, sentenció.

La política petrolera “se orientará a construir una nueva relación entre el ciudadano, el Estado y el petróleo para superar la dinámica del petro-Estado”, dijo Goicoechea.

Las claves son:

1.- Se preservará la propiedad de la Nación sobre los yacimientos de hidrocarburos.

2.- Se maximizará la producción de petróleo y gas garantizando el mayor beneficio para la Nación.

3.- Se creará la Agencia Venezolana de Hidrocarburos para la administración y técnica de los yacimientos. Así como para su regulación y supervisión.

4.- Se aprobará una nueva Ley de Hidrocarburos.

Con el financiamiento internacional y la recuperación de la industria petrolera se plantea una política social “enfocada en programas de abastecimiento básico de productos de primera necesidad y de medicinas con el apoyo de la empresa privada y de organizaciones que atienden la emergencia compleja”.

La nutricionista y miembro del Observatorio Venezolano de la Salud, Marianella Herrera, planteó atender prioritariamente la dotación de alimentos y medicinas, pero también el desarrollo de programas que promuevan el empleo.

Mientras que la diputada de la Asamblea Nacional Manuela Bolívar precisó que se planea asistir por medio de transferencias directas al 31,8% de los hogares del país. “Es esencial que en los colegios se incorpore un acompañamiento de atención nutricional para evaluar las secuelas de la desnutrición infantil”, dijo.

1.- Las políticas sociales en el área de promoción de empleo de calidad y protección del ingreso familiar procuraran los siguientes objetivos: promover el empleo local a través de programas de emprendimiento comunitario que contribuyan a atender la emergencia humanitaria compleja y coadyuven a subsanar el deterioro de los bienes y espacios públicos.

2.-Implementar mecanismos transparentes y consensuados de determinación y actualización del salario mínimo y pensiones, según lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo para promover la dignificación del salario en el marco de la preservación y creación de empleos de calidad.

3.- Adoptar mecanismos de asistencia suplementaria para adultos mayores en condición de pobreza.

“Tenemos 11 programas para atender la crisis humanitaria, uno de ellos es un plan de acción inmediata para dotar a los venezolanos de alimentos y medicinas y acondicionar 40 centros hospitalarios”, dijo Bolívar.

