TSJ ordena a La Patilla pagar 30 mil millones a Diosdado Cabello por “daño moral”

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar el recurso interpuesto por la empresa Inversiones Watermelon C.A. propietaria del portal informativo La Patilla, por lo que lo obliga a cancelar 30 mil millones de bolívares soberanos al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello “por daño moral”.

La sentencia, emitida este martes 4 de junio y con ponencia del magistrado Yván Darío Bastardo Flores, ordena al medio cancelar la citada cantidad “en el lapso de ejecución voluntaria”, que fijará el juez de primera instancia y de no hacerlo, el fallo establece la “indexación judicial”.

En abril de 2015, Cabello anunció la presentación de esta demanda contra accionistas, directores, consejo editorial y dueños de La Patilla y de los diarios locales Tal Cual y El Nacional luego de que estos medios reprodujeran en enero de ese año un texto del diario español ABC.

En dicho artículo se informaba que Cabello estaría siendo investigado por la Justicia estadounidense por supuestos vínculos con el narcotráfico.

El líder de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, no se ha pronunciado aún sobre la decisión del TSJ.

“Diosdado (Cabello), tu terrorismo judicial no me amilana y no exonera tus crímenes”, dijo al respecto el fundador de La Patilla, Alberto Federico Ravell, quien también actúa como presidente del Centro Nacional de Comunicaciones del Gobierno interino que proclamó en enero pasado el jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó.

El TSJ en manos del chavismo gobernante ordenó el pago de la indemnización al declarar “sin lugar el recurso extraordinario de casación” de La Patilla contra la demanda que interpuso Cabello contra el medio.

El periódico digital también dijo que la condena pretende “autocensurar los medios de comunicación de Venezuela“, al tiempo que la consideró “terrorismo judicial”.

La noticia produjo una ola de solidaridad con el medio venezolano, expresada en las redes sociales por usuarios, periodistas y políticos de la oposición.

