Nueve recomendaciones para afrontar los apagones, según Leoncio Barrios #ConLaLuz - Efecto Cocuyo

Impotencia, miedo y ansiedad. Estas son las emociones más comunes que los apagones registrados durante el mes de marzo causaron en los venezolanos, afirma el psicólogo social Leoncio Barrios.

“La gente no sabe qué hacer porque no hay un repertorio de conducta para comportarnos en la oscuridad“, afirma el especialista.

En entrevista para Con la Luz, con la periodista Vanessa Moreno, Barrios ofreció una serie de recomendaciones a nivel individual, familiar y vecinal para hacer frente a los apagones y no caer en el desgaste emocional.

Recomendaciones individuales

1. Identificar las emociones del momento. El psicólogo social explica que, durante períodos de oscuridad, pueden surgir sentimientos como el miedo, la impotencia y la ansiedad.

“Que nos quiten la luz y se introduzca el elemento de la oscuridad, como una imposición, nos hace sentir impotente y ese sentimiento nos desgasta mucho”, afirma.

2. Darse permiso para expresar los sentimientos. Barrios apunta que esto puede representar un reto en medio de los patrones socioculturales actuales.

3. No plantearse cosas que no se pueden hacer en el momento. Frente a esto, Barrios sugiere retomar actividades como la limpieza del hogar o dinámicas que disfrutamos y que, por el día a día, no podemos hacer.

“Ante esta circunstancia el trabajo es algo que ayuda mucho. No tome los asueto oficiales para echarse, tómelos para hacer algo que en otro momento usted no tiene tiempo para hacer”, explica.

4. Respirar. El especialista sugiere meditar y realizar ejercicios de respiración, pues permiten disminuir la sensación de angustia.

5. Usar las redes sociales para superar el aislamiento. Barrios explica que comunicar nuestros sentimientos a través de estas plataformas puede ayudar a sentir que el aislamiento físico ha disminuido. Sin embargo, llama a no difundir mensajes alarmista y a tener cuidado.

“Si dejas que el sentimiento te maneje, perdiste el control de la situación. Hay mensajes en las redes muy cargados de rabia, odio y cargas negativa. Es porque esa persona no está manejando la situación, sino que la situación maneja a la persona”, agrega.

Recomendaciones familiares

Barrios detalla que a nivel familiar, todo dependerá de los integrantes del núcleo, pues no es lo mismo vivir con niños pequeños que con adultos mayores. Aún así, hay una serie de recomendaciones que se pueden seguir para aliviar la angustia del momento.

6. Mantener la calma.

7. Apelar a la creatividad. El psicólogo social sugiere rescatar conversaciones, realizar actividades lúdicas y retomar el contacto físico. “Dadas estas circunstancias el tocarnos, besarnos y abrazarnos es un recurso en ese momento”, dice.

Recomendaciones a nivel de comunidad

8. Rescatar la conexión vecinal. Conversar con los vecinos, manifestar apoyo y respaldo en medio de la contingencia.

9. Identificar qué necesita la comunidad para evitar el sentimiento de parálisis. “Es una gran oportunidad para que las juntas de condominios participen y los vecinos se involucren porque estamos pasando por una situación crítica”, afirma Barrios.

¿A dónde acudir?

Hay organizaciones que están ayudando de forma constante en medio del apagón. Barrios recomienda, en caso de necesitar apoyo psicológico, acudir a Psicólogos sin Fronteras, a la Federación Venezolana de Psicólogos y al Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap).

“La Federación Venezolana de Psicólogos tiene sesiones telefónicas los viernes, mientras que Cecodap se especializa en atención de niños, niñas y adolescentes”, apunta Barrios.

Foto: Iván Reyes

