"Presten atención a las advertencias, los niños del J.M. de los Ríos necesitan salir del país" #ConLaLuz - Efecto Cocuyo

Hace dos meses las madres del Hospital José María de Los Ríos hacían las advertencias necesarias: 30 niños necesitaban un trasplante de médula. Hoy, 30 de mayo, hay cuatro pacientes menos del servicio de Hematología, que murieron esperando una solución.

Ese fue el tema del programa #ConLaLuz, en el que estuvieron presentes Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, organización civil que lucha por el derecho a la salud; junto a Ani Camacho, madre de un paciente del Hospital J.M. de los Ríos.

“El 9 de abril, en una rueda de prensa, las mamás dieron sus testimonios y contaron lo que pasaba, cómo se afectaban sus niños en el J.M. de los Ríos. Había 30 pacientes en el servicio de hematología y de esos pacientes, 20 entraron en una lista de alto riesgo. Quedan 16 niños en esta lista de riesgo”, precisó Martínez.

En mayo de este 2019 fallecieron cuatro pacientes de ese grupo: Giovanni Figuera (6 años), Robert Redondo (7), Yeiderberth Requena (8) y Erick Altuve (11). Otros pacientes se han ido sumando a la lista tras la complicación de sus patologías.

“Si los niños no salen del país, lamentablemente van a fallecer. El grito de auxilio es que se tomen en cuenta las advertencias para que los niños salgan”, expuso Martínez, quien se ha encargado de denunciar la situación desde Prepara Familia.

Los pacientes a la espera de un trasplante de médula ósea requieren operarse fuera del pais, debido a que en Venezuela no existen equipos médicos ni profesionales para realizar el procedimiento. Para ellos la solución existió hasta diciembre de 2018, cuando fue cancelado el acuerdo con Italia para atenderlos.

Nicolás Maduro y sus funcionarios han reiterado en varias ocasiones que el “bloqueo económico” impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos no les permite cancelar las deudas que tienen con Italia.

Ani Camacho, su hijo y sus testimonios desmontan el discurso oficial: “Mi hijo recayó en febrero del año pasado. Pasamos el proceso de quimio y todos los requerimientos de Pdvsa (ente del Estado que procesaba la atención en el extranjero). En junio me dicen que iba para Italia. Hicimos el resto de los estudios y a mediados de diciembre me dicen que ya no hay convenio con Italia. A la espera de una solución propuesta por Pdvsa, suceden las sanciones”.

Después de las muertes

La muerte de los cuatro niños atrajo nuevamente a varios viceministros del Ministerio de Salud al J.M. de los Ríos. Martínez relató que visitaron el centro asistencial y sostuvieron una reunión con los jefes de servicios, luego de conocerse del fallecimiento.

Aseguró que los doctores tuvieron que recordarles las fallas en los equipos e inventario de medicamentos y nuevamente ellos se comprometieron a solucionar. “No puede ser que a estas alturas el Ministerio de Salud no cumpla con todo lo que hace falta en el hospital J.M. de los Ríos. De hecho, ni siquiera tienen un balance de las necesidades”, sentenció la directora de Prepara Familia.

