Maduro rompe relaciones con Colombia y ordena a embajadores abandonar el país en 24 horas

Más confrontación. El gobernante Nicolás Maduro anunció este sábado, 23 de febrero, la ruptura de relaciones con el gobierno colombiano y dio al personal diplomático 24 horas para abandonar el país.

“He decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia y sus embajadores deben salir en 24 horas de Venezuela“, dijo desde la concentración Manos Fuera de Venezuela, en la avenida Urdaneta.

Reiteró y ordenó a la Fuerza Armada que, de algún día “amanecer con la noticia de que le han hecho algo a Maduro“, salgan a las calles a defenderlo.

“La dirección cívico-militar tiene planes para todos los escenarios. Estoy seguro de que una vez más, en Venezuela, va a triunfar la paz con la soberanía”, aseguró.

También dijo que un grupo dirigido por la Casa Blanca ha secuestrado la dirección política de la oposición y criticó una vez más la ayuda humanitaria prevista para ingresar al país este sábado, 23 de febrero.

Sobre los alimentos enviados por Estados Unidos para aliviar la emergencia humanitaria compleja, dijo que hay dos personas muertas y “una centena de gente intoxicada”.

“Estoy orgulloso de los militares, de su profesionalismo, de su capacidad operativa, de su subordinación y obediencia y de su lealtad absoluta”, dijo a la Fuerza Armada. “Tenemos una Fanb lista para la defensa del pueblo cuando sea necesario. Mi aplauso y reconocimiento a los militares“.

No obstante, para la 1:00 pm de este sábado Migración Colombia confirmó que unos 12 funcionarios acataron el llamado del presidente encargado Juan Guaidó de permitir el ingreso de la ayuda.

Pese a que se han registrado decenas de heridos, represión y hechos violentos en la jornada de este sábado por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, Maduro aseguró estar preparándose para los carnavales.

“Estamos preparándonos para el Carnaval. A bailar, a rumbear y disfrutar la vida en paz. Nos lo merecemos. ¿Yo me voy de vacaciones para la costa francesa, voy a pasear por Nueva York? Me invitaron a Miami, pero me voy a Barlovento a bailar”, dijo.

